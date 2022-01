Katholiken drehen Geldhahn zu: Offener Kirche St.Gallen droht Aus

Stadt St.Gallen Katholiken drehen den Geldhahn zu: Jetzt droht der Offenen Kirche das vorzeitige Aus Annina Policante hat die ökumenische Institution massgeblich aufgebaut. Das Ende der Offenen Kirche trifft sie – noch schneller als gedacht. Doch die 60-Jährige reizt weiterhin die Arbeit an der Basis. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 04.01.2022, 05.00 Uhr

Annina Policante ist Koordinatorin der Offenen Kirche. Sie zieht die Fäden im Hintergrund und bringt Menschen unterschiedlichster Couleur zusammen. Bild: Andri Vöhringer (29. Dezember 2021)

Annina Policante sitzt in ihrem Büro in der Offenen Kirche beim Platztor in der Stadt St.Gallen und schwankt zwischen Zuversicht und Ratlosigkeit. Die 60-Jährige ist Koordinatorin der Offenen Kirche – einem multikulturellen und interreligiösen Begegnungsort. Deren Wahrzeichen ist das haushohe aufgemalte Frauengesicht an der Front zum Unteren Graben hin.

2024 muss das bald 100-jährige Gebäude dem neuen HSG-Campus weichen. Mit dem Abriss scheint auch das Ende der Offenen Kirche als Institution besiegelt. Denn ein Umzug in die Kirche St.Mangen kommt nicht zustande, wie im vergangenen Herbst bekannt wurde. Der Fortbestand der Offenen Kirche sei deshalb in Gefahr, sagte Intendant Theodor Pindl gegenüber dem «Tagblatt» im September.

Die Offene Kirche ist ein spiritueller Nährboden

Nun hat die römisch-katholische Kirche angekündigt, dass sie bereits per Ende 2022 die Unterstützungsgelder für das ökumenischen Projekt «Wirkraumkirche», das die Offene Kirche betreibt, streichen wird. Springt die reformierte Kirche – die zweite Geldgeberin des Projekts – nicht in die Bresche, heisst es in einem Jahr Lichterlöschen für die Offene Kirche – und Policante ist ihren Job los.

«Dann wird die Offene Kirche mehr als zwei Jahre vor dem endgültigen Ende begraben.»

Annina Policante in ihrem Büro im Obergeschoss der Offenen Kirche. Bild: Andri Vöhringer (29. Dezember 2021)

Die St.Gallerin blickt deshalb mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. Seit 15 Jahren ist Policante die Koordinatorin der Offenen Kirche. Sie zieht die Fäden im Hintergrund, ist die helfende Hand und bringt Menschen unterschiedlichster Couleur zusammen. Die gelernte Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerin und Mutter dreier erwachsener Töchter ist zudem seit zehn Jahren Kirchenrätin der evangelischen Kirche des Kantons St.Gallen, zuvor war sie Präsidentin der Vorsteherschaft der Kirchgemeinde Straubenzell.

Als Policante 1998 gefragt wurde, ob sie sich für die neu geschaffene Offene Kirche engagieren wolle, sagte sie sofort zu.

«Ich fand das cool. So konnte ich das machen, was Kirchgemeinden damals weniger konnten. Ökumenische Angebote statt jeden Sonntag ein Gottesdienst.»

Aber längst nicht alle Pfarrpersonen seien damals von der Idee begeistert gewesen, gibt Policante zu. Die Offene Kirche sei immer eine Ergänzung gewesen – eine Art spiritueller Nährboden.

9000 Menschen gehen 2021 ein und aus

Als Pionierin oder als Kopf der Offenen Kirche will sich Policante dennoch nicht bezeichnen. «Wegen ganz verschiedener Menschen ist die Offene Kirche zu dem geworden, was sie heute ist.» Wenn etwa 150 Afghaninnen und Afghanen im vergangenen Sommer ein zehn Tage dauerndes muslimisches Gebet im Gotteshaus feierten, während die Welt dem Vormarsch der Taliban nach dem US-Truppenabzug in Afghanistan zuschaute. Die Offene Kirche biete Raum für viele Möglichkeiten.

Ein Graffiti, das man kennt: Das Gesicht einer dunkelhäutigen Frau ist seit 2016 auf der Fassade der Offenen Kirche aufgemalt. Bild: Andrea Tina Stalder (23.09.2021) 2019 hatte das Kunstwerk jedoch zu einer Kontroverse geführt: Das Graffiti sollte entfernt werden. Erst nach einem Aufschrei in der Bevölkerung erhielt das haushohe Bild eine Gnadenfrist. Bild: Andrea Tina Stalder (23.09.2021) Im Innern bietet die Offene Kirche viel Platz. Über der Bühne sind noch immer die Orgelpfeifen zu sehen. Bild: Andrea Tina Stalder (23.09.2021) Die Offene Kirche ist ein konfessionell unvoreingenommener Raum. Bild: Andrea Tina Stalder (23.09.2021) Der 62-jährige Allgäuer Theodor Pindl ist Theologe, Philosoph, Projekt- und Kulturmanager und seit sieben Jahren Intendant der Offenen Kirche St.Gallen. Bild: Andrea Tina Stalder (23.09.2021)

Zum adventlichen Kerzenziehen, als Festort für einen kurdischen Kulturverein, für eine eritreische Hochzeit. Dazu Ausstellungen und Diskussionen – etwa zur Rolle des Kopftuchs. Auch für soziale Projekte ist Platz: Einmal wöchentlich werden bei «Tischlein deck dich» in der Kirche Lebensmittel an Benachteiligte verteilt. Während der letzten Olma fand eine Technoparty in der Kirche statt.

Policante blieben neben der Musicalaufführung «Sister Act» zwei Veranstaltungen in besonderer Erinnerung: «Das Feiern eines ökumenischen Abendmahls sorgte für Irritationen.» Die gab es auch bei der zweiten Erinnerung der Koordinatorin: einem Tiergottesdienst. «Was auf den ersten Blick fraglich erschien, kam an. Eine Teilnehmerin sagte mir, dass der Hund neben dem Glauben ihr treuester Begleiter sei. Beides an einem Ort zu erleben, sei eine ungewöhnliche, aber schöne Erfahrung.» Die zehn Hunde hätten sich übrigens nicht angebellt.

Doch neben dem tierischen Experiment spielt der Mensch immer noch die Hauptrolle in der Offenen Kirche. 9000 Leute seien vergangenes Jahr ein und aus gegangen, schätzt die 60-Jährige.

«Ich weiss nicht aus wie vielen Nationen.»

Annina Policante im Innern der Offenen Kirche: «Der Raum bietet viele Möglichkeiten.» Bild: Andri Vöhringer (29. Dezember 2021)

«Reibungsflächen werden mehr und mehr umschifft»

Das sei im Grunde genommen die Idee der Ökumene: Gemeinsam zu suchen, was einen verbinde, miteinander Religion zu erfahren. «Auch Unterschiede stehen lassen zu können», sagt Policante. Sie stösst sich deshalb am Rückzieher der Katholiken. Sie schätzt, dass 80 Prozent der Gläubigen kaum in die Kirche gehen. «Aber auch für sie braucht es frische, unkonventionelle Angebote. Gerade für diese Menschen, da sie ansonsten der Kirche gänzlich den Rücken kehren.» Dies sei für sie unverständlich gegenüber dem schweigenden Grossteil der Kirchensteuerzahlenden, solche Angebote zu kappen.

«Man schneidet einen Teil ab.»

Reibungen zwischen klassischer und progressiver Kirche habe es immer gegeben. «In den vergangenen Jahren ist die Diskussion über unterschiedliche Strömungen innerhalb der Kirche eingeschlafen – oder man versucht Reibungsflächen im Voraus zu umschiffen.» Welche Relevanz hat die Kirche heute noch, wenn der Dialog selbst innerhalb der Kirche nicht mehr gelebt wird, fragt Policante. «Wir alle glauben an die Geburt Jesu – haben den gleichen Ursprung.» Christinnen und Christen müssten miteinander vorwärts gehen, sonst eilten noch mehr Schäfchen von der Kirche davon.

Policante findet klare Worte. Sie wolle aber keinesfalls verbittert wirken. Ihr gehe es um eine proaktive Zukunft der Offenen Kirche und der Ökumene im Allgemeinen. «Es ist einfach ein guter, unkomplizierter Treffpunkt für vielfältige Begegnungen und Veranstaltungen.» Hier kämen Leute zusammen, die mit Kirche wenig am Hut haben.

«Mit diesen Menschen zusammenzukommen, reizt mich noch immer – das Gefühl, an der Basis zu sein.»

