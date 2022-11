Erste Buchmesse in der Lokremise St.Gallen lanciert.

Stadt St.Gallen «Ich habe offene Türen eingerannt»: Die Buchmesse Fantastica feiert am Sonntag in der Lokremise St.Gallen ihre Premiere St.Gallen bekommt eine eigene Buchmesse und erweitert die kulturelle Vielfalt der Stadt. Die Fantastica wird am 20. November erstmals in der Lokremise lanciert. Gabriela Hagen Jetzt kommentieren 17.11.2022, 17.00 Uhr

Schmökern ins ausdrücklich erwünscht. Bild: PD

Auf dem Heimweg im Zug, nach dem Besuch einer kleineren Buchmesse in Deutschland, steht für Markus Kessler fest: Genau das braucht St.Gallen auch – eine überschaubare Buchmesse, bei der unabhängige Autoren und Kleinverlage eine Plattform bekommen, ihre Werke einem breiten Publikum vorzustellen.

Seit vier Monaten arbeitet Kessler in Eigenregie daran, seine Vision einer Buchmesse in der Stadt St.Gallen zu realisieren. Die Suche nach Ausstellern, einem geeigneten Veranstaltungsort und Sponsoren haben dem 53-Jährigen manche schlaflose Nacht beschert, wie er sagt.

Markus Kessler ist selbst freier Autor, ein sogenannter Selfpublisher. Freie Autoren arbeiten ohne einen Verlag im Hintergrund, organisieren das Lektorat, die Gestaltung des Einbandes und die Vermarktung selbst. Ein finanzielles Risiko, das die freien Autorinnen und Autoren selbst tragen.

Markus Kessler, Initiant der Messe. Bild: Gabriela Hagen

Der Selfpublisher-Verband und der Verein Schweizer Phantastikautoren haben Kesslers Idee einer Buchmesse mit Hilfe ihrer Newsletter unter den Publizisten bekanntgemacht. «Die Hälfte der Autoren, die an der Messe mitmachen, habe ich über Social Media mobilisieren können», führt Markus Kessler aus. Die Resonanz sei durchwegs positiv gewesen. «Ich habe offene Türen eingerannt, alle fanden die Idee cool», freut sich Kessler. 30 Autorinnen und Autoren konnte er für das Projekt gewinnen. Auch acht deutsche Autoren beteiligen sich an der Fantastica. Mit von der Partie werden am Sonntag auch vier Kleinverlage sein.

Das Angebot ist breit gefächert

Messen in dieser Grösse seien oft Fantasy-lastig, erklärt Kessler. Tatsächlich ist fast die Hälfte der Aussteller im Fantasy- und Science-Fiction-Genre unterwegs. Während sich die Handlung eines Science-Fiction-Romanes immer in der Zukunft abspielt, ist das Spektrum im Fantasysegment riesig und eine Einordnung gar nicht so einfach. Ein Paradebeispiel für High-Fantasy ist «Der Herr der Ringe». Urban-Fantasy hingegen handelt in der heutigen Zeit, ist aber gespickt mit Fantasyelementen. Dystopie, eine weitere Kategorie, erzählt eine Endzeitgeschichte, in der sich Menschen in einer weltuntergangsähnlichen Situation wiederfinden und sich aufrappeln. Markus Kessler selbst verfasst Soft-Horror-Geschichten. Die kommen nicht blutrünstig, sondern eher subtil daher. «Der Horror spielt sich im Kopf ab», bringt es Kessler auf den Punkt.

Das Angebot der Fantastica ist breit gefächert. Kinderbücher, Biografien, Ratgeber, Abenteuer- und Reiseliteratur, Jugend-, Liebes- und historische Romane werden ausgestellt. Kessler sagt, dass die bunte Durchmischung ein breites Publikum ansprechen soll. Die Autorinnen und Autoren stellen an ihren Ausstellungstischen ihre Literatur vor, geben Auskunft über ihr Schaffen und signieren auf Wunsch die Bücher.

Ab 10.30 Uhr finden in einem abgetrennten Bereich in der Kulturzone der Lokremise im Halbstundentakt Lesungen statt. Über den ganzen Tag verteilt lesen 13 Autorinnen und Autoren aus ihren Werken vor.

Zufrieden ist Markus Kessler, dass er die Messe in der Lokremise ausrichten kann. Die Grösse und Lage sei optimal, harmoniere mit dem Messekonzept und die Bevölkerung nehme die Remise als kulturelle Stätte wahr, führt Kessler aus. Wenn sich das Projekt bewährt, und nächstes Jahr eine grössere Fantastica durchgeführt wird, wie Kessler hofft, hätte die Lokremise die räumlichen Möglichkeiten dazu.

Mit Orell Füssli als Hauptsponsor und der UBS als Co-Sponsor hat Kessler zwei grosse Namen für sein Projekt gewinnen können. Sie finanzieren das Marketing. 25’000 Flyer hat Markus Kessler drucken und in der Region verteilen lassen, 500 davon bringt das «Rösslitor» unter die Leute.

Mit der Fantastica will Kessler Leute ansprechen, die gerne neue Bücher, abseits von Bestsellerlisten, entdecken und Wert auf Qualität legen. 80 Prozent der Leserschaft sei weiblich, erklärt Kessler. Ein Logo, dass diese Zielgruppe anspricht, war für Markus Kessler wichtig. Der erste Entwurf des Grafikers habe gepasst, sei in Kombination mit dem Namen der Messe stimmig und ausbaufähig, findet Kessler. Er lacht: «Vielleicht findet künftig auch eine Fantastica Basel, oder eine in Bern oder in Luzern statt.»

Am meisten freut sich Markus Kessler, die Autorinnen und Autoren nach der viermonatigen Planungsphase persönlich kennen zu lernen. Ihnen die Beachtung von Medien und Buchhandel zu verschaffen, sei sein Antrieb, macht Initiator Kessler klar.

Am 20. November in der Lokremise St.Gallen, 10–17 Uhr, Eintritt 10 Franken.

Ausstellerverzeichnis und Termine der Lesungen sind unter www.fantastica-stgallen.ch

ersichtlich.

