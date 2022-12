Stadt St.Gallen «Ich bin die Lachende»: Christkind Anna Rusch-Egger feiert ihren 100. Geburtstag Anna Rusch-Egger feiert in der Stiftung Halden in St.Gallen ihren 100. Geburtstag. Bereits am Tag zuvor fand zu ihren Ehren ein Apéro statt, bei dem auch Stadtpräsidentin Maria Pappa dabei war. Davide De Martis 23.12.2022, 19.00 Uhr

Anna Rusch-Egger freute sich über den Besuch von Stadtpräsidentin Maria Pappa. Bild: PD

Sie war das Christkind bei ihrer Geburt 1922 und sie ist auch heute das Christkind. Am Samstag, 24. Dezember, feiert Anna «Anni» Rusch-Egger ihren 100. Geburtstag. Sie wächst in Zürich auf, wo sie als Einzelkind eine glückliche Kindheit und Jugend verbringt. Besonders in Erinnerung hält Rusch-Egger die Ferien mit ihren Eltern. Oft seien sie zusammen nach Italien gereist. Auch die Schulzeit habe sie immer sehr genossen, da sie gerne lernte.

Anna Rusch-Egger macht eine Lehre zum kaufmännischen Angestellten. Da sie sehr sprachinteressiert ist, macht sie einen Sprachaufenthalt im belgischen Verviers. Dort lernt sie Französisch. Sie beherrscht die Stenografie in Französisch, Deutsch und Englisch.

Im Jahr 1947 zieht sie nach St.Gallen. Im November desselben Jahres heiratet sie Josef Rusch, mit dem sie eine glückliche Ehe führt: «Er war ein sehr guter Mann.» 1948 werden die beiden Eltern ihres einzigen Sohnes, der im jungen Alter von 42 Jahren bereits stirbt. Zu dessen Verlobten pflegt Rusch-Egger heute noch Kontakt. Ihr Mann Josef verstirbt im Oktober 2005 im Alter von 87 Jahren.

Mit Freude und Humor

Lange arbeitet Rusch-Egger in einer Philatelie als Briefmarkenhändlerin. Zu dieser Zeit lebt sie in der Westschweiz und reist dort viel umher – beispielsweise in Lausanne, Genf und Neuenburg. In Genf hat sie auch eine Stelle als Sekretärin in einem Hotel. In jungen Jahren reist sie aber nicht nur in der Westschweiz, sondern in ganz Europa. Besonders gerne war sie in Lugano, wo sie nochmals gerne hin würde. Bevor sie vor einem Jahr in die Stiftung Halden im Osten der Stadt zog, wohnte Rusch-Egger noch alleine.

Die Katholikin geht zwei Mal pro Woche in die Kirche. Ihre Leidenschaft sei es gut zu essen und zu spazieren. «Man muss das Leben geniessen», sagt Rusch-Egger. Das zeigt sie mit ihrer positiven Art ganz offen. Über sich selbst sagt sie: «Ich bin die Lachende.» Das bestätigt auch das Schild an ihrer Zimmertür in der Stiftung Halden. Auf dem steht: «Ab hier wird gelacht.»

Ihre Lebensfreude zeigt sie auch beim Besuch der St.Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa am Freitag. Diese besuchte sie am Apéro, den die Stiftung Halden für Rusch-Egger organisierte. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Altersheims sangen ihr dort ein Geburtstagslied und gratulierten ihr herzlich zu diesem besonderen Anlass. Sie erhielt von ihren Freundinnen eine selbstgenähte Tasche und ein Gedicht. Von Stadtpräsidentin Pappa erhielt sie ein Blumenbouquet, einen Brief und einen Anstecker mit der Aufschrift «100 Jahre Anni Rusch».