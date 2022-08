STADT ST.GALLEN Grosses Wirrwarr um die Voliere im St.Galler Stadtpark – ihre Auflösung steht im Raum Der Voliere steht eine Neuausrichtung bevor. Die Hauptversammlung der Voliere-Gesellschaft sollte Klarheit schaffen – das Gegenteil kam dabei heraus. Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 25.08.2022, 18.00 Uhr

Ungewisse Zukunft: Die Voliere im Stadtpark soll sich verändern. Über das Wie ist man sich aber nicht einig. Bild: Belinda Schmid (25. August 2022)

Sie ist eine Institution, so alt wie der FC St.Gallen: Die Voliere-Gesellschaft St.Gallen gibt es seit 1879. Doch jetzt droht sie, sich aufzulösen und den Betrieb der Voliere einzustellen. Das haben sowohl Präsident Christian Müller als auch Vizepräsident Cornel Ledergerber in der Einladung zur 143. Hauptversammlung des Vereins im Historischen und Völkerkundemuseum vom Mittwochabend deutlich gemacht.

Unter den Bedingungen, die die Stadt gestellt habe, namentlich der Verzicht auf Tiere im Aussenbereich, könne man sich die Fortführung des Betriebs nicht vorstellen. Entsprechend erwäge man, die Gesellschaft in den kommenden drei Jahren aufzulösen und die Anlage allenfalls an eine Nachfolge-Organisation zu übergeben.

An der Versammlung, nur einen Steinwurf von der Voliere entfernt, kam es schliesslich doch anders.

Das Verhältnis zwischen Stadt und Voliere ist schon länger schwierig

Rückblende: Im Sommer 2020 wird bekannt, dass der Stadtrat den 30-jährigen Nutzungsvertrag Ende Jahr nicht erneuern möchte. Die Situation sei nicht zufriedenstellend, man müsse etwas machen, gab die damalige Baudirektorin und heutige Stadtpräsidentin Maria Pappa gegenüber dieser Zeitung zu Protokoll. Man habe einen runden Tisch gegründet, an dem neben Vertreterinnen und Vertretern von Stadt und Voliere-Gesellschaft auch Tier- und Umweltschutzverbände sowie weitere Fachleute gemeinsam ein Konzept zur Neuausrichtung der Voliere im Stadtpark ausarbeiten sollten.

Zu diesem Zeitpunkt lag das Verhältnis zwischen Voliere-Gesellschaft und Stadt aber bereits im Argen. Die Gründe dafür sind auf ein Sanierungsprojekt der Anlage zurückzuführen. Dieses wurde von der Stadt in der Investitionsplanung verschoben, obwohl der Handlungsbedarf seit Jahren ausgewiesen ist. Müller bezeichnete die Arbeitsbedingungen sowie den Zustand des 1936 erstellten und geschützten Gebäudes sowie der dazugehörigen Aussenanlagen bei anderer Gelegenheit als «desolat».

Blick auf den Flugraum der Voliere. Bild: Belinda Schmid

Am runden Tisch bildeten sich zwei Lager

Zurück an der Hauptversammlung vom Mittwochabend, für welche die Vorzeichen so aussahen, als sei die Zukunft der Voliere und seiner aktuellen Trägerschaft akut gefährdet. Zunächst legte Christian Müller, langjähriger Präsident der Voliere-Gesellschaft, den rund 90 Anwesenden seine Sicht der Dinge dar.

Christian Müller, Präsident der Voliere-Gesellschaft St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

An den runden Tischen hätten sich schnell zwei Lager gebildet: Auf der einen Seite die Voliere-Vertreter, die den Fortbestand der Institution mit reduzierten Tierbeständen im Innen- und Aussenbereich zum Ziel gehabt hätten. Und auf der anderen Seite die Natur- und Tierschutzorganisationen, die eine alternative Planung ohne Aussengehege verfolgt hätten.

Daraus seien zwei unterschiedliche Konzepte entstanden, die unter der Federführung des ehemaligen Naturmuseumsdirektors Toni Bürgin zu einem Konzept unter dem Titel «Das Beste aus zwei Welten» zusammengeführt wurde. Gleichwohl habe man das eigene Konzept ebenfalls eingereicht: Es sieht unter anderem, wie Müller skizzierte, eine Verlängerung des Weiers in die Aussenanlage vor.

Zum springenden Punkt: Monate nach der Konzepteinreichung sei der Voliere-Gesellschaft beschieden worden, dass die Stadt keine Wasservögel mehr wolle und auf Tiere im Aussenbereich allgemein verzichtet werden sollte. Als Reaktion darauf stellten die Verantwortlichen der Voliere laut Müller daraufhin in Aussicht, den Betrieb in den kommenden drei Jahren einzustellen und die Gesellschaft aufzulösen, wie es auch in der Einladung zur Hauptversammlung heisst.

Stadt stellte keine Bedingungen zu Wasservögeln

Auftritt Markus Buschor: Als städtischer Baudirektor hatte er sich bereit erklärt, die Sicht des Stadtrats darzulegen. Buschor bestätigte den Sanierungsbedarf der Anlage. Dieser sei relativ hoch, und wie immer, wenn die Stadt viel Geld in die Hand nehme, wolle man sichergehen, dass die Lösung langfristig Bestand hat. Dafür brauche es ein zukunftsfähiges Konzept, betonte Buschor. Und: «Der Stadtrat hat Zweifel, dass es in kommenden Jahrzehnten möglich sein wird, unter diesen Bedingungen Vögel zu halten.» Das sei auch von Expertinnen so bestätigt worden.

Stadtrat Markus Buschor, Direktor Planung und Bau. Bild: PD

Dennoch, sagte Buschor, sei der Stadtrat weiterhin offen für Vögel, aber auch andere Tiere. Der Baudirektor sprach von der «Stadtfauna», die hier zu sehen sein könnte.

Seine Wahrnehmung unterscheide sich von jener von Voliere-Präsident Müller: Man habe sich an den runden Tischen gemeinsam mit allen Beteiligten auf den Weg gemacht, eine sogenannte Variante «Tradition verkleinert» aufzugleisen. Und zwar nicht im stillen Kämmerlein, sondern eben unter Partizipation aller Anspruchsgruppen. Man sei sich an der zweiten und dritten Runde einig gewesen, nur noch wenige, unter pädagogischen Gesichtspunkten wertvolle Tiere in der Voliere unterzubringen.

Das gemeinsame Konzept unter der Federführung von Toni Bürgin ging beim Stadtrat ein. Buschor: «Wir gingen davon aus, das ist es jetzt.» Dann sei ein Konzept seitens der Voliere-Gesellschaft nachgereicht worden, worauf er als Baudirektor interveniert habe. Die Ausgangslage sei von Anfang an klar gewesen, sagte Buschor. Der Stadtrat habe Rahmenbedingungen gestellt, auf die sich das Konzept der Voliere-Gesellschaft nicht einlasse. «Der Stadtrat würde sich die Augen reiben, wenn ich mit diesem Konzept ins Gremium komme», sagte Buschor. Die dreijährige Frist für die Auflösung des Betriebs würde die Stadt selbstverständlich gewähren, so der Baudirektor.

Grosse Missverständnisse – und ein Lichtblick

Die Hoffnung, dass das denkmalgeschützte Gebäude auch weiterhin als Voliere genutzt werden kann, lebt noch. Bild: Belinda Schmid

Hatte man nach der Stellungnahme des Baudirektors bereits den Eindruck, dass hier ein einziges grosses Missverständnis vorliegt, wurde dieser in der Diskussionsrunde noch zementiert. Voliere-Vizepräsident Cornel Ledergerber bekräftigte den Standpunkt, die Stadt habe sich gegen Wasservögel ausgesprochen. Baudirektor Markus Buschor bekräftigte, die Stadt habe in dieser Hinsicht keine Vorgaben gemacht, sondern sich auf die Ergebnisse der runden Tische gestützt. Die Protokolle der Sitzungen mit der Stadt seien nie bei ihnen eingetroffen, meinte wiederum Ledergerber. Und wollte konsultativ über das Konzept der Voliere-Gesellschaft abstimmen lassen.

Nach der allgemeinen Verwirrung und diversen engagierten Voten von Mitgliedern, die sich ob der unklaren Ausgangslage nicht im Stand sahen, darüber abzustimmen, sah der Vorstand schliesslich davon ab.

Plötzlich schien es wieder so, als lägen die beiden Seiten gar nicht so weit auseinander.

Von Auflösung war zwar keine Rede mehr, aus der Welt geschafft ist die Ankündigung damit aber auch nicht. Man wolle sich noch einmal in Ruhe zusammensetzen, hiess es seitens des Vorstands der Voliere-Gesellschaft.

Vielleicht braucht es noch einen vierten und fünften runden Tisch, um Klarheit zu schaffen.

