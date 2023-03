Stadt St.Gallen Einhorn, Kitsch und grosse Augen: Die Äscher-Gastrofirma plant eine zweite Saison für ihren Märchen-Ess-Tempel Das Pop-up-Veranstaltungslokal der Gastro- und Eventagentur Pfefferbeere in Bruggen ist eine kitschige Märchenwelt mit viel Klimbim. Nach der Sommersaison im Bergrestaurant Äscher will die Appenzeller Kreativfirma das Wunderland ein zweites Mal aufleben lassen – an einem neuen Ort. Rita Bolt Jetzt kommentieren 24.03.2023, 17.00 Uhr

Nanu, wieso platzt der Hase mitten in den Firmenanlass rein? Im temporären Veranstaltungslokal «Foodstories» geht es turbulent zu und her. Bild: PD

Mitten im ehemaligen Lagerraum steht ein deckenhoher lila-weiss blühender Fliederbaum – aus Kunstblumen. In einer Ecke ist eine moosüberwachsene Uferlandschaft mit überdimensionalen Pilzen gestaltet – aus Kunstmoos. Von der Decke hängen hübsche hölzerne Vogelkäfige, die von Efeu umrankt sind. Da gibt’s kleine und grosse Sträusse und Arrangements aus Trockenblumen, da thronen meterhohe silberne Kerzenständer, sitzen Puppen vor einem Glas und steht sogar ein Einhorn.

«Es ist eine Wunder- und Zauberwelt, die wir hier geschaffen haben», sagt Melanie Pahud, verantwortlich für Veranstaltungen beim Appenzeller Gastrounternehmen Pfefferbeere. Ja, es sei eine Märchenwelt, inspiriert von «Alice im Wunderland». In dieser Welt machen aber nicht nur Buben und Mädchen grosse Augen, wenn sie den Raum betreten, sondern auch Erwachsene. «Es ist unsere Pop-up-Eventlocation und sie ist einzigartig in St.Gallen.»

Verschiedenste Gesellschaften seien schon in dieser Märchenwelt abgetaucht und hätten zusammen diniert und gefeiert. Die schwarzen Vorhänge seien jeweils zu, und mit den vielen unterschiedlichen Lichtquellen ergäbe sich eine besondere Stimmung. Gebucht werden können zum Dinner verschiedene Shows oder Darbietungen.

Eine Alternative zu Fondue-Chalets bieten

Die kitschige Welt befindet sich derzeit in einer alten Lagerhalle an der Rittmeyerstrasse in Bruggen, im Westen der Stadt St.Gallen. «Für die kommende Saison wechseln wir den Standort, wir bleiben aber in St.Gallen», sagt die Geschäftsführerin.

«Wir wollen mehr Platz, damit wir auch grössere Gruppen empfangen können.»

Gallus Knechtle, Geschäftsführer der Pfefferbeere AG. Bild: Donato Caspari (16.01.2023)

Die Geschichte und die Wunderwelt würden an einem anderen Ort die gleichen sein. Geplant ist, das Konzept für die Märchenwelt im nächsten Winter im Rahmen eines Pop-up-Restaurants weiterzuführen. «Nebst Firmenanlässen haben wir in den vergangenen Wochen bereits Veranstaltungen für Privatpersonen durchgeführt», sagt Gallus Knechtle von der Pfefferbeere.

Die Gäste seien begeistert gewesen, manche seien aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen. Einerseits hätten sie Komplimente für die kitschige und üppige Dekoration erhalten, andererseits habe das Essen, das mit viel Klimbim aufgetischt worden sei, begeistert. «Wir glauben fest daran, dass es für St.Gallen eine Alternative zu den ganzen Fondue-Chalets ist.» Im Winter habe Pfefferbeere Zeit für eigene Projekte. Im Sommer führt das Gastrounternehmen bekanntlich das Gasthaus Äscher im Alpstein.

Das Geschirr ist zusammengewürfelt

Die Einrichtung ist kitschig und überdreht. Bild: PD

Das Konzept des Pop-up-Restaurants heisst «Foodstories» – Essensgeschichten. Das Essen sei weiterhin der Hauptfokus der Pfefferbeere. Rundum das Essen würden Geschichten geschrieben. Die Gäste sitzen an grossen Tischen, kein Stuhl ist gleich wie der andere. Und auch das Geschirr und die Gläser sind wild zusammengewürfelt. «Wir haben die Brockenhäuser in der Region leergekauft», erzählt Melanie Pahud lachend.

«Wir haben uns mit der Dekoration so richtig ausgetobt.»

Mitten durch den Raum schlängelt sich ein schachbrettartiger Tisch, an dem auf dem Boden sitzend gegessen werden könne. Die Idee einer solchen Märchenwelt hatte Pahud schon länger. «Bei unserer täglichen Arbeit planen wir Veranstaltungen für andere. Ich wollte mal etwas machen, das für einige Zeit bleibt.»

