Skate Krematorium als neues Zuhause für die St.Galler Skaterszene

STADT ST.GALLEN Platzwunde an der Hand, Tattoo auf der Wade und Rap-Legende an der Wand: So skatet es sich im ehemaligen Krematorium im Feldli-Quartier Jahrelang suchte die St.Galler Skaterszene nach einem festen Winterquartier. Nun hat sich die Skater-Community im ehemaligen Krematorium eingelebt. Davide De Martis Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andri Huber zeigt einen «Grind», Jorin Müller beobachtet aufmerksam. Dahinter ein Graffito, das Notorius B.I.G. zeigt. Bild: Ralph Ribi

Der Weg zur neuen Skatehalle im Feldli-Quartier führt am Friedhof vorbei. Draussen herrscht eine trockene Kälte. Das «Skate Krematorium» öffnet seine Türen an diesem Abend um 18.30 Uhr. Schnee und Eis knirschen unter jedem Schritt. Ansonsten sind bloss die wenigen Autos zu hören, die die Feldlistrasse entlangfahren. Draussen ist es dunkel. In der Ferne scheinen die Lichter aus den Fenstern der Häuser und einige Laternen beleuchten die Strassen der Stadt.

Der 17-jährige Jorin Müller stapft die Strasse hinunter. In seiner Hand hält er sein Skateboard. Auf seinem Kopf sitzt eine Mütze. Winterschuhe trägt er keine, sondern halbhohe, blau-schwarze Sneaker. Die Aussenseite der Schuhe ist vom Skaten abgewetzt. Er öffnet die Tür zum neuen Winterquartier der St.Galler Skateszene. Drinnen warten bereits Wolfi Wanner und Daniel «Dan» Demel. Sie sind beide Teil des Saint City Skateboard Clubs. Die drei begrüssen sich mit einem lässigen Handschlag.

Die St.Galler Skater toben sich im ehemaligen Krematorium aus. Video: Ralph Ribi

Skelett-Graffiti und ein Sarg

Die Eröffnung des «Skate Krematoriums» fand am 9. Januar statt. «Es waren 272 Leute dabei. Das war crazy», sagt Wanner. Er ist der Gründer des Vereins, der gemeinsam mit der Dienststelle Kinder Jugend Familie der Stadt St.Gallen für die Räumlichkeiten zuständig ist. Der Boden und die Wände sind verkratzt, der Beton teils bröckelig. In einer Ecke hängen verstaubte Spinnweben. Farbige Graffiti von Skateboards und Totenköpfen zieren die Mauern des ehemaligen Krematoriums. Der Eingangsbereich ist voll mit Kritzeleien wie «Skate, eat, sleep, repeat».

Ein weiterer Skater betritt den Raum. Die linke Hand des 22-jährigen Andri Huber ist bandagiert. Seine Hand musste genäht werden, nachdem er sich bei einem Sturz im hinteren Teil der Halle eine Platzwunde zugezogen hatte. «Pass auf», sagt Wanner zu Huber. Nach dem Sturz war er es, der Hubers Hand verband.

Huber und Müller legen gleich los und beginnen, eine Stange von altem Wachs zu befreien. Danach legen sie die ersten Tricks hin. Wanner beobachtet sie. Dabei witzelt der 48-Jährige: «Den habe ich auch schon besser gestanden.» Alle lachen. Obwohl es in der ganzen Halle knallt, herrscht eine harmonische Stimmung. Demel stellt einen grossen Lautsprecher auf. Aus den Boxen dröhnt Old-School-Hip-Hop. Unter anderem laufen auch Songs des verstorbenen «King of Rap» Notorious B.I.G. Er wurde auf einer der Wände mit einem riesigen Graffiti-Porträt verewigt. Huber und Müller gleiten unter seinem Blick über eine Stange.

Daniel «Dan» Demel vom Saint City Skateboard Club. Bild: Ralph Ribi

Wanner begibt sich zur Mini-Ramp, einer halbkreisförmigen Rinne. Auch Demel macht sich bereit zum Skaten: «In meinem Alter nur mit Helm.» Und ersetzt damit seine Mütze. Viele der Elemente haben die Mitglieder des Saint City Skateboard Clubs selbst zusammengebaut. Einige davon waren auch schon bei den temporären Skatehallen in der alten Post Riethüsli und am Güterbahnhof im Einsatz. In Zukunft sollen weitere Elemente hinzukommen.

Wolfi Wanner bietet mit der «Doodah Shred Clinic» auch Skate-Kurse an. Bild: Ralph Ribi

Im hinteren Bereich der Halle steht ein schwarzer Sarg. Die metallischen Ränder, über die die Skateboarder rutschen, wurden von einem Schlosser angeschweisst. Ob der Sarg symbolisch für den neuen Standort steht? «Genau», sagt Wanner mit einem frechen Grinsen. Er zieht sein linkes Hosenbein nach oben. Das Tattoo eines Skelettes mit einem Skateboard in der Hand kommt zum Vorschein. «Das habe ich extra stechen lassen.»

Ein neues Zuhause für eine eigene Subkultur

In der Zwischenzeit sind drei weitere Skater aufgekreuzt. Unter ihnen sind Valentin Ackermann und Marco Benz. Sie freuen sich über das permanente Winterquartier:

«Es ist auf jeden Fall eine Verbesserung zur letzten Halle – auch wenn es meistens viel Leute hier hat.»

Valentin Ackermann und Marco Benz mussten im Winter teilweise bis nach Arbon fahren, um skaten zu können. Bild: Davide De Martis

Laut Wanner ist es ein ruhiger Abend. Bisher seien im Durchschnitt täglich zwölf Skaterinnen und Skater vorbeigekommen. Auch Ackermann und Benz sind froh, dass sie ihr Hobby in der kalten Jahreszeit ausleben können. Es sei toll, im Winter einen warmen Ort zum Skaten zu haben. Früher mussten sie auf überdachte Schulhaushöfe oder Parkgaragen ausweichen. Andri Huber bestätigt:

«Und dann wird man von der Polizei rausgeworfen.»

Dabei sei es wichtig für Skater, einen trockenen Boden zu haben. Ansonsten gingen die Kugellager kaputt.

In der Halle ist es zwar frisch. Aber von der ganzen Bewegung läuft bei vielen bereits nach einigen Minuten der Schweiss. Manche ziehen den Pullover aus und brettern im T-Shirt herum. Wolfi Wanner knöpft sein Flanellhemd auf. Zwischendurch gehen die Skater zur Abkühlung nach draussen in die Kälte und rauchen eine Zigarette. Im Kreis stehend sprechen sie über ihre Tricks und zeigen sich Videoaufnahmen, die sie voneinander gemacht haben. Es fallen Begriffe wie Frontside, Varial, Goofy oder Switch. Die Skate-Subkultur hat ihre eigene Sprache.

Ein ungewöhnlicher Standort

Tim Kettenring skatet seit zehn Jahren. Bild: Davide De Martis

Während drinnen wieder die Kugellager rauschen, die Bretter knallen und die breiten Kleider in der Luft flattern, kommt ein neuer Skater hinzu. Er ist zum ersten Mal im «Skate Krematorium», weshalb er eine Nutzungsvereinbarung unterschreiben muss. Tim Kettenring wohnt für das nächste Halbjahr in St.Gallen, da er für sein Studium ein Praktikum in einer Reha-Klinik absolviert. Er habe im Internet nach einer Skatehalle in St.Gallen gesucht und stiess dabei auf das «Skate Krematorium». Den Standort findet der 25-Jährige speziell, trotzdem zeigt er sich begeistert:

«Es ist schon rüde, aber gleichzeitig der Wahnsinn. Hier kann man einfach shredden.»

Auch in Aarau, wo er herkommt, gebe es eine ausgeprägte Skateszene. Ohne Verein werde man von den Behörden nicht gehört. Aus diesem Grund sei auch dort einer gegründet worden. «Dan» Demel bestätigt diese Aussage.

In den nächsten Jahren können sich die St.Galler Skater endlich ohne Zukunftssorgen auf ihr Hobby konzentrieren. Sie feuern sich an, indem sie ihre Bretter auf den Boden klopfen und üben, was das Zeug hält.

Dieser Abend neigt sich jedoch dem Ende zu. Die Skater verlassen langsam die Halle, die um 21 Uhr schliesst. Sie legen noch letzte Tricks hin, bevor sie zurück in die Kälte und dann nach Hause gehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen