St.Gallen: Wagenburg der Zigaukler muss weg

Stadt St.Gallen Eine Ära geht zu Ende: Die Wagenburg der Zigaukler muss weg – einige von ihnen haben noch keine Bleibe gefunden Die Liegenschaft im Grossholz ist baufällig. Die Ortsbürgergemeinde und die Stadt St.Gallen haben darum den Bewohnenden gekündigt. Das Haus soll im Frühling abgerissen werden. Die meisten Personen sind schon weggezogen, doch einige haben noch keine Anschlusslösung gefunden. Dinah Hauser Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Die Zigaukler müssen ausziehen. Nur noch wenige Wagen stehen auf dem Areal. Bild: Dinah Hauser (2. Dezember 2021)

Die stolze Wagenburg der Zigaukler im Grossholz neben der Autobahn A1 nahe bei Abtwil ist nicht mehr. Ihnen wurde gekündigt. Nur noch wenige Personen halten sich hier auf. Am Eingang des Hauses finden sich noch Zeugen der Bewohnerinnen und Bewohner. Zeugen in Form von handschriftlichen Dankesbriefen, Fotos und Notizen. Auch ein Zettel hängt da, der den Abgabetermin des Areals ankündigt.

Das Areal scheint menschenleer an diesem regnerischen Tag. Doch aus einem Wagen bellt ein Hund. Die Türe geht auf und ein Kopf mit braunen Locken lugt hervor. Michael grüsst freundlich und lässt sich auf ein Gespräch ein. Er möchte nicht mit vollem Namen auftreten.

In seiner Wohnung – ein kleiner Lastwagen – hat er alles, was er braucht. Wie eines dieser im Trend liegenden Tiny Houses, nur halt mobil. Hund Lenny mustert die Besucherin, lässt sich streicheln und befindet irgendwann, seinen Ruheplatz im warmen Wagen aufzusuchen.

Eine Bleibe finden, ist schwierig

Michael ist eine der letzten Personen auf dem Areal. Er kann sich nicht vorstellen, fix in eine Wohnung zu ziehen. Und trotzdem muss er bald umziehen. «Einen Abstellplatz zu finden, ist nicht einfach. Und wegen der Coronapandemie ist es noch schwieriger.» Andere seien vorläufig in einer WG oder bei den Eltern untergekommen oder könnten ihr mobiles Zuhause bei Bekannten abstellen. Michael weiss auch von einer Person mit Gemütsverstimmung aufgrund der Kündigung und der schlechten Platzaussichten.

Im 2007 entstand eine Bauwagen-Siedlung in der Watt oberhalb vom Riethüsli. Bild: Daniel Steiner (3. Mai 2007)

Der Grund für den zwangsweisen Auszug: Das Haus soll abgerissen werden. Hier wurden Dusche, WC und die Waschmaschine genutzt. Draussen wurde eine Küche eingerichtet und eine Feuerstelle mit Sofas drumherum. Doch das gemütliche Beisammensein hat ein Ende. Bald findet die definitive Abgabe statt. Vieles ist schon auf- oder weggeräumt. Michael will noch ein wenig mehr aufräumen.

«Wir haben hier eine gute Zeit verbracht. Es liegt mir am Herzen, das Areal sauber zu hinterlassen.»

Der Verein Zigaukl hatte 2007 eine Bauwagen-Siedlung in der Watt oberhalb vom Riethüsli errichtet. Sie gastierten dort eineinhalb Jahre ohne Erlaubnis des Grundeigentümers. Dieser veranlasste daraufhin ein Betretungsverbot. Die Zigaukler zogen weiter ins Lerchenfeld, wo heute der Lidl steht. Wiederum ohne Erlaubnis, denn sie fanden keine Bleibe wegen Vorurteilen und der Gesetzeslage. Die Gruppe wollte auf ihre Wohnform bestehen. Michael stiess zu dieser Zeit zur Gruppe.

Die Wagen waren im Riethüsli wie um einen Dorfplatz angeordnet. Bild: Daniel Steiner (3. Mai 2007)

Alsbald griff ihnen die Stadt St.Gallen unter die Arme und half mit beim Suchen. Michael erzählt, dass sie einige Orte besichtigen konnten. Doch keiner entsprach den Bedürfnissen. «An einem Ort hätten wir die Wagen nebeneinander aufreihen müssen. Doch das entspricht nicht unserer Wohnart.» Bereits im Riethüsli waren die Wagen so angeordnet, dass ein zentraler Platz mit Feuerstelle entstand, wie ein kleines Dorf.

«Als wir eines Tages im Gebiet Grossholz spazieren gingen, sahen wir das Haus und das Gelände. Da haben wir gefragt, ob wir dahin können», sagt Michael. So kam es, dass die Stadt das Areal von der Ortsbürgergemeinde mietete und dem Verein weitervermietete. Ursprünglich war der Vertrag für fünf Jahre bis 2013 befristet. «Ich bin dankbar, dass der Vertrag immer wieder verlängert wurde», sagt Michael.

Marode Elektrik und Wasserleitung

Urban Hettich, Leiter Forst und Liegenschaften der Ortsbürgergemeinde. Bild: Ralph Ribi

Doch nun geht eine Ära zu Ende. Die Stadt und die Ortsbürgergemeinde lösen den Mietvertrag auf. Urban Hettich, Leiter Forst und Liegenschaften der Ortsbürgergemeinde, nennt den Grund: «Das Gebäude ist in einem sehr schlechten Zustand. Die elektrischen Installationen sowie die Heizöfen sind sehr alt und stellen eine erhebliche Gefahr dar.» Zudem habe die Wasserleitung kaum mehr Druck, es tröpfelte nur noch aus den Wasserhähnen. Die Zuleitung verläuft unter der Autobahn hindurch. Eine Instandstellung wäre entsprechend teuer. Zudem sei eine Sanierung des Hauses schon bei Mietbeginn im Jahr 2008 ausgeschlossen worden.

Yvonne Bischof, Leiterin der städtischen Dienststelle Liegenschaften, bestätigt dies.

«Die Mieterinnen und Mieter waren über den Umstand, dass das Gebäude nur auf Zeit gemietet werden kann von Anfang an informiert.»

Die Gebäudebesichtigung habe im Dezember 2020 stattgefunden, Die Mieterinnen und Mieter seien dann schriftlich im darauf folgenden Februar über die Kündigung informiert worden.

Michael bestätigt den obsoleten Zustand der Wasserleitung und hätte auch gleich einen Vorschlag parat: «Man könnte eine Wanne als Reservoir installieren und das Wasser auffangen. Wenn sie genügend voll ist, dann kann man vernünftig duschen.» Er zieht als Vergleich die WC-Spülung heran, die ebenfalls nach diesem Prinzip funktioniert.

Abbruch im Frühling

Wohnen wird niemand mehr im Grossholz, so viel ist sicher. Die Ortsbürgergemeinde als Eigentümerin lässt das Haus im Frühling abreissen. Das Land wird danach landwirtschaftlich genutzt. «Wir sind im Gespräch mit dem Landwirt, der bereits die umliegenden Flächen bestellt», sagt Urban Hettich. «Er hat durch die Sanierung der Autobahn Land verloren.»

Yvonne Bischof, Leiterin der städtischen Dienststelle Liegenschaften. Bild: PD

Er habe geprüft, ob es im Landbesitz der Ortsbürgergemeinde für die Zigaukler ein anderes Plätzchen habe, doch er habe nichts gefunden, sagt Hettich. Bei der Stadt klingt es ähnlich. Yvonne Bischof sagt: «Auch wir haben die städtischen Liegenschaften und Grundstücke für eine Anschlusslösung geprüft.» Sie bedauert: «Leider konnte keine Anschlusslösung gefunden werden.»

«Man könnte meinen, in einer grossen Stadt wie St.Gallen hätte es Platz für Leute, die so leben wollen wie wir.»

Platz mit Nasszellen

Michael hätte Vorschläge, wie diese Lebensform ermöglicht werden könnte: Etwa eine Gewerbezone für Kleinstunternehmer errichten, mit Recyclingstation, Park- und Stellplätzen mit Stromanschluss sowie Zähler. Oder bei geplanten Neubauten oder auf Industriearealen. Dort wären die Leitungen schon bis zum Grundstück gezogen. «Man könnte einen Container mit Nasszellen hinstellen und wir wären zufrieden.» Einen Ort ohne Wasser wäre schwierig. «Wir sind nicht dreckig und stinken», stellt er klar und begegnet so einem entsprechenden Vorurteil. «Wir wollen auch sauber sein und unser Geschäft verrichten, wie andere Menschen auch.»

Klar gebe es auch schwarze Schafe, die ihren Abfall liegen liessen oder laut seien. Doch Michael findet, dass dies die Ausnahme bleiben soll. Yvonne Bischof bestätigt, dass «das Mietverhältnis sehr gut verlief und es keine Beanstandungen gab». «Auch wir hatten es immer gut mit den Zigauklern», sagt Regina Mock auf Anfrage. Sie und ihr Mann pachten das umliegende Land.

So sah die Wagenburg im Grossholz einst aus. Bild: Hanspeter Schiess (7. Mai 2008)

Falls ein Platz für eine Wagenburg geschaffen wird, «dann ist es wichtig dass es rechtlich verhebet.» Er spielt damit drauf an, dass in einer Landwirtschaftszone eigentlich nicht gewohnt werden darf. Ausnahmen sind Landwirte, die das Land bestellen. Im Zusammenhang mit der allgemeinen Not um bezahlbaren Wohnraum denkt Michael an Amerika und dessen Trailerparks. «125 Dollar für ein Eigenheim, das klingt vernünftig.» Ein solcher Ort könne für manchen auch ein Sprungbrett aus einer Schuldenfalle sein, oder um sich Ferien leisten zu können.

Doch nun ist es Zeit, Adieu zu sagen. Im Gespräch merkt man Michael die Wehmut an. Wenige Meter nebenan rauschen die Autos vorbei. «Es ist schon etwas laut», gibt er zu. Wohin es zu Weihnachten geht, weiss Michael noch nicht.

