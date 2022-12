Märchenerzählerin Kathrin Raschle hört nach über 20 jahren auf

Stadt St.Gallen «Ein Märchen zu erzählen, ist wie Magie»: Nach 20 Jahren hält Kathrin Raschle ihre letzte Märchenstunde Am Mittwoch findet die letzte Erzählstunde der Märchenerzählerin Kathrin Raschle in der St.Galler Stadtbibliothek Katharinen statt. Sie hat aber nicht nur Märchen erzählt, sondern auch vieles davon gelernt. Davide De Martis Jetzt kommentieren 21.12.2022, 05.00 Uhr

Bild: Davide De Martis

«Vielleicht haben mich die Märchen mehr gelehrt, als mir das bewusst ist», sagt Kathrin Raschle. Seit über 20 Jahren führt die Märchenerzählerin unterschiedlichste Menschen durch magische Welten. Zwei Jahrzehnte lang erzählte die St.Gallerin Kindern in der Stadtbibliothek Katharinen einmal im Monat und während der Adventszeit täglich Märchen. Am Mittwoch findet dort ihre letzte Märchenstunde statt. Zum Abschluss trägt sie eine spanische und eine türkische Geschichte vor.

Kathrin Raschle liest Märchen nicht vor, sondern lernt sie auswendig. So kann sie spontan auf die Reaktionen im Publikum reagieren. Das Schöne am Erzählen? «Dass in den Köpfen der Zuhörerinnen und Zuhörer eigene Bilder entstehen.» Märchen seien eine Sprache in Bildern und Kinder denken in solchen. Das Erzählen sei im Menschen angelegt.

Geschichten gehören zu jeder Lebensphase

Das Erzählen war auch immer ein wichtiger Bestandteil in Raschles Leben. Ihre Mutter wollte, dass sie Kindergärtnerin wird. Raschle entschied sich aber für eine Ausbildung als Grafikerin. Schnell merkte sie, dies ist nicht ihre Welt. Die darauffolgende Auszeit verbrachte sie als Kindermädchen in Italien. Nach ihrer Rückkehr in die Schweiz machte sie eine Ausbildung zur Werklehrerin und unterrichtete später in einem Kinderheim.

Ihren Mann Walter lernte Kathrin Raschle im St.Galler Figurentheater bei einer Inszenierung kennen. Beide arbeiteten dort während der 1970er- und 1990er-Jahre, erstellten Puppen für das Theater und spielten auch selbst an den Vorführungen.

Ihr Kinderwunsch sei erst spät aufgekommen. Sie und ihr Mann haben lange gar nicht daran gedacht. 1989 kam dann ihre Tochter Hannah zur Welt, drei Jahre später ihr Sohn Elias. In der frühen Phase ihrer Mutterschaft verbrachte sie viel Zeit zu Hause mit den beiden Kindern. Das Geschichtenerzählen gehörte auch dort zum Alltag.

Von der Waldspielgruppe bis zum eigenen Erzählprogramm

1994 nahm Kathrin Raschle während eineinhalb Jahren an Wochenendseminaren der Märchenpädagogin Elisa Hilty teil. Dort lernte sie vieles über Märchen, deren Aufbau und mögliche Erzählarten. Ihren eigenen Erzählrhythmus entwickelte sie später selbst. Das Wertvollste, das sie vom Seminar mitnahm, sei ihre Freundschaft zur mittlerweile verstorbenen Kindergärtnerin Karin Arter, sagt Raschle.

Die beiden wurden Nachbarinnen und gründeten vor 24 Jahren die Waldspielgruppe Wurzelpurzel im Hätterenwald. Dort erzählten sie gemeinsam Märchen und führten freie Rollenspiele durch. Nur wenig später organisierten Raschle und Arter zusammen mit Christa Oberholzer, der Leiterin der Stadtbibliothek Katharinen, erstmals ihre monatlichen Märchenstunden. Mit diesen begeisterten sie neun Jahre lang Kinder. Als Folge davon kamen Erzählerinnen aus den unterschiedlichsten Kulturen hinzu, die bis heute in ihrer Heimatsprache Geschichten vortragen.

Ab 2011 begleitete Raschles Mann ihre Erzählungen musikalisch. Zu ihrem Publikum gehörten nicht nur Kinder: Auch Migrantinnen und Migranten, Menschen mit Beeinträchtigung oder Bewohnerinnen und Bewohner von Altersheimen lauschten den Geschichten über Prinzessinnen, Fabelwesen und verwunschene Orte.

Märchen spiegeln das Leben wider

«Ein Märchen zu erzählen, ist wie Magie», sagt Raschle. Dabei werden fundamentale Lebensthemen angesprochen – unabhängig von Herkunft und Kultur des Publikums: «Es geht darum, dass man Angst haben darf. Um Liebe, Tod und Mut.» Jedes Märchen habe einen Fluss – wie das Leben. Besonders für Kinder sei es wichtig, zu wissen, dass es für Tiefpunkte und Probleme verschiedene Lösungen und Auswege gebe. In Märchen gehe es häufig um Neuanfänge. Für diesen Wandel brauche es aber immer erst einen «bösen Part»: «Gut und Böse – die beiden Pole des Lebens – werden verbunden.»

Trotz ihrer Passion fürs Märchenerzählen geht Kathrin Raschles Zeit in der Stadtbibliothek Katharinen zu Ende. Die 69-Jährige ist sich nicht mehr sicher, ob sie mit ihren Geschichten alle Kinder erreicht. Diese seien sich heute oftmals gewohnt, vorgefertigte Bilder zu sehen, weshalb es ihnen schwerer falle, sich bei Erzählstunden eine eigene Welt auszumalen. «Erzählen ist deshalb etwas Kostbares, weil es die Fantasie anregt.»

Auch in Zukunft wird sie weiterhin Geschichten vortragen, sei es an Geburtstagen, in Heimen oder im Wald. Denn mit den Märchen sei es wie mit dem Leben: «Wir alle wünschen uns ein gutes Ende.»

