Doch kein Literaturhaus im «Ekkehard» in der Stadt St.Gallen

Stadt St.Gallen Doch kein Literaturhaus im «Ekkehard» – aber eine Sanierung des seit Jahren leer stehenden Hotels ist weiterhin geplant Die Pläne aus dem ehemaligen Hotel Ekkehard ein Literatur- und Wohnhaus zu machen, sind verflogen. Doch es finden sich Sanierungsabsichten auf der Website der Eigentümerin. Dinah Hauser 15.07.2021, 05.00 Uhr

In das ehemalige Hotel zieht nun doch kein Literaturhaus ein. Bild: Tobias Garcia (10. September 2020)

Der Verein Literaturhaus & Bibliothek Wyborada hat im «Ekkehard» ein mögliches Zuhause gefunden. So hiess es noch im vergangenen September im «St.Galler Tagblatt». Doch der ins Auge gefasste Standort im ehemaligen Hotel an der Rorschacher Strasse 50 wird nicht weiter verfolgt, wie Karin K. Bühler, Co-Leiterin der «Wyborada», nun sagt.

Das heisst aber nicht, dass das Literaturhaus generell vom Tisch ist. Bühler sagt: «Der Verein Literaturhaus & Bibliothek Wyborada treibt den Aufbau des Literaturhauses weiter voran.» Derzeit würden Konzepte erarbeitet, wie man das Literaturhaus Wyborada zu einer soliden und stabilen Institution im St.Galler Kulturbetrieb entwickeln könne – «zunächst noch unabhängig von der Standortfrage», sagt Bühler.

Für den weiteren Verbleib des ehemaligen Hotels Ekkehard verweist Bühler an Urs Peter Koller. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung der Forol AG sowie Leiter der Immobilienentwicklung. Koller hatte das «Ekkehard» in seine neue Unternehmung Forol AG mit Sitz in Herisau überführt. Die Geschäftsleitung ist derzeit aber für eine Wortmeldung nicht erreichbar, da sie im Ausland weilt, wie es auf Anfrage beim Unternehmen heisst. Sie stellen aber weitere Informationen in Aussicht, sobald sich die Pläne konkretisieren.

Auf der Website des Unternehmens finden sich derweil zwei Projektskizzen unter dem Namen St.Gallen Hotel, die eindeutig als «Ekkehard» erkennbar sind. Sie zeigen die Aussenansicht, einmal mit kleinem Vordach – ähnlich der jetzigen Situation – und einmal mit einem grösseren hervorstehenden Eingangsbereich. Der Projektbeschrieb lautet: «Totalsanierung in ein Hotel» mittels Investoren-Modell. Es scheint, als hätte Koller seine Pläne, das Haus als Hotel wieder zu eröffnen, doch noch nicht ganz begraben.

Das Hotel steht schon seit längerem leer. Bild: Tobias Garcia (10. September 2020)

Nach der Schliessung 2008 wollte Besitzer Urs Peter Koller das «Ekkehard» als Hotel wieder eröffnen. Doch der Ausbau kam ins Stocken, weil er für die geplante Tiefgarage keine zufriedenstellende Lösung fand. Gescheitert ist das Hotelprojekt, weil Koller die angrenzende Liegenschaft Schwalbenstrasse 7 nicht erwerben konnte. Diese Parzelle wäre für einen Ausbau nötig gewesen. Eine zweite Nachbarliegenschaft, die der Stadt gehört und in der ein Kindergarten untergebracht war, hätte Kollers damalige Ekkehard Immobilien AG kaufen können. Die Stadt habe alles getan, damit er sein Hotelprojekt an der Rorschacher Strasse hätte verwirklichen können, sagte Koller 2014.

Das Hotel Ekkehard Erbaut wurde das Haus an der Rorschacher Strasse 50 in den Jahren 1895 und 1896 nach Plänen des Architekten Wendelin Heene als Casino oder katholisches Gesellenhaus. Später wurde es als Hotel geführt. Im «Ekkehard» war stets viel los: Der Schachclub St.Gallen trainierte darin und führte Turniere durch. Die Geschäftsstelle der CVP bereitete Wahl- und Abstimmungskämpfe vor. Im neubarocken Saal wurde während Jahrzehnten getanzt am Österreicherball, und es wurden Unterhaltungen von Musikgesellschaften und Chören abgehalten. «Föbü»-Abende fanden statt, und der FC St.Gallen hielt noch in den frühen 2000er-Jahren Hauptversammlung darin ab. Auch Konzerte lockten einst ein junges Publikum ins «Ekkehard». (dwi)

Als dann der Verein Literaturhaus & Bibliothek Wyborada das «Ekkehard» als möglichen Standort prüfte, keimte Hoffnung auf, es könnte nach über einem Jahrzehnt wieder Leben in die Liegenschaft kommen. Die unteren Stockwerke sollten vom Verein genutzt werden. Koller sagte im vergangenen September, er möchte die Stockwerke über dem Parterre von einem Hotel in Wohneinheiten unterschiedlicher Grösse und Nutzungen umwandeln.

Der grosse Saal gehört der Stadt

Doch nicht die gesamte Liegenschaft gehört dem Unternehmer. Der grosse Saal befindet sich im Besitz der Stadt St.Gallen. Sie hatte ihn einem früheren Hotelier, der in finanzielle Not geraten war, abgekauft. Im September bestätigte Maria Pappa – damals noch Vorsteherin der Direktion Planung und Bau – Verkaufsverhandlungen mit dem Besitzer. Auf Nachfrage bei der Stadtverwaltung heisst es derzeit, dass aktuell Gespräche mit dem Hoteleigentümer laufen.