St.Gallen: Wilde Parkplatzsuche für Handwerker am Kantonsspital

Stadt St.Gallen «Die Situation ist schwierig»: Parkplätze beim Kantonsspital sind für Handwerker, Angestellte und Anwohner ein rares Gut Wildparkieren und Suchverkehr sind rund ums Kantonsspital St.Gallen zur Realität geworden. Das führt vereinzelt zu Frust. Entlastung könnte das neue Parkhaus mit 450 Plätzen bringen. Eröffnen wird es aber erst in mehr als einem Jahr. Gabriela Hagen Jetzt kommentieren 24.11.2022, 05.00 Uhr

Blick von der viel befahrenen Lindenstrasse auf das Areal des Kantonsspitals St.Gallen. Bild: Michel Canonica

«Ich verbrate jeden Morgen und jeden Mittag viel Zeit auf der Suche nach einem Parkplatz in der Nähe des Kantonsspitals. Das Quartier ist voll, vom Kinderspital bis zum Stadtpark», ärgert sich ein Handwerker, der anonym bleiben möchte.

Er arbeitet auf der Grossbaustelle des Kantonsspitales und nervt sich über die tägliche Parkplatzsuche. Er schätzt, dass jeden Tag 80 zusätzliche Fahrzeuge die Quartierparkplätze belegen. Auf das Auto ist er angewiesen: Er benötigt für seine Arbeit schwere Werkzeuge.

Das Generationenbauprojekt des Kantonsspitals umfasst Neu- und Erweiterungsbauten, 2028 werden die Bauarbeiten voraussichtlich beendet sein. «Wenn das jahrelang noch so weitergeht und sich die Parkplatzlage nicht verbessert, drehen ich und meine Arbeitskollegen durch. In der Not habe ich auch schon illegal parkiert, das kann es doch nicht sein», sagt der Handwerker frustriert.

Es sind keine öffentlichen Parkplätze für Handwerker reserviert

Dionys Widmer, Mediensprecher der St.Galler Stadtpolizei. Bild: PD

Wie ist die Parkplatzsituation rund um das Kantonsspital für externe Handwerker geregelt? Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen, sagt:

«Gemäss Baubewilligung besteht die Auflage, dass das Parkieren der Handwerker auf dem Privatgelände abgewickelt werden muss. Folglich ist das Parkieren durch die Bauführung definiert. Es sind keine öffentlichen Parkplätze für Handwerker reserviert.»

In anderen Worten: Die Bauleitung ist dazu verpflichtet, Parkplätze für die Handwerker zur Verfügung zu stellen. Und die Handwerker sind dazu verpflichtet, dort – und nicht auf den Quartierparkplätzen – ihre Autos abzustellen.

Die Parkplätze rund um das Spital, inklusive Parkhaus Böschenmühle an der Lindenstrasse, werden durch das Kantonsspital St.Gallen bewirtschaftet. Besucherinnen und Besucher des Spitals würden laut Widmer auch die Parkgarage des Athletikzentrums nutzen, für welches die City Parking St.Gallen verantwortlich ist. Auf öffentlichem Grund habe die Stadtpolizei St.Gallen keine negativen Feststellungen gemacht. Es seinen auch nicht mehr Bussen als sonst ausgestellt worden, sagt Widmer.

«Der Suchverkehr in den Nebenstrassen und das Wildparkieren im Quartier sind eine Realität», sagt hingegen Markus Morger, Präsident des Quartiervereins Nordost-Heiligkreuz. Er sieht aber nicht etwa die Handwerker, die mit ihren Fahrzeugen die öffentlichen Parkplätze belegen, als Haupttreiber für die Parkplatzknappheit. Sondern eher die zunehmende Tendenz, dass Parkplätze in der blauen Zone in weisse Kurzzeitparkplätze umfunktioniert werden.

«Die Situation ist schwierig»

Philipp Lutz, Medienbeauftragter des Kantonsspitals St.Gallen, erklärt auf Anfrage:

«Die Situation ist schwierig. Parkplätze waren aber schon vor dem Start des Generationenbauprojektes Mangelware im Quartier. Durch die Bauarbeiten wurde das Angebot auf dem Areal dann praktisch aufgehoben.»

Eine gewisse Besserung werde mit dem Bezug die neu gebaute Tiefgarage erreicht.

Philipp Lutz, Mediensprecher Kantonsspital St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Die neue Tiefgarage mit etwa 450 Parkplätzen könnte die Situation beruhigen. Sie wird aber erst im ersten Quartal 2024 eröffnet werden. Grund dafür sind unter anderem feuerpolizeiliche Vorschriften, die eingehalten werden müssen. Ebenso gelte es auch, rechtliche Aspekte zu berücksichtigen. Zum Beispiel, wer vor der Übergabe an die Bauherrschaft für allfällige Schäden hafte.

Eine vorzeitige Nutzung wäre auch sicherheitstechnisch kaum machbar, erklärt Philipp Lutz. Erfahrungen der Bauleitung an anderen Orten würden zeigen, dass damit zu viele Probleme und auch zusätzliche Kosten entstehen würden.

Lutz sagt weiter: «Man muss unterscheiden zwischen Handwerkern, die im Zusammenhang mit dem Neu- und Erweiterungsbau auf der Grossbaustelle tätig sind, und den Handwerkern, die für Instandstellungen im Spital aufgeboten werden.»

Auf dem Privatgelände des Kantonsspitals stünden grundsätzlich keine Parkplätze für Fahrzeuge externer Handwerker zur Verfügung. Dies sei in den Werkverträgen mit den involvierten Firmen klar geregelt. Die Handwerker würden im Voraus auf die begrenzten öffentlichen Parkmöglichkeiten am KSSG hingewiesen, zudem empfehle man den Unternehmen, Sammeltransporte für ihr Personal zu organisieren.

Die Bauinstallationsfläche werde für den koordinierten Warenumschlag benötigt, mit der Ausnahme einiger weniger Parkplätze unter der hochstehenden Containeranlage.

Mittels eines Baulogistiktools seien zudem die koordinierte Anlieferung und der Abtransport sämtlicher Baumaterialien auf der Baustelle gewährleistet, was auch das Ein- und Ausladen auf dem Areal betreffe, sagt Lutz.

Für jene Handwerker, welche für Instandstellungsarbeiten im Kantonsspital vor Ort sind, stünden aktuell etwa 20 Parkplätze auf dem Kiesplatz Ecke Frohberg- und Steinachstrasse sowie wenige Kurzzeitparkplätze zur Verfügung. Anpassungen seien aufgrund neuer Wegführungen nie auszuschliessen, macht Lutz klar.

Das neue Parkhaus wird im Frühling 2024 eröffnet

Die Parkplatzsituation betreffe auch direkt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantonsspitals St.Gallen. Lutz erklärt:

«Nur ein kleiner Teil unserer Mitarbeitenden hat, unter anderem abhängig vom Arbeitsweg, die Möglichkeit, einen Parkplatz zu beantragen.»

Mit Ausnahme der Tiefgarage in der Rechtsmedizin und Pathologie würden sich all diese Parkplätze ausserhalb des Areals, beispielsweise in St.Fiden, in der Olma-Tiefgarage oder im Neudorf befinden. Mitarbeitende ohne Parkmöglichkeit würden Beiträge an ÖV-Abos erhalten.

Lutz sagt: «Wir sind auf das Verständnis der Besucherinnen und Besucher, Patientinnen und Patienten, aber auch der Anwohner im Quartier, von Handwerkern und Lieferanten angewiesen.»

