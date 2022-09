St.Gallen: Olma-Halle ist der dritten Rosenbergtunnelröhre im Weg

Stadt St.Gallen Die Olma-Halle 9 steht im Weg: Die geplante dritte Autobahnröhre durch den Rosenberg stellt die Ingenieure vor grosse Herausforderungen Der Bundesrat hat die Planung der dritten Röhre für die A1 durch den Rosenberg bereits genehmigt. Kostenpunkt: 410 Millionen Franken. Baubeginn ist aber nicht vor 2030. Doch eine Frage beschäftigt die Ingenieure schon heute: Wie kommen sie an der Olma-Halle 9 vorbei? Sandro Büchler und Daniel Wirth Jetzt kommentieren 19.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Ostportal des Rosenbergtunnels: Auf dem Olma-Neuland entsteht die grösste stützenfreie Halle der deutschen Schweiz. Westlich davon steht die Halle 9 – unter hier muss die dritte Röhre durch. Bild: Arthur Gamsa

Der Rosenbergtunnel der Stadtautobahn A1 ist die meistbefahrene Strasse im Kanton St.Gallen. Über 80'000 Fahrzeuge werden täglich gezählt – vielmehr sind nicht mehr möglich. Ab 2030 soll zur Engpassbeseitigung eine dritte Röhre gebaut werden. Kostenpunkt des gut 1,4 Kilometer langen Tunnels: 410 Millionen Franken. Bauzeit: sechs Jahre.

Der Bundesrat hat die Planung des Projekts im Frühling dieses Jahres genehmigt. Während sich gegen dieses Bauvorhaben bis jetzt kein Widerstand regt, ist das bei der geplanten Teilspange vom Güterbahnhof hinauf zur Liebegg an der Grenze zu Appenzell Ausserrhoden anders: Am Samstag wurde der Verein «Gegen den Autobahnanschluss am Güterbahnhof» gegründet.

Die beiden Strassenbauprojekte stehen in engem Zusammenhang. 2025 soll der Bundesrat das generelle Projekt Engpassbeseitigung, das die dritte Tunnelröhre und den Autobahnzubringer Güterbahnhof umfasst, genehmigen. Das hoffen die beiden Kantone St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden, die Stadt St.Gallen und die Ausserrhoder Gemeinde Teufen, wie sie gemeinsam verlauten lassen.

Machbarkeitsstudie zeigt: Es geht

Julian Räss, Mediensprecher Bundesamt für Strassen (Astra). Bild: Tobias Garcia (15. Juni 2021)

Die Unterquerung der grossen Halle 9 sei angesichts der heutigen Möglichkeiten lösbar. Eine Machbarkeitsstudie zeige das. Wäre die technische Machbarkeit von Experten verneint worden, wäre das Projekt dem Bundesrat gar nicht erst zur Bewilligung vorgelegt worden, sagt Julian Räss, Mediensprecher beim Bundesamt für Strassen (Astra).

Während der Autobahnanschluss beim Güterbahnhof für die Politik eine Herausforderung darstellt, ist die dritte Röhre für die Ingenieure eine solche. Der Grund: Beim Ostportal in St.Fiden muss die Olma-Halle 9 unterquert werden. Das Astra steht denn auch mit den Verantwortlichen der Olma-Messen in regem Austausch, wie Räss auf Anfrage des «St.Galler Tagblatt» sagt.

Gegenwärtig wird durch das Astra das Ausführungsprojekt erarbeitet. Die dritte Röhre soll südlich der bestehenden zwei Tunnelröhren gebaut werden. Die Platzverhältnisse sind eingeschränkt. Vergangenes Jahr wurde das Ostportal des Rosenbergtunnels verlängert und überdeckt. Darauf wird gerade die neue Olma-Halle 1 hochgezogen.

Die Tunnelausfahrt der künftigen dritten Röhre kommt auf der heutigen Ausfahrt in St.Fiden in Fahrtrichtung St.Margrethen zu liegen, führt Räss aus. Das heisst: Der neue Tunnel muss unter der Halle 9 durch. Das sei bei der Überdeckung für die Halle 1 berücksichtigt worden, sagt Räss. Die bautechnischen Details stünden noch nicht fest.

Olma-Direktorin lobt die Arbeit des Bundesamts für Strassen

Christine Bolt, Direktorin Olma-Messen. Bild :Ralph Ribi

Christine Bolt, Direktorin der Olma-Messen, bestätigt die «enge und gute» Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Strassen. Die geplante dritte Röhre durch den Rosenberg tangiere die Olma-Messen, sagt Bolt.

In der Projektierung werde geklärt, was technisch möglich sei und was welche Kosten auslösen würde. Es gehe einerseits darum, dass das Astra möglichst kostengünstig die dritte Röhre unter der Halle 9 bauen könne, und anderseits darum, dass die Olma-Messen möglichst keine Einbussen haben während der Tiefbauarbeiten. Christine Bolt sagt:

«Das Bundesamt für Strassen setzt alles daran, dass für beide Seiten eine tragbare Lösung gefunden wird.»

So oder so: Bis mit dem Bau der dritten Röhre begonnen werden kann, vergehen Jahre. Frühester Baubeginn ist gemäss Astra 2030. Die Kosten von 410 Millionen Franken sind eine Schätzung. Gemäss Räss werden Tunnelbauten in städtischem Gebiet dem Spezialtiefbau zugeordnet. Sie sind kostenintensiv. Bei einer Bauzeit von rund sechs Jahren wäre die dritte Röhre durch den Rosenberg ungefähr 2037 fertig.

Dann sind die bestehenden Tunnels ziemlich genau 50 Jahre alt und können nach der Inbetriebnahme der dritten Röhre umfassend saniert werden. Dann ist gewährleistet, so steht es zumindest auf der Astra-Website, dass während der Sanierung immer zwei Röhren befahrbar sind und der Verkehr in der Stadt und der Region St.Gallen nicht kollabiert.

Während die dritte Röhre durch den Rosenberg, der Zubringer Güterbahnhof und die Unterhalts- und Sanierungsarbeiten auf der Stadtautobahn Sache des Astra sind, plant die Region den Tunnel hinauf zur Liebegg und die Anschlüsse an die Stadt beim Güterbahnhof.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen