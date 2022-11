Schepenese: Strassenumfrage zur geforderten Rückführung der Mumie

Stadt St.Gallen «Das war ein Mensch, kein Objekt»: Die Meinungen über Schepeneses mögliche Rückführung nach Ägypten teilen sich Die «St.Galler Erklärung für Schepenese» fordert die Rückkehr der Mumie in ihre Heimat. Theatermacher Milo Rau befeuert damit die Diskussion über koloniale Kunst. Menschen in der St.Galler Innenstadt äussern sich zur Kontroverse. Gabriela Hagen, Davide De Martis 21.11.2022, 17.15 Uhr

Seit fast 200 Jahren ist die Stiftsbibliothek St.Gallen in Besitz der weiblichen Mumie Schepenese. Im Jahr 1820 gelang sie als erste ägyptische Mumie in die Schweiz. Ursprünglich war sie ein Geschenk an den St. Galler Landammann Karl Müller von Friedberg, der sie von einem in Alexandria wohnhaften Schulfreund erhielt. Nun fordert Theatermacher Milo Rau mit seiner «St.Galler Erklärung für Schepenese», dass die Mumie in ihre Heimat zurückkehren soll.

Rau hat den St.Galler Kulturpreis gewonnen und ein Preisgeld von 30'000 Franken erhalten. Dieses Geld möchte er nun in die Rückführung der Mumie investieren - und damit die Diskussion um den Umgang mit kolonialer Kunst und den spirituellen Überresten ankurbeln. In Ägypten selbst gibt es keine Stimmen, die Schepenese aktiv zurückfordern. Menschen in der St.Galler Innenstadt äussern ihre Meinung zur geforderten Rückführung Schepeneses.

Bild: Davide De Martis

Simone von Niederhäusern, 60, Logistikerin, St.Gallen

«Ich finde die Idee, Schepenese zurück nach Ägypten zu bringen, unpassend und aus der Luft gegriffen. Solange Ägypten keine Ansprüche stellt, gehört die Mumie meiner Meinung nach zu uns.»

Bild: Gabriela Hagen

Christoph Hofstetter, 79, Pensionär, Bühler

«Ich finde das eine furchtbare, absolut sinnlose Idee. Milo Rau will nur provozieren, um Aufmerksamkeit zu erzielen. Die Mumie ist in St.Galllen und soll hier auch bleiben.»

Bild: Gabriela Hagen

Isabella Bernhart, 38, Mutter, Häggenschwil

«Ich finde es vom seelischen und menschlichen Aspekt her eine gute Idee, die Mumie zurück nach Ägypten zu bringen. Niemand weiss, ob sie Freude daran hätte, in einem Museum ausgestellt zu werden. Das war ein Mensch, kein Objekt.»

Bild: Gabriela Hagen

Gaby Manser, 36, in Ausbildung, St.Gallen

«Schepenese ist ein geschichtlicher Kulturschatz und zeichnet die Stiftsbibliothek aus. Wenn es keine konkrete Forderung aus Ägypten gibt, soll die Mumie hierbleiben.»

Bild: Gabriela Hagen

Cheyenne Wild, 26, Piercerin und Tätowiererin, St.Gallen

«Die Mumie ist seit 200 Jahren in St.Gallen. In Ägypten vermisst sie keiner, also soll sie in der Stiftsbibliothek bleiben.»

Bild: Davide De Martis

Valeria Crinití, 24, Verkäuferin, St.Gallen

«Die Mumie wurde in Ägypten begraben, um in Frieden zu ruhen. Ich finde es gut, wenn sie zu ihrem Ursprung zurückkommt und nach Ägypten gebracht wird.»