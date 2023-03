Stadt St.Gallen Die HSG zieht im Haus Washington ein: Damit rückt die Universität weiter ins Stadtzentrum vor In einem Jahr eröffnet die Hochschule im geschichtsträchtigen Helvetia-Gebäude neben dem Hauptbahnhof einen neuen Schul- und Lehrstandort. Die Platzprobleme der Uni löst das allein aber nicht. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 22.03.2023, 17.00 Uhr

Ein Gerüst um das Haus Washington: Im April 2024 ziehen hier Studentinnen, Dozenten und Mitarbeitende der Uni St.Gallen ein. Bild: Sandro Büchler (22.03.2023)

Das vor über 130 Jahren erbaute Haus Washington ist ein markantes Gebäude vis-à-vis des St.Galler Hauptbahnhofs. Doch zurzeit sieht man von der üppigen neubarocken Fassade nur wenig. Denn das vierstöckige Bau an der Rosenbergstrasse 20 und 22 ist mit einem Gerüst eingepackt. Die Hauseigentümerin, die Helvetia Versicherungen, renovieren es aufwendig.

Nun ist auch klar, wer nach der Komplettsanierung in das prominente Haus einziehen wird: Es ist die Universität St.Gallen. In einem Jahr, Anfang April 2024, übernimmt die HSG das Gebäude für vorerst 15 Jahre von der Versicherungsgesellschaft. Die Hochschule möchte die rund 6000 Quadratmeter Nutzfläche für Schulungsräume und Büros nutzen.

Die Uni platzt aus allen Nähten

Die HSG wächst stetig. War die Uni einst auf 5000 Studierende ausgelegt, sind es inzwischen rund 9300 Personen, die in St.Gallen auf Assessment-, Bachelor-, Master- oder Doktoratsstufe studieren. Hinzu kommen 3439 Beschäftigte, wovon 441 Vollzeitstellen auf die Lehre entfallen. All die Akademikerinnen und Akademiker brauchen Platz.

Deshalb drängt die Universität seit Jahren ins Stadtzentrum vor. Der Kern der Lehrtätigkeit findet weiterhin zwar weiterhin auf dem Hauptcampus mit Audimax und Square auf dem Rosenberg statt. Doch die Uni hat sich bereits jetzt zusätzlich in verschiedenen Gebäuden in der Stadt eingemietet – etwa im Einstein Kongresszentrum, an der Tellstrasse oder im UG25-Gebäude.

Nicht überall wird gelehrt, es sind auch Institute, administrative Stellen oder Büros der Informatikdienste an diesen Orten untergebracht. Das Gebäude der HSG-Stiftung an der Rosenbergstrasse 51 – unmittelbar neben den Gleisen 6 und 7 des Hauptbahnhofs – nutzt beispielsweise die Studentenschaft als Entrepreneurs Hub. «Dies fördert die Kommunikation zwischen Startups, bietet einzelnen Gründerteams ausreichend Platz für Workshops und kreative Sessions», sagt ein Sprecher der Universität. So könnten HSG-eigene Startups noch besser unterstützt werden.

Einige grosse Gebäude, statt viele kleine

Das bekannteste Uni-Ausbauprojekt im Stadtzentrum ist sicherlich der künftige Campus am Platztor. 2025 sollen dort die Bagger auffahren. 2029 sollen dann Studenten, Dozentinnen und Mitarbeitende ins «Haus im Park» einziehen. 207 Millionen Franken kostet der Neubau an der St.-Jakob-Strasse, der rund 3000 Studierenden Platz bieten wird. Gegenüber des künftigen Campus hatte sich die Uni bereits vor knapp zwei Jahren an der Torstrasse 25 neu eingemietet. Verschiedene Lehrstühle der School of Computer Science (SCS) sind dort untergebracht.

Zurück zum Haus Washington: Der Einzug dort sei Teil der Immobilienstrategie der HSG, sagt der Sprecher der Hochschule. Man wolle grössere und zusammenhängende Flächen anmieten, um so das Raumdefizit bei den Lehr- und Lernflächen abzubauen. «Das ist sowohl betriebswirtschaftlich als auch logistisch sinnvoll.» Statt in vielen kleinen Gebäuden will die Universität in Zukunft in wenigen, dafür grossen Häusern in der Stadt lehren und forschen.

Aus der Blütezeit der Stickerei Das 1891/1892 von Forster & Heene gebaute Haus Washington war über Jahrzehnte ein Flaggschiff der Textilindustrie. Erst war es der Hauptsitz von «Iklé Frères», eine der führenden Firmen für Fabrikation und Export von Stickereien. Zusammen mit seinem Bruder Adolf leitete Geschäftsmann Leopold Iklé von hier aus die Geschicke der Firma. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog die Textilfirma Stoffen ins denkmalgeschützte Gebäude ein. Schon damals befand sich das Haus im Besitz der Helvetia – der ersten Schweizer Transportversicherung. Der Name «Washington» verweist auf die internationale Ausrichtung der früheren Textilgeschäfts. (sab)

So könne die HSG auch ihre Ziele punkto Nachhaltigkeit und weniger Ressourcenverbrauch besser umsetzen, so der Sprecher. Darüber hinaus könne die Universität damit auch Mietflächen freigeben, die wieder dem St.Galler Wohnungsmarkt zufliessen. In den vergangenen zehn Jahren habe sich die Uni denn auch bereits aus gut einem Dutzend Liegenschaften auf dem Rosenberg zurückgezogen. Rund 4000 Quadratmeter Fläche hat die HSG so abgegeben.

Das Platzproblem bleibt

Zieht sich die HSG bald schon aus weiteren Gebäuden zurück? Einen Plan, welche Liegenschaften die HSG künftig abgeben will, könne die HSG nicht veröffentlichen – da die Mietverträge noch laufen. Die Vermieterinnen und Vermieter müssten erst informiert werden. Der Sprecher der Universität sagt:

«Es werden aber alle Liegenschaften entlang der möglichen Kündigungstermine darauf überprüft, wie sie zur Deckung der Raumbedürfnisse der Universität passen.»

Sind mit der Nutzung des Haus Washington und der Eröffnung des Campus Platztor die Platzprobleme der HSG auf einen Schlag gelöst? «Nein», sagt der Uni-Sprecher. «Die Umsetzung der Immobilienstrategie ist ein schrittweiser Prozess.» Zudem könnten Objekte im Eigentum des Kantons die Raumbedürfnisse längerfristig und nachhaltiger erfüllen als Mietobjekte. Dies entspreche der kantonalen Strategie. Der HSG ist es aufgrund des aktuellen Universitätsgesetzes nicht möglich, Immobilieneigentum zu erwerben.

Das Haus Washington ist also trotz der langen Nutzungszeit bis mindestens ins Jahr 2039 nur eine Zwischenlösung für die Universität.

