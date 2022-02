STADT ST.GALLEN Die Fronten klären sich: Noch drei Monate bis zur Abstimmung über längere Ladenöffnungszeiten in der Innenstadt Am 15. Mai entscheiden die Stadtsanktgaller Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über längere Ladenöffnungszeiten. Der Initiative von SP und Gewerkschaften steht ein Gegenvorschlag des Stadtparlaments gegenüber. Langsam wird klar, wer für welche Lösung weibeln wird – und wer wohl beides ablehnt. Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 08.02.2022, 05.00 Uhr

Im Mai stimmt die Stadt St.Gallen über längere Ladenöffnungszeiten und den Sonntagsverkauf ab. Bild: Ralph Ribi

Wie lange dürfen Läden in der St.Galler Innenstadt geöffnet haben? Um diese Frage tobt seit Sommer 2020 ein Streit in der Stadtpolitik. Das Thema ist freilich nicht erst vor zwei Jahren aufs politische Parkett gekommen. Bereits dreimal, zuletzt 2010, sagte das Stimmvolk des Kantons St.Gallen etwa Nein zur Ausweitung der Ladenöffnungszeiten. Doch als der Stadtrat unter Berufung auf den sogenannten Tourismusperimeter im Juni 2020 den Geschäften in der Innenstadt ermöglichte, wochentags bis 20 Uhr, samstags bis 18 Uhr und gegebenenfalls auch am Sonntag ihre Tore zu öffnen, flammte die Diskussion wieder auf.

Die Gegnerinnen und Gegner der vom Stadtrat im Alleingang beschlossenen neuen Regelung störten sich nicht nur an deren Inhalt, sondern auch an der Art und Weise, wie die Stadtregierung den Entscheid gefällt hat: ohne Anhörung des Parlaments oder der Gewerkschaften und nach Meinung der Gegnerschaft unter Missachtung vorhergehender Volksentscheide sowie kantonalem Recht.

Der Unmut führte dazu, dass SP, Gewerkschaften und Kirchenkreise im Herbst 2020 mit der Sammlung von Unterschriften gegen die erweiterten Ladenöffnungszeiten begannen. Auch Vertreterinnen und Vertreter von Die Mitte und der EVP schlossen sich dem Initiativkomitee an. Die nötigen Unterschriften waren schnell beisammen, die Chose kam ins Parlament. Aber auch dort war man sich lange nicht grün. Der Stadtrat stellte sich auf den Standpunkt, es sei gar nicht möglich, einen Gegenvorschlag zu präsentieren. Die vorberatende Geschäftsprüfungskommission (GPK) arbeitete nach entsprechendem Auftrag gleichwohl einen aus: Mit diesem würde die vom Stadtrat beschlossene Liberalisierung nur am Sonntag rückgängig gemacht, die erweiterten Öffnungszeiten wochentags und samstags blieben bestehen.

Der Gegenvorschlag obsiegte im Parlament – sowohl gegen das Initiativbegehren von links als auch gegen die stadträtliche Haltung, die beides ablehnt. Teilen des Initiativkomitees war die Streichung des Sonntags als Etappensieg genug – sie plädierten für den Rückzug der Initiative. Eine Mehrheit des Komitees sah das in den Tagen nach dem Ja des Stadtparlaments zum Gegenvorschlag aber anders.

So kommt es nun, dass die Stadtsanktgaller Stimmberechtigten am 15. Mai das Wort haben: Zur Abstimmung kommen sowohl die Initiative, die alle stadträtlichen Erweiterungen rückgängig macht und der Gegenvorschlag, der lediglich die Möglichkeit zum Sonntagsverkauf streicht. Vor rund zehn Tagen wurde der Abstimmungskampf früh lanciert: Die Basis der SP Stadt St.Gallen stellte sich geschlossen hinter das Initiativbegehren und gegen den Gegenvorschlag.

«Ein doppeltes Nein wäre der Super-GAU»

Patrik Angehrn, Fraktionspräsident Mitte/EVP. Bild: Nik Roth

Dass es überhaupt so weit gekommen ist, stösst vor allem jenen Teilen des Initiativkomitees sauer auf, die nach Annahme des Gegenvorschlags für den Rückzug des Initiativbegehrens plädierten. Dazu gehört Patrik Angehrn. Der Präsident der Mitte/EVP-Fraktion im Stadtparlament sagt auf Anfrage, SP und Gewerkschaften spielten mit dem Feuer. Er gibt zu bedenken:

«Ein doppeltes Nein wäre der Super-GAU.»

Hätte man die Initiative zurückgezogen, wäre der Sonntag mit Garantie ein Ruhetag geblieben. So bleibe das Risiko, dass sich der stadträtliche Kurs durchsetze.

«Immer wieder kommt die Forderung nach einem Gesamtarbeitsvertrag für den Detailhandel», sagt Angehrn. Dies sei aus seiner Sicht jedoch absolut unrealistisch. «Und das wissen auch alle.» Zu unterschiedlich seien die Bedürfnisse des Personals und der Verkaufsstellen; zu unterschiedlich seien die Ausgangslagen im Kanton St.Gallen. «Sollte der Supergau eintreten, bin ich dann sehr gespannt, wie das die SP und die Gewerkschaften ihrer Klientel erklären werden.»

Engagiert sich die Mitte also für ein Ja zum Gegenvorschlag? Angehrn sagt:

«Es ist sehr realistisch, dass sich die Ortspartei Die Mitte in einem überparteilichen Komitee für den Gegenvorschlag einsetzt.»

Erste lose Kontakte seien bereits geknüpft worden. Aktuell sei aber noch nichts spruchreif. «Dafür ist es noch etwas gar früh.»

Er persönlich sei absolut für den Gegenvorschlag, sagt Angehrn. Dieser sei «ein guter Kompromiss». Auch in der Mitte/EVP-Fraktion und in der Partei gebe es aber Stimmen, welche die Öffnungszeiten völlig liberalisieren wollen. «Die Tendenzen laufen leider in diese Richtung.» Gerade deshalb sei der Gegenvorschlag so wichtig. Denn: «Damit können in der Stadt St.Gallen als Zentrum der Ostschweiz die Öffnungszeiten klar eingegrenzt werden. Und das wohl auf Jahre hinaus.»

«Ohne GAV müssen wir nicht über eine Liberalisierung diskutieren»

Peter Olibet, Co-Präsident SP Stadt St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

Peter Olibet, Co-Präsident der SP Stadt St.Gallen, teilt Angehrns Sorge über ein doppeltes Nein am 15. Mai nicht.

«Natürlich besteht theoretisch das Risiko. Wir kämpfen aber dafür, dass es ein Ja zur Initiative gibt. Und Die Mitte soll sich für den Gegenvorschlag einsetzen.»

Es sei für die Parteileitung, aber auch für die Basis klar gewesen: Wenn sowohl Initiative als auch Gegenvorschlag zur Abstimmung kommen, empfehle man Ersteres zur Annahme und Letzteres zur Ablehnung. Dies primär aus arbeitsrechtlichen Gründen. «Solange wir in dieser Branche keinen Gesamtarbeitsvertrag haben, müssen wir nicht über eine Ausdehnung der Öffnungszeiten diskutieren.»

Klar gebe es auch links der Mitte Leute, die auch mal abends oder am Sonntag einkaufen gingen. «Bei Tankstellenshops und an Bahnhöfen gibt es klare gesetzliche Regelungen für das Personal.» Der Gegenvorschlag komme vermeintlich gemässigt daher. De facto bedeute diese Lösung aber täglich eine Stunde längere Öffnungszeiten.

Ein weiterer Punkt hat SP und Gewerkschaften zum Nicht-Rückzug der Initiative bewogen: Nämlich die Art und Weise, wie der Stadtrat 2020 die aktuell geltende Regelung überhaupt eingeführt hat. «Er hat die Direktbeteiligten nicht angehört und eigenmächtig durch die Hintertür eine Liberalisierung beschlossen», sagt Olibet. Das gehe so nicht. Der Nicht-Rückzug der Initiative sei denn auch ein deutliches Zeichen an die Stadtregierung, dass man seitens SP und Gewerkschaften nicht bereit sei, so zu politisieren. Zuversichtlich stimmt den SP-Co-Präsidenten, dass beispielsweise in Zug und Bern vergangenes Jahr an der Urne ähnliche Liberalisierungsvorlagen deutlich versenkt wurden. «Und Zug steht nicht gerade im Verdacht, ein linker Kanton zu sein.»

Rückendeckung könnte es von den Grünen geben. Definitiv feststehen, wird das aber erst nach der Mitgliederversammlung. Parteipräsident Christian Huber erklärt, dass der Vorstand der Basis ein Ja zur Initiative empfehlen werde. Mutmasslich werde die Parteileitung der Basis auch ein Ja zum Gegenvorschlag empfehlen, da dieser «das kleinere Übel» im Vergleich zum Status quo sei. «Beim Stichentscheid bevorzugen wir aber klar die Initiative.»

Das Abstimmungsprozedere Die Volksabstimmung über die Initiative «Kein Sonntagsverkauf in der Stadt St.Gallen» und den Gegenvorschlag findet am 15. Mai statt. Wenn sowohl die Initiative als auch der Gegenvorschlag abgelehnt werden, bleiben die vom Stadtrat erweiterten Ladenöffnungszeiten bestehen. Wird die Initiative angenommen, gelten die alten Ladenöffnungszeiten, die bis Ende Mai 2020 in Kraft waren: Montag bis Freitag bis 19 Uhr, am Samstag bis 17 Uhr, kein Sonntagsverkauf. Wird der Gegenvorschlag angenommen, wird lediglich der Sonntagsverkauf gestrichen, die längeren Öffnungszeiten von Montag bis Samstag bleiben indes in Kraft. Gesetzt den Fall, Initiative und Gegenvorschlag finden eine Mehrheit, entscheidet eine Stichfrage. Die Stimmberechtigten können gemäss Stadtschreiber Manfred Linke sowohl die Initiative als auch den Gegenvorschlag annehmen und beides ablehnen. (dwi)

FDP empfiehlt Ja zum Gegenvorschlag, SVP noch unentschlossen

Es gibt also mit absoluter Sicherheit eine Kampagne für ein Ja zur Initiative und mit ziemlicher Sicherheit eine Kampagne für ein Ja zum Gegenvorschlag. Ob es auch Kräfte geben wird, die beides ablehnen, ist drei Monate vor der Abstimmung noch unklar. SVP-Präsident Donat Kuratli erklärt auf Anfrage, dass man die Initiative mit Sicherheit ablehnen werde. Wie es mit dem Gegenvorschlag aussehe, sei noch offen. Es liefen Gespräche mit anderen bürgerlichen Parteien, und man werde auch noch die Basis an einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung befragen.

Ähnlich klingt es bei den Grünliberalen, die im Rat den stadträtlichen Kurs stützten. Parteipräsident Marcel Baur schreibt auf Anfrage, die Meinung der Basis sei noch nicht bekannt. Er selbst sei aber zufrieden mit dem Status quo, seine Fraktionskolleginnen und -kollegen sehen es «bis auf Ausnahmen» ähnlich.

Die Detailhandelsorganisation Pro City St.Gallen lässt ausrichten, dass man noch nicht so weit sei, um sich festzulegen. Präsident Ralph Bleuer verweist auf die Vorstandssitzung von kommender Woche, an der das Thema traktandiert ist.

Und Oskar Seger, Präsident der FDP Stadt St.Gallen, sagt auf Anfrage: «Uns ist es im Grundsatz wichtig, dem Gewerbe möglichst freie Entscheidungen bezüglich der Öffnungszeiten zu ermöglichen.» Die FDP-Fraktion habe im Stadtparlament grossmehrheitlich für den Gegenvorschlag gestimmt. Die Parteileitung empfehle der Mitgliederversammlung ebenfalls, den Gegenvorschlag anzunehmen und die Initiative abzulehnen. Die Mitgliederversammlung des städtischen Freisinns findet am 17. Februar statt, dann entscheidet die Basis.





