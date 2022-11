St.Gallen: Schneiderei Dafni-Blusen in Lachen sucht Nachfolge

Stadt St.Gallen Diamantina Karaiskos will ihre Schneiderei nach 44 Jahren weitergeben – und sich dann einen Traum erfüllen Aus Griechenland kam Diamantina Karaiskos vor über 50 Jahren in die Schweiz und eröffnete im Lachen-Quartier eine Schneiderei. Nun will die 71-Jährige eine Nachfolge dafür finden. Rita Bolt Jetzt kommentieren 14.11.2022, 12.00 Uhr

Die 71-jährige Diamantina Karaiskos in ihrer Schneiderei im Lachen-Quartier. Bild: Rita Bolt

Vieles hat sich in den vergangenen Jahrzehnten im St.Galler Lachen-Quartier verändert: Die Post und die Metzgerei wurden geschlossen, das Brautgeschäft ist verschwunden, die Migros hat neu gebaut und ist umgezogen, Restaurants haben dichtgemacht. Geblieben ist zwischen Kosmetiksalons, Barbershops, Take-away-Buden, Kebab-Läden und kleinen Bars Diamantina Karaiskos.

1979 hat sie an der Zürcherstrasse 26 eine Schneiderei eröffnet. Karaiskos ist noch immer dort und in ihrem Laden scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Alles ist beim Alten. Renoviert wurde nie, deshalb sei die Miete auch noch bezahlbar.

Arbeit hat die gebürtige Griechin immer noch genug. Trotzdem will sie ihr Geschäft nächstes Jahr nach fast 44 Jahren weitergeben. Sie ist 71 Jahre alt und hofft, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger zu finden, damit sie sich ihren Traum endlich erfüllen kann: einige Monate im Jahr in Griechenland leben, einige Monate in der Schweiz sein.

Von Zakynthos nach St.Gallen

Diamantina Karaiskos ist 1968 als 17-Jährige in die Schweiz gekommen, um ihren Bruder in St.Gallen zu besuchen. Ihre Jugendjahre hat sie auf Zakynthos verbracht. Damals war die griechische Insel unscheinbar, heute ist sie ein bekanntes Reiseziel für Touristen. Karaiskos ging nie mehr zurück.

Aus ihrem Besuch in St.Gallen wurde ein Leben. Nicht zuletzt darum, weil es auf der Insel damals keine Arbeit mehr gab. Denn Zakynthos war eine jener Inseln, die am 12. August 1953 von einem starken Erdbeben heimgesucht und zerstört wurde. «Vor dem Erdbeben war Zakynthos für die Oliven bekannt», sagt Diamantina Karaiskos.

«Nach dem Erdbeben gab es auf den Olivenplantagen keine Arbeit mehr.»

Obwohl die Olivenbäume längst wieder blühen, hat die Griechin ihrer Heimat den Rücken gekehrt. Sie hat in St.Gallen geheiratet, eine Tochter auf die Welt gebracht und nach verschiedenen Anstellungen in Textilfirmen ihren eigenen Laden im Lachen-Quartier eröffnet: Dafni Blusen. «Ich habe den Laden nach meiner Tochter benannt», sagt die Schneiderin. Das war 1979.

Keine Laufkundschaft und niedrige Preise

Heute türmen sich im Laden Stoffe älteren Datums, überall hängen Kleidungsstücke, am Boden stehen reihenweise Säcke mit geänderten und reparierten Kleidern, die bereit zur Abholung sind. Wenn eine Kundin kommt, hat Karaiskos den Überblick und innert Sekunden den richtigen Sack in der Hand.

Die Ladentür klingelt und eine Frau fragt nach ihrer Lederjacke, bei der ein neuer Reissverschluss eingesetzt werden musste. Sie freut sich sichtlich über das Ergebnis – und über den Preis. An einem anderen Ort hätte sie das Doppelte zahlen müssen, sagt Karaiskos.

«Ich muss gute Preise machen, sonst fehlt mir die Kundschaft.»

Vor ihrem Laden hat es schon länger eine Baustelle, und seit die Post, die Migros, der Kiosk und die Drogerie nicht mehr da seien, habe sie keine Laufkundschaft mehr.

Sie überlebt dank AHV und Expressreparaturen

Der Laden von Diamantina Karaiskos ist eine Wundertüte. Im vorderen Teil hängen Neuanfertigungen, das sind Blusen, Jacken, Gilets, die sie in den vergangenen Jahren geschneidert hat «und die nie abgeholt wurden». Tatsächlich seien die meisten Oberteile bestellt worden, eine Anzahlung habe sie nie verlangt. Auch habe sie aus Reststoffen Oberteile genäht. Die Modelle sind zeitlos. Früher habe sie viele Neuanfertigungen gemacht, mittlerweile weniger.

«Heute kaufen viele Leute online und machen nur die Änderungen bei mir.»

Die 71-Jährige kann mit dem Laden immer noch überleben. «Weil ich günstig bin, Expressreparaturen mache und die AHV bekomme.» Im hinteren Teil des Ladens stehen Nähmaschinen, sind Stoffballen gestapelt, in einem Pult lagern Stoffreste.

Früher habe sie auch viele Hochzeits- und Abendkleider genäht, sogar Kostüme für Guggenmusiken geschneidert, für die Gugge-Hüpfer Toggenburg beispielsweise. Sagt’s und holt das Modell und ein Stück des Stoffes von 2006 aus einer Pultschublade, die mit anderen kleinen Stoffstücken vollgestopft ist. Für alle Fälle. «Es sind alles Reststücke von Änderungen.» Und mitten in der Schneiderei liegt Spia, die 14-jährige Hündin in ihrem Körbchen.

Diamantina Karaiskos mit ihrer Hündin Spia. Bild: Rita Bolt

Schneiderei ist auch ein Treffpunkt

«Dafni-Blusen» ist nicht nur eine Schneiderei, sondern auch ein Treffpunkt für ältere Menschen, die einen Schwatz machen wollen und so ihre Tage verkürzen. Für die 95-jährige Frau beispielsweise, die am Rollator fast täglich hereinspaziert. Während der Coronapandemie sei kein Besuch mehr möglich gewesen. Corona sei für sie keine einfache Zeit gewesen, sagt Karaiskos, obwohl sie AHV-Bezügerin ist.

Immer öfters denkt sie an Griechenland. Sie sagt:

«Ich hoffe, dass ich jemanden für den Laden finden werde.»

Sie wisse, dass sie viel Arbeit damit haben werde, den mit Stoffen, Nähutensilien und Kleidungsstücken vollen Laden leer zu räumen. Deshalb wolle sie aufhören, solange sie noch fit sei.

