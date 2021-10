Stadt St.Gallen «Der Zeitpunkt für den Baustart ist verfehlt»: Die Zürcher Strasse soll 2022 zeitgleich mit der Stadtautobahn saniert werden – das passt nicht allen 2022 beginnt die Sanierung und Neugestaltung eines knapp einen Kilometer langen Abschnitts der Zürcher Strasse im Lachen-Quartier. Der Baustart kommt überraschend. Ein Verkehrspolitiker reagiert postwendend. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 29.10.2021, 05.00 Uhr

Ein Vorgeschmack auf das, was kommt: 2018 wurden die Fernwärmeleitungen unter der Zürcher Strasse verlegt. Bild: Ralph Ribi

(5. September 2018)

Wer die Neugestaltung der Zürcher Strasse in der Lachen als «zähes Planungsstück» bezeichnet, der oder die liegt nicht ganz falsch. Etwas überraschend hat Stadtpräsidentin Maria Pappa am Montag im Rathaus bei der Präsentation des Budgets 2022 in einem Nebensatz die Katze aus dem Sack gelassen.

Unter den grösseren Investitionsvorhaben für das kommende Jahr sind auch 1,8 Millionen Franken für die Instandstellung der Zürcher Strasse im Abschnitt zwischen Stahl- und Rechenstrasse vermerkt. 1,8 von insgesamt 5,4 Millionen Franken für die knapp ein Kilometer lange Neugestaltung der Strasse, für neue Strom-, Erdgas- und Abwasserleitungen investiert die Stadt. Der Kanton St.Gallen steuert ebenfalls rund 6,5 Millionen zum Bauprojekt bei. Die Strasse soll mit Bäumen und einem multifunktionellen, teils begrünten Mittelstreifen attraktiver werden.

14 Bäume, ein Mittelstreifen und Tempo 30 für alle Quartierstrassen Die Zürcher Strasse soll zwischen Stahl- und Rechenstrasse wohnlicher werden, ihre trennende Wirkung fürs Quartier abgemildert werden. Das Trottoir soll beidseitig breiter, 14 zusätzliche Bäume gepflanzt werden. In der Mitte der Asphaltfahrbahn, zwischen den beiden Fahrspuren, entsteht ein 2,5 Meter breiter Mittelstreifen aus Beton, der zum Überholen, zum Einspuren und zum Abbiegen dienen soll. Gewisse Abschnitte des Mittelstreifens sollen jedoch mit einer Hecke begrünt werden. Zudem soll die optische Verengung der Fahrbahn bewirken, dass das Tempo der Fahrzeuge leicht sinkt. An einigen Orten im Quartier verschwinden Parkplätze, an anderen Orten werden neue gemalt. Im Saldo entstehen so vier zusätzliche Parkfelder. Dies sei in einem stark verdichteten Quartier mit vielen alten Gebäuden ohne Tiefgaragen verantwortbar, schrieb der Stadtrat in der Sanierungsvorlage von 2018 ans Parlament. Die Stadt verzichtet darauf, für die Zürcher Strasse Tempo 30 einzuführen. Dies aus «verkehrlichen Überlegungen», steht im Papier weiter. «Insbesondere da auf der Zürcher Strasse verschiedene Buslinien mit dichten Taktfolgen verkehren und die Strasse zugleich Ausnahmetransportroute ist.» Die seitlich in die Zürcher Strasse einmündenden Quartierstrassen sollen jedoch flächendeckend zu Tempo-30-Zonen werden – sofern dies nicht schon signalisiert ist. (sab)

Neugestaltung ist seit 20 Jahren ein Thema

Vor 20 Jahren wurde in den Amtsstuben der Stadt das erste Mal über eine Sanierung und Neugestaltung der Zürcher Strasse in der Lachen gesprochen. Auslöser waren die maroden Wasserleitungen, die während Jahren so regelmässig brachen, dass Spötter vom Lachen-Quartier als «Canale Grande von St.Gallen» sprachen. Von 2002 bis 2005 wurde ein erstes Projekt erarbeitet, welches 2006 allerdings an der Urne knapp versenkt wurde.

Seither hat sich im Lachen-Quartier einiges getan. Ab 2010 wird das Bundesverwaltungsgericht gebaut, die Schlüsselübergabe ist 2012. 2019 wird die Poststelle geschlossen und nur kurz darauf zügelt die Migros-Filiale von der Zürcher Strasse eine Häuserzeile nach hinten.

Das Lachen-Quartier im Westen von St.Gallen: Aus der Vogelperspektive wird deutlich, wie die Zürcher Strasse (von links unten nach rechts oben) das Quartier trennt. Am rechten Bildrand das Bundesverwaltungsgericht. Bild: Ralph Ribi

(9. September 2019

2018 – über ein Jahrzehnt nachdem der erste Plan Schiffbruch erlitten hatte – startete die Stadt einen zweiten Versuch zur Sanierung und Neugestaltung der Hauptstrasse. Die im Vergleich zum gescheiterten Vorschlag weniger radikale und auch günstigere Variante wurde im Stadtparlament einstimmig angenommen. Der Weiterzug einer Einsprache blockierte dann aber den raschen Baubeginn.

Am Montag nun die Überraschung von Pappa: Es kann plötzlich losgehen, das Rechtsverfahren für die Zürcher Strasse ist abgeschlossen. Stadtingenieur Beat Rietmann bestätigt:

Beat Rietmann, Stadtingenieur Stadt St.Gallen. Bild: PD

«Sämtliche Einsprachen konnten erledigt werden oder wurden zurückgezogen.»

Zurzeit liefen die Landverhandlungen. Je nach deren Ausgang könnten im Dezember und Januar die Arbeiten planmässig ausgeschrieben werden. «Sodass die Bauarbeiten an der Zürcher Strasse voraussichtlich im Frühling oder Sommer 2022 starten können», sagt Rietmann. 16 Monate dauern sie.

Verkehrspolitiker kritisiert Vorgehen der Stadt

Doch die Antwort auf den Überraschungscoup der Stadt kommt postwendend – und zwar von Walter Locher. Der FDP-Kantonsrat präsidiert die IG Engpassbeseitigung, die sich einsetzt für den Bau einer dritten Autobahnröhre durch den Rosenberg und für die A1-Teilspange, die unterirdische Strassenverbindung vom A1-Sitterviadukt via Güterbahnhof direkt ins Riethüsli hoch. Der Tunnel soll die Teufener Strasse entlasten. Walter Lochers Mantra bei allem: Autos, Lastwagen und Busse sollen ungehindert fahren können.

Zurück zur Zürcher Strasse: Auch dort hatte sich der Freisinnige in der Vergangenheit immer wieder eingeschaltet in die Diskussion, wie die viel befahrene Strasse mitten durchs Lachen-Quartier gestaltet werden soll. Locher engagierte sich anno 2006 zusammen mit anderen in einer IG Flaschenhals gegen das Projekt. Die Befürchtung: Die Lachen werde zum Nadelöhr für den Durchgangsverkehr.

Walter Locher, FDP-Kantonsrat und Präsident IG Engpassbeseitigung. Bild: Mareycke Frehner

Auch den zweiten Vorschlag kritisierte der Verkehrspolitiker 2018. Die von Autos nicht überholbare Bushaltestelle im Zentrum des Lachen-Quartiers war ihm ein Dorn im Auge. Wegen des begrünten Mittelstreifens werde der Verkehrsfluss behindert, wenn der Bus anhalte und sich die Autos dahinter anstellen müssten.

Er forderte Busbuchten anstelle von verkehrsbehindernden Fahrbahnhaltestellen. Dies offenbar vergebens: Laut Stadtingenieur wurden am Projekt keine wesentlichen Anpassungen mehr vorgenommen.

Jetzt kritisiert Locher die Stadt erneut, aber nicht wegen der nun rechtskräftigen Fahrbahnhaltestellen. Er stellt den Zeitpunkt für den Baustart in Frage. Dieser sei verfehlt. Denn im Frühling 2022 starten auch die Hauptarbeiten zur Sanierung der Stadtautobahn. Locher fragt:

«Wieso startet die Stadt parallel dazu die Arbeiten an der Zürcher Strasse – dieser neben der Autobahn wichtigsten Hauptverkehrsachse?»

Locher befürchtet, dass der Strassenverkehr von der Autobahn auf die Innenstadtquerung ausweicht und es auf der Zürcher Strasse zum Kollaps kommt.

Bund rechnet nicht mit Verlagerung des Verkehrs

Wieso also wartet die Stadt mit Sanierung und Neugestaltung des Strassenabschnitts nicht zu – insbesondere in Zeiten von dunklen Wolken am Finanzhimmel? Ein erstes Indiz liefert die Parlamentsvorlage. Darin wird von einer Sitzung zwischen Fachstellen von Bund, Kanton und Stadt im Mai 2018 berichtet. Das Gremium beschliesst, dass Baustellen auf Stadtgebiet trotz der A1-Sanierung verkraftbar seien – sofern dort die Kapazitäten bestehen bleiben und Spurreduktionen nur in Ausnahmefällen vorkommen. Auf Seite 20 im Papier steht:

«Es ist für die A1-Sanierung kein Ausbau der Kapazität auf den Stadtachsen nötig. Das bedeutet, dass die ordentlichen Baustellen zugelassen werden können.»

Das Bundesamt für Strassen (ASTRA), das für die rund 550 Millionen Franken teure Sanierung der Stadtautobahn verantwortlich ist, rechnet also fest damit, dass sich der Verkehr auch während der Bauzeit nicht in die Stadt verlagert. Mit Broschüren, Informationen an Arbeitgeber und einem an alle Haushalte in der Region versandtem Comic namens «Fredi Vogl» soll die Zahl der Autos auf der A1 in Stosszeiten um zehn Prozent reduziert werden. Die Sitzungsteilnehmer versprechen sich 2018 bei Planänderungen gegenseitige Absprachen.

Das vom Astra produzierte Pixi-Büchlein «Fredi Vogl» verursachte bei vielen Kopfschütteln. Bild: Raphael Rohner

(2. August 2021)

Zuwarten mit den Arbeiten auf der Zürcher Strasse will auch Stadtingenieur Beat Rietmann nicht. Er sagt: «Gegen eine Verschiebung der Bauarbeiten sprechen der sehr schlechte Zustand der Strasse, die dringenden Instandstellungsarbeiten der Leitungen und die Vermeidung von teuren Vorhaltemassnahmen. Zudem ist die Neugestaltung und Aufwertung im Sinne einer Verbesserung der Lebensqualität für das Quartier überfällig.»

Wie dringend die Sanierung ist, zeigt ein Blick auf den Jahrgang der Wasserleitungen. Manche sind von 1923, andere gar von 1908.