Stadt St.Gallen «Der Aufbau der humanitären Hilfe für Afghanistan hat oberste Priorität»: Forderungen von Links-Grün gehen den Stadtsanktgaller Bürgerlichen zu weit Die Parteien links der Mitte fordern von der Stadt St.Gallen mehr Engagement für Afghanistan. Nun äussern sich die bürgerlichen Parteien. Für sie besteht auf städtischer Ebene derzeit kein Handlungsbedarf. Sie erachten etwas anderes als wichtiger. Dinah Hauser 25.08.2021, 05.00 Uhr

Demonstrationszug für Frieden und Menschenrechte durch St.Gallen. Bild: Raphael Rohner

Am vergangenen Samstagnachmittag sind rund 500 Personen für Frieden und Menschenrechte in Afghanistan durch die Strassen der Stadt St.Gallen gezogen. Die städtische SP forderte an der Demonstration vereinfachte Aufnahmeverfahren wie auch humanitäre Hilfe vor Ort. Auch solle die Stadt St.Gallen Druck auf den Bund ausüben.

Die Grünen haben zudem eine Einfache Anfrage beim Stadtrat deponiert und wollen unter anderem wissen, ob die Stadt weitere Hilfsmöglichkeiten – beispielsweise finanzielle Nothilfe – für die Menschen in Afghanistan hat. Auf Bundesebene fordern Linke und Grüne die Aufnahme vom 10'000 afghanischen Flüchtlingen. Die St.Galler Kantonsregierung sprach am Dienstag 20'000 Franken für die Afghanistanhilfe.

Die bürgerlichen Parteien der Stadt St.Gallen zeigen Verständnis für die Situation im Land am Hindukusch. «Das was in Afghanistan geschieht, ist absolut tragisch», sagt Felix Keller, Fraktionspräsident der FDP. «Wir sind überrascht, wie schnell die Taliban die Macht übernehmen konnten.» Donat Kuratli, Präsident der städtischen SVP, fügt an: «Afghanistan ist schon seit Jahrzehnten ein Brennpunkt.»

«Flüchtlingswesen liegt beim Bund, nicht bei der Stadt»

Felix Keller, Fraktionspräsident der städtischen FDP. Bild: PD

Die Forderungen von Links-Grün gehen den beiden aber zu weit. Keller: «Dass nun einzelne Städte fordern, Flüchtlinge aufzunehmen ist nicht stufengerecht.» Das Flüchtlingswesen liege beim Bund, nicht auf kommunaler Ebene.

«Eine Stadt alleine kann da wenig ausrichten.»

Der FDP-Fraktionspräsident sagt, erst wenn Flüchtlinge auf die Kantone und schliesslich auf die Gemeinden und Städte verteilt werden, könne sich die Stadt St.Gallen für die Aufnahme einsetzen. «Vorher zu handeln, ist zu früh.»

Kuratli sagt: «Man kann nicht einfach Zehntausende Afghanen in die Schweiz holen.» Einerseits gefährde dies die Neutralität und Vermittlerrolle der Schweiz. Andererseits sieht er nicht nur die Schweiz und Europa in der Pflicht, Hilfe zu leisten, sondern auch die USA. Zudem sei die städtische SVP gegen das Pauschalisieren.

Donat Kuratli, Präsident der städtischen SVP. Bild: Ralph Ribi

«Personen, die an Leib und Leben bedroht sind, sollen Asyl erhalten, das ist ganz klar.»

Das seien aber nicht alle Personen in Afghanistan. «Diese Art von Hilfe soll jenen zukommen, die sie auch wirklich benötigen. Wie die lokalen Mitarbeitenden der Schweiz und deren Familien.»

Humanitäre Hilfe hat oberste Priorität

Am Dienstag sagte Bundesrat Ignazio Cassis, die Schweiz habe bis jetzt 292 Personen aus Afghanistan evakuiert – ein Grossteil davon lokale Mitarbeitende und ihre Angehörigen. «Die Aufnahme von diesen ist aufgrund des voraussichtlichen Verhaltens der Taliban sinnvoll und nötig», sagt FDP-Fraktionspräsident Keller. «Sie haben der Schweiz wertvolle Dienste geleistet und sind daher aufgrund der Bedrohungslage besonders zu schützen.» Kuratli sagt: «Die Drohung der Taliban war ziemlich klar: Die westlichen Länder sollen sich bis Monatsende aus dem Land zurückziehen, ansonsten würden Reaktionen folgen.»

Keller und Kuratli sind nicht überrascht von den links-grünen Forderungen. Diese seien schnell gestellt. Beide sehen aber die notwendigsten Massnahmen woanders. Kuratli:

«Der Aufbau der humanitären Hilfe in Afghanistan und in den umliegenden Ländern hat oberste Priorität.»

Diese baue man aber nicht in ein, zwei Wochen auf. Auch die städtische FDP stehe voll hinter der humanitären Hilfe, insbesondere der Sicherstellung der Grundversorgung der lokalen Bevölkerung, sagt Keller. Kuratli warnt jedoch vor Schnellschüssen: «Erst gilt es in der unübersichtlichen Situation einen kühlen Kopf zu bewahren.»