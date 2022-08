Stadt St.Gallen «Das werden die emotionalsten Wochen meines Lebens»: Die Traditionsmetzgerei Wegmann schliesst Ende September – trotz Erfolg 35 Jahre haben Sandra und Daniel Wegmann ihre Metzgerei geführt. Doch sie finden keine Nachfolge für den seit 65 Jahren bestehenden, florierenden Betrieb im Osten der Stadt St.Gallen. Die Geschichte einer Metzgerei und eines Ehepaars, die mit einem gebrochenen Arm beginnt. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 22.08.2022, 05.00 Uhr

Kurz bevor Daniel Wegmann 1988 die Metzgerei von seinem Vater übernimmt, lernt er Sandra kennen. Sie kommt als Kundin in die Metzgerei. Bild: Donato Caspari

Sandra und Daniel Wegmann haben das Wort Betriebsaufgabe über die Zeilen gesetzt, mit denen sie ihrer Kundschaft ankünden, dass sie ihre Metzgerei schliessen werden. 35 Jahre haben die beiden mit sechs Angestellten Fleisch in allen möglichen Formen und Varianten verarbeitet und verkauft. Daniel Wegmanns Vater hat den weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Betrieb im Osten von St.Gallen vor 65 Jahren gegründet. Ende September hört das Ehepaar auf. Nicht etwa, weil die Metzgerei nicht mehr floriert – im Gegenteil. «Wir haben keine Nachfolge gefunden», sagt Daniel Wegmann. In der Branche fehlt der Nachwuchs.

Die Metzgerei im Grossacker östlich des Silberturms ist ein gut funktionierender Betrieb, hat einen grossen und treuen Kundenstamm, eine Erfolgsgeschichte sondergleichen. Sandra Wegmann spricht von Herzblut. Für den Laden, für leckere tisch- und pfannenfertige Gerichte, für Mittagsmenus oder für den Partyservice, den die beiden immer selbst macht. Und für die En-Gros-Lieferungen fast im ganzen Osten der Stadt.

Er kennt alle Küchenchefs und Produzenten

Wegmanns beliefern Restaurants, Alters- und Pflegeheime, das Kantonsspital oder das Kinderspital. «Ich kenne alle Küchenchefs persönlich. Das sind Freundschaften geworden, die man nicht so einfach aufgibt», sagt Daniel Wegmann. So weiss er beispielsweise, dass das Fleisch für die Küche des Kinderspitals kleiner geschnitten sein muss. Auch kurzfristige Aufträge sind kein Problem. «Wir können flexibel reagieren.»

Wegmanns haben drei Standbeine: Den Verkaufsladen an der Hagenbuchstrasse 10, die Belieferung von Grossabnehmern wie beispielsweise Spitäler und den hauseigenen Partyservice. Bild: Donato Caspari

Genauso wichtig sei auch die Qualität der Produkte. «Ich kenne auch alle Produzenten und weiss, von welchem Bauern das Fleisch für jede einzelne Bratwurst stammt», sagt der 64-Jährige. Er muss das auch dokumentieren und protokollieren, das ist gesetzlich geregelt. Aber noch bevor Qualitätslabels und Nachweispflicht aufkamen, hat Daniel Wegmann bereits auf seinen Produkten die genaue Herkunft deklariert. «Denn das Vertrauen ins Nahrungsmittel Fleisch ist das A und O für uns», sagt die 58-Jährige. Fleischesser seien heute zunehmend unter Beschuss.

Das Paar mag es regional, nah und persönlich. Die Metzgerei Wegmann ist eigentlich auch kein KMU im klassischen Sinn, sondern vielmehr eine Art Familienbetrieb. So gehört etwa die Tochter einer früheren Mitarbeiterin inzwischen selbst zum Metzgereiteam.

Wie der Grossvater, so der Enkel

Die Geschichte der Metzgerei ist auch eine Quartiergeschichte. Daniel Wegmann wächst im Betrieb auf, den sein Vater 1958 gegründet hat. Schon als Kind zieht er das Metzgergewand an und bringt das Fleisch der Kundschaft direkt vor deren Haustür. Inzwischen hat Wegmanns vierjähriger Enkel das Gewand an. «Sobald er in der Metzgerei steht, will er es anziehen», sagt Sandra Wegmann.

Sie wächst an der gleichen Strasse wie die Metzgerei auf. Irgendwann 1985 – da arbeitet Daniel schon im Betrieb des Vaters mit – steht sie als Kundin vor der Fleischauslage. «Als wir uns kennen lernten, hatte ich den Arm gebrochen», sagt Sandra Wegmann und blickt zu ihrem Mann. Es war Liebe auf den ersten Blick. Sie heiraten und bekommen zwei Töchter. 1988 übernimmt das frischvermählte Paar die Metzgerei.

1958 hatte der Vater von Daniel Wegmann den Metzgereibetrieb im Grossacker-Quartier östlich des Silberturms gegründet. Bild: Donato Caspari

Silvester schon im September

Nach 35 Jahren schliessen Wegmanns nun ihre Metzgerei. «Nicht einfach so, sondern wohlüberlegt und mit einem weinenden und einem lachenden Auge», wie sie in der Ankündigung an Kundschaft, Produzenten und Vertriebspartner schreiben. «Weinend, weil Abschied immer auch wehtut. Lachend, weil wir uns auf das Neue in der Pensionierung freuen.»

Sandra Wegmann schwankt zwischen Zuversicht und Wehmut.

«Das werden auf jeden Fall die emotionalsten Wochen in meinem Leben.»

Bis zum endgültigen Abschied wollen die beiden jetzt nochmals «Guzzi geben», wie sie es ausdrückt. Die letzten Tage sollen aber nicht traurig, sondern freudig werden. Deshalb planen Wegmanns jedes Wochenende etwas Spezielles – so wie jeweils an Silvester, an dem sie mit ihren Mitarbeitenden und den hereinspazierenden Kundinnen und Kunden anstossen.

«Wie ein wunderschöner Film geht die Ära Metzgerei Wegmann zu Ende», schreibt das Ehepaar im Abschiedsbrief. Statt Betriebsaufgabe müsste eigentlich «wehmütiges Happy End» der Titel des Briefs sein.

