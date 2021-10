St.Galler Traditionskebab: Mahmut gibt das Limon auf

Stadt St.Gallen «Das war 21 Jahre lang mein Baby»: Mahmut Özdemir gibt den stadtbekannten Kebabladen Limon auf Kein Döner mehr im «Limon»: Nach einer zuletzt wechselhaften Zeit ist das beliebte türkische Restaurant nun Geschichte. Das Lokal im Linsebühl-Quartier steht zum Verkauf. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 19.10.2021, 11.00 Uhr

«Limon»-Wirt Mahmut Özdemir, wie man ihn kennt: mit dunklem Teint, geschäftig am Handy. Doch den Kebabladen im Linsebühl hat Özdemir nun verkauft. Bild: Raphael Rohner

(18. Oktober 2021)

Mahmut Özdemir hat sich verändert. Der 56-jährige Inhaber des türkischen Restaurants Limon im St.Galler Linsebühl-Quartier hat jetzt graue Haare. Özdemir färbt sie nicht mehr dunkel wie in den Jahren zuvor. «Grau ist natürlich und stehe mir viel besser, sagt meine Frau.» Er bekomme viele Komplimente für seinen neuen Look. «So ist es auch gut. Aber Schwarz war noch etwas besser.»

Doch verändert hat sich noch etwas. Özdemir, der für alle einfach Mahmut heisst, gibt das «Limon» auf. In grossen Lettern steht auf der grossen Fensterfront, dass das Restaurant mit 50 Sitzplätzen inklusive Mobiliar, vollausgestatteter Küche samt Pizzaofen zu verkaufen ist. Drinnen ist die Theke leer, keine klebrigen Baklava-Dessertstücke darin, keine Zwiebeln in der Auslage. Dort, wo 21 Jahre lang tagein, tagaus ein Fleischspiess seine Runden drehte, rotiert nichts.

Im Februar, als der Kebabladen wegen des Lockdowns ohnehin geschlossen war, musste Mahmut ins Spital.

«Als ich krank war, habe ich gemerkt, dass es sich nicht mehr lohnt, weiterzuarbeiten.»

Gesundheitlich gehe es ihm jetzt zwar wieder besser, aber das Restaurant allein weiterzuführen, bedeute ihm zu viel Stress, sagt der Wirt. 16 Stunden am Tag sei er manchmal im «Limon» gestanden – an sechs Tagen, ausser sonntags. Auch die Suche nach geeigneten Mitarbeitenden habe sich zunehmend schwierig gestaltet.

Noch nie 0815

Bei Mahmut war ein Kebab nie einfach ein Kebab. Das «Limon» war nie ein klassischer Imbiss wie viele andere, sondern ein gemütliches Restaurant. «Das ‹Limon› war von Anfang nicht 0815», sagt Mahmut. Bei ihm musste Stil und Qualität stets stimmen. Als er das Lokal an der Linsebühlstrasse 32 im Jahr 2000 eröffnete, war es erst der dritte Kebabladen auf Stadtgebiet.

«Aber mit meinem Fokus auf mediterranes Essen bin ich bis heute praktisch konkurrenzlos geblieben.»

Das «Limon» wird in den Folgejahren zur Institution in St.Gallen, Mahmut baut sich eine treue Fangemeinschaft auf. «Viele Stammkunden waren früher Kantischüler. Heute sind sie Rechtsanwälte, Ärztinnen oder Journalisten und kommen mit ihren Familien essen.» Diese Entwicklung mitanzusehen, habe ihn stets mit Freude erfüllt. Mit Blick auf seine treuen Kunden schmerze der Abschied selbstverständlich, gibt Mahmut zu. Er habe viel Energie in das Lokal investiert.

«Ich lasse einen guten Namen zurück.»

Mahmut an seinem Stammplatz. Wenn er keine Gerichte zubereitete, sass der Wirt vielfach an diesem einen Platz. Bild: Raphael Rohner

(18. Oktober 2021)

Ob dem Ende seiner gastronomischen Karriere ist Mahmut hin- und hergerissen. «Ich habe mit Freude angefangen und höre nun auch mit Freude auf.» Doch schon im nächsten Satz: «Das ‹Limon› war über 20 Jahre mein Baby und plötzlich es nicht mehr da.»

Über Norwegen in die Schweiz

Mahmut wächst in der Türkei auf, wird in jungen Jahren Lastwagenfahrer. Anfang 1987 beginnen seine Wanderjahre. Als Anhänger des Istanbuler Fussballvereins Galatasaray reist der 22-Jährige in die Niederlande an ein Spiel. Von dort zieht er weiter nach Skandinavien. In Norwegen bleibt er hängen, arbeitet vier Jahre lang dort. Noch heute spricht der Türke fliessend Norwegisch und Schwedisch.

1990 tourt er mit einem Interrail-Ticket durch Europa, kommt erstmals in die Schweiz nach St.Gallen. «Ich wollte hier zwei Jahre Deutsch lernen.» Mahmut ist für immer geblieben. In der Schweiz habe es ihm von Anfang an gut gefallen.

«In Norwegen war es zu kalt für mich.»

2016 übernahm Mahmuts Sohn den Betrieb. Den «Tagblatt»-Artikel hatte der Vater eingerahmt und im «Limon» aufgehängt. Als der Sohn vor einem immensen Schuldenberg davonlief und in der Türkei untergetauchte, verbannte der Vater das Porträt aus dem Lokal. Bild: Michel Canonica

(4. Oktober 2019)

In neue Hände gegeben hat Mahmut das beliebte Speiselokal Ende 2016 schon einmal. An seinen Sohn Aydin. Doch zwei Jahre später flieht dieser Hals über Kopf in die Türkei, hinterlässt einen riesigen Schuldenberg. Mahmut hat keinen Kontakt mehr zu ihm.

«Wie es ihm geht, interessiert mich nicht. Ich möchte es auch nicht mehr wissen. Er hat alles kaputtgemacht.»

Der heute 28-Jährige habe das «Limon» heruntergewirtschaftet, die Überschreibung des Lokals vom Vater an den Sohn sei im Nachhinein ein Fehler gewesen. «Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ihm keinen Stuhl gegeben.» Es sind harsche Worte eines enttäuschten Vaters, der mit seinem Sohn gebrochen hat.

Die Geschichte des «Limon» ist deshalb auch eine Geschichte einer unfreiwilligen Rückkehr. Nachdem sein Sohn verschwunden war, übernahm der 56-Jährige vor zwei Jahren notgedrungen wieder das Ruder und polierte das ramponierte Image des Lokals wieder auf. Und jetzt hört Mahmut ganz auf.

Sein Geschäftssinn lässt ihn nicht ruhen

In diese Schachteln kommt keine Pizza mehr rein: Im Restaurant «Limon» gab es nicht nur Kebab und Dürüm, sondern auch verschiedene Pizzen. Bild: Raphael Rohner (18. Oktober 2021)

Was aus dem einst beliebten Restaurant wird, ist offen. «Mal schauen, was passiert. Vielleicht kommt einer mit einem italienischen Konzept.» Oder vielleicht doch ein findiger Türke, der das Traditionslokal mit ähnlichem Esprit wie Mahmut zuvor weiterführt. Er, der im Bühler wohnt, werde auf jeden Fall ein Auge aufs Linsebühl behalten.

«Als ich 2000 angefangen habe, war das Quartier total anders.»

Verrucht, verrufen, versifft. «Mit dem ‹Limon› hat sich das Linsebühl entwickelt.» Das habe einen Aufbruch bewirkt, Geschäftsleute und Gewerbler seien in die Strasse gezogen. «Es wird interessant sein, ob sich das Quartier verändert, wenn das ‹Limon› zu und Mahmut weg ist», sagt Özdemir über sich selbst in der dritten Person.

Und was macht Mahmut jetzt? «Das Leben geniessen mit meiner Familie.» Was danach kommt, wisse er nicht. «Aber Ideen habe ich viele.» Aufhören zu arbeiten, komme für ihn nicht in Frage.

«Dafür bin ich zu jung.»

Und sein Geschäftssinn viel zu ausgeprägt, als dass sich Mahmut auf die faule Haut legen würde. «Einst wollte ich Schauspieler werden.» Mahmut wollte gar eine schweizerisch-türkische Schauspieleragentur gründen. Was aus den Plänen wurde? «Mal schauen, was die Zeit bringt.» Er dreht den Schlüssel zum «Limon», sagt «fertig» und läuft leicht theatralisch weg. Mahmut ab. Das Zeug zum Schauspieler hätte er.

Mahmut Özdemir vom «Limon» tritt ab. Bild: Raphael Rohner

(18. Oktober 2021)