St.Gallen: Projekt für Tagesbetreuung Felldi-Schoren

Stadt St.Gallen «Das ist kaum zu glauben»: Aus diesem Grund stockte das Projekt für die neue Tagesbetreuung im Lachen-Quartier Vor zwei Jahren präsentierte die Stadt das Projekt für die neue Tagesbetreuung im Lachen-Quartier. Es folgte: Stille. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 16.01.2023, 05.00 Uhr

Das ehemalige Areal der Gärtnerei Ansorge: Hier soll ein Neubau für die Tagesbetreuung Feldli-Schoren entstehen. Bild: Arthur Gamsa (4. Dezember 2020)

Pius Jud verschlägt es die Sprache. Die Telefonleitung bleibt still, dann sagt der Präsident des Quartiervereins Lachen: «Die neue Tagesbetreuung ist ein wichtiges Projekt für uns. Dass es wegen personellen Veränderungen stockte, ist kaum zu glauben.»

Die Stadt plant im Lachen-Quartier einen Neubau für die Tagesbetreuung Feldli-Schoren. Das erste Projekt scheiterte am Volkswillen. Das Quartier hatte sich mit einer Initiative erfolgreich gegen einen Bau auf der Sömmerliwiese gewehrt. Das war 2017. Die Stadt musste sich auf die Suche machen nach einem neuen Standort. Nach einigem Hin-und-Her schien Ende 2020 der Durchbruch geschafft. Maria Pappa, damals Baudirektorin, und Katrin Eberhard, damalige stellvertretende Stadtbaumeisterin, präsentierten die Lösung gar an einer Medienkonferenz.

Ein Privater baut Gebäude für die Stadt

Die Tagesbetreuung soll direkt neben dem Schulhaus Feldli entstehen, auf der Liegenschaft der ehemaligen Gärtnerei Ansorge. Der Eigentümer möchte das Grundstück aber nicht verkaufen und auch nicht im Baurecht abgeben. Er baut deshalb den Rohbau für die Tagesbetreuung. Die Stadt macht den Innenausbau und bezahlt dem Besitzer künftig einen Mietzins.

Soweit so gut. Nur wurde es nach dem Durchbruch still um das Projekt. Im Lachen-Quartier wurden einzelne Stimmen laut, das sei typisch Stadt. Das Projekt für die Tagesbetreuung werde verschleppt, um das Quartier für das Ergreifen eines demokratischen Rechts abzustrafen. Wer informell Mitglieder der Stadtregierung oder der Stadtverwaltung fragte, was los sei, erhielt keine Antwort. Gerüchte machten die Runde, das Projekt stocke, weil sich Stadt und Eigentümer nicht einig seien.

Tatsache ist: Die Doppelvakanz in der Leitung des Hochbauamts und personelle Wechsel verzögerten das Projekt. Das sagt der neue Stadtbaumeister Christof Helbling auf Anfrage.

Christof Helbling, St.Galler Stadtbaumeister. Bild: Andrea Tina Stalder (9. August 2022)

Ebendiese Tatsache ist es, die Pius Jud die Sprache verschlägt. Es sei schade, dass die Stadt das Quartier nicht informiere, nachdem das Projekt vor zwei Jahren so gross angekündigt wurde. «Die ganze Geschichte ist ein Trauerspiel.» Im Quartier herrsche teils etwas Unmut. «Vor allem unter Familien, die gerne eine bessere Infrastruktur für ihre Kinder hätten.» Anderen sei das Projekt egal. Getreu dem Motto: «Was mich nicht betrifft, juckt mich nicht.»

Architekturwettbewerb ist für dieses Jahr geplant

Seit der Medienkonferenz im Dezember 2020 sei die Machbarkeit des Projekts geprüft worden, schreibt Stadtbaumeister Helbling. Nun wird der Vertrag mit dem Eigentümer fertig ausgearbeitet. Die Tagesbetreuung wird auf 125 Kinder ausgelegt. Mit einem Wettbewerb soll erst das beste Projekt für die Tagesbetreuung bestimmt werden. Danach wird das Wohnbauprojekt ausgearbeitet, abgestimmt auf die Tagesbetreuung. Die Vorarbeiten für den Architekturwettbewerb laufen. Dieser soll in diesem Jahr durchgeführt und abgeschlossen werden. Eine Kostenschätzung für das Projekt liegt noch nicht vor.

Bis die neue Tagesbetreuung steht, dauert es also noch. Der Platz ist aber heute schon knapp. Das heutige Angebot am Gerbeweg 15 ist auf 50 Kinder beschränkt und baulich in einem schlechten Zustand. Derzeit sind rund 100 Kinder angemeldet, schreibt Martin Annen, Leiter der Dienststelle Schule und Musik, auf Anfrage.

Martin Annen, Leiter der St.Galler Dienststelle für Schule und Musik. Bild: Benjamin Manser (3. November 2020)

An zwei Tagen die Woche reicht der Platz nicht. Ein Teil der Kinder muss aktuell mit dem Bus ins Lerchenfeld ausweichen. Dienstags betrifft es elf Schülerinnen und Schülern, donnerstags sind es 16 Kinder. Sie werden an die Oberstufe begleitet, wo es einen Mittagstisch gibt.

Alle Kinder, die rechtzeitig angemeldet werden, erhalten laut Annen einen Platz in der Tagesbetreuung – die Kapazitäten werden an die Nachfrage angepasst. Eltern, die sich zu spät melden, verweist die Stadt an den nächsten Anmeldetermin oder private Angebote. Für das nächste Semester, es beginnt im Februar, seien alle Anmeldungen rechtzeitig erfolgt.

Tagesbetreuung beschäftigt in vielen Quartieren

Stadtrat und Parlament legten 2017 die Stossrichtung für den Ausbau der Tagesbetreuung fest. Bis 2026 soll jedes Kind einen Tagesbetreuungsplatz im entsprechenden Schulquartier erhalten, wenn die Eltern den Bedarf anmelden.

An den Standorten Heimat-Buchwald, Hof, Rotmonten, Schönenwegen und Spelterini ist die Kapazitätsgrenze bereits fast erreicht oder gar überschritten, schreibt Annen. Innerhalb der bestehenden Räume werde «verdichtet» und zusätzliche Räume werden zugemietet.

Mit dem Schulstart vor einer Woche bezogen die Kinder und ihre Betreuungspersonen in St.Georgen die neue Tagesbetreuung Hebel. Eben sind die Arbeiten gestartet für einen Neubau für die Tagesbetreuung Halden. Der neue Neubau an der Iddastrasse 25, wo unter anderem die Tagesbetreuung Gerhalde unterkommt, soll per Schuljahr 2024/2025 eröffnen. Das neue Schulhaus Riethsüsli, in das die Tagesbetreuung integriert wird, befindet sich im Bau. Gegen den Standort der neuen Tagesbetreuung im Boppartshof wurde unterdessen eine Initiative lanciert.

