Abstimmung Hallenbad Blumenwies: wichtigste Fragen und Antworten

Stadt St.Gallen Das Hallenbad Blumenwies soll für rund 45 Millionen Franken saniert werden: die wichtigsten Fragen und Antworten zur Abstimmung Am 25. September stimmt das Stadtsanktgaller Stimmvolk über die Sanierung und Erweiterung des Hallenbads Blumenwies ab. Unter anderem ist ein deutlich grösseres Schwimmbecken geplant. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.00 Uhr

Startklar für die Abstimmung? Am 25. September entscheidet das Stimmvolk über einen 45-Millionen-Kredit fürs Hallenbad Blumenwies. Bild: Tobias Garcia (22. März 2022)

In knapp einem Monat, am 25. September, befindet das städtische Stimmvolk über die Sanierung und Erweiterung des Hallenbads Blumenwies. Gegnerinnen und Gegner sind nicht auszumachen. Die Vorgeschichte des Projekts war aber turbulent.

Das Hallenbad Blumenwies im Osten der Stadt St.Gallen soll saniert und erweitert werden. Dazu wurde ein Architekturwettbewerb durchgeführt und im Mai 2019 das Projekt Waikiki gekürt. Dieses entstand unter Federführung des St.Galler Architekten Andy Senn.

Der Gebäudeteil mit der Garderobe wird zurückgebaut, der Teil mit der Schwimmhalle übernommen. Die Erweiterung soll in Richtung Martinsbruggstrasse und des Parkplatzes erfolgen. Darin werden der Eingang mit Foyer untergebracht, die Garderoben, ein Wellnessbereich und ein neues Schwimmbecken.

Die Erweiterung orientiere sich an der bestehenden Schwimmhalle, heisst es in der Abstimmungsvorlage. Das bedeutet: Massivbauweise für das Untergeschoss, Betonstützen in der Schwimmhalle, das Dach mit weitgespannten Stahlträgern.

So könnte der Eingangsbereich des Hallenbads künftig aussehen. Visualisierung: PD/Dunedin Arts

Durch die Erweiterung verdoppelt sich die gesamte Wasserfläche auf 1467 Quadratmeter. Sprung-, Freizeit- und Spielbecken sowie Planschbecken bleiben bestehen. Dazu kommen ein Lehrschwimmbecken mit höhenverstellbarem Boden sowie ein Schwimmbassin mit 13 Bahnen à 25 Meter. Heute sind es fünf Bahnen.

Ausserdem werden die Technik des Hallenbads und die Elektroinstallationen in den bestehenden Gebäudeteilen erneuert. Alle Lüftungsgeräte werden mit Wärmerückgewinnungsanlagen ausgestattet und das Gebäude ans Fernwärmenetz angeschlossen. Auf dem Dach des Anbaus installieren die St.Galler Stadtwerke eine Fotovoltaikanlage. Die Flachdächer werden begrünt. Auf den bestehenden Dächern ist eine «zusätzliche Auflast» aus statischen Gründen nicht möglich.

Das Hallenbad Blumenwies von der Martinsbruggstrasse aus gesehen. Bild: Benjamin Manser (28. September 2020)

Die Gesamtkosten belaufen sich gemäss Schätzung vom März 2020 auf 45,837 Millionen Franken. 2014 hinterliess ein Stadtsanktgaller 500'000 Franken «an den Bau des Hallenbades Blumenwies». Dieser Betrag wird nun eingesetzt. Der erforderliche Kredit für Sanierung und Erweiterung beträgt daher 45,337 Millionen Franken.

In den Kosten ist die Teuerung seit März 2020 nicht eingerechnet, schreibt die Stadt in den Abstimmungsunterlagen. Aufgrund der volatilen Märkte und den teilweise markant höheren Materialpreisen müsse von einer Bauteuerung ausgegangen werden. Auf eine Bereinigung der Kreditvorlage haben Stadtrat und Stadtparlament verzichtet. Sollte es zu teuerungsbedingten Mehrkosten kommen, kann der Stadtrat dem Stadtparlament mit der Bauabrechnung einen Zusatzkredit beantragen.

Seit der Eröffnung des Hallenbads Blumenwies im Dezember 1973 sind 49 Jahre vergangen. Die letzte Erweiterung und Sanierung liegt 27 Jahre zurück. Das Hallenbad ist in die Jahre gekommen: Verschiedene Anlageteile müssen ersetzt oder saniert werden, heisst es in der Abstimmungsvorlage. Die Unterhaltskosten stiegen mit jedem Jahr.

Auch in betrieblicher Hinsicht bestehe Handlungsbedarf. Seit 2013 sinkt die Zahl der verkauften Eintritte. Vor allem Individualgäste kommen seltener. Die Stadt führt dies auf die abnehmende Attraktivität des Bades zurück. «Die Bedürfnisse der Gäste verändern sich.» Hallenbäder müssten heutzutage auch den Wellness- und Erlebnisbereich abdecken. Das ist auch das Ziel beim Blumenwies.

Richtlinien des Bundesamtes für Sport (Baspo) legen fest, wie viel Wasserfläche pro Einwohnerin und Einwohner zur Verfügung stellen sollte. Bei den Hallenbädern erfüllt die Stadt diese Norm mit dem Volksbad und dem Blumenwies nicht. 2010 war die Rede von einem Defizit von 650 Quadratmetern – bezogen auf 70'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

So soll das Planschbecken im künftigen Hallenbad Blumenwies aussehen. Visualisierung: PD/Dunedin Arts

1993 genehmigte das städtische Stimmvolk zuletzt einen Kredit für die Sanierung und Erweiterung des Hallenbads Blumenwies. Mit den damals 9,48 Millionen Franken wurden ein Planschbecken gebaut, vergrösserte Liegeflächen und die Wasserrutsche samt Becken.

Die Wasserrutsche wurde vor rund 27 Jahren eingebaut. Bild: Tobias Garcia (2. März 2022)

Der Heizkessel wurde ersetzt, ebenso wie die Wasseraufbereitungsanlage und die Fenster. Die Lüftungsanlage wurde angepasst und das Dach besser gedämmt. Ausserdem wurden die Garderoben und der Shop beziehungsweise das Selbstbedienungsbistro umgestaltet. Die Bauzeit dauerte rund eineinhalb Jahre. Im August 1995 wurde das Blumenwies wiedereröffnet.

1996 baute eine private Trägerschaft eine Sauna ein und betrieb diese. Seit 2011 gehört die Sauna der Stadt und wird von ihr betrieben.

Während der Bauzeit kann man im Blumenwies nicht schwimmen. Im Sommer sollen Schulklassen, Wassersportvereine und auch Einzelpersonen auf die anderen städtischen Bäder ausweichen, im Winter aufs Freibad Lerchenfeld.

Für das Winterprovisorium würde das Becken des Freibads Lerchenfeld mit einer Traglufthalle überdacht. Bild: Michel Canonica (14. September 2017)

Die Kapazitäten des ebenfalls sanierungsbedürftigen Volksbads reichen bei weitem nicht aus. Daher soll das Schwimmbecken im Lerchenfeld mit einer Traglufthalle überdacht werden.

Für die Erwärmung des Wassers und der Räume wird ein Anschluss ans Fernwärmenetz installiert. Die Infrastruktur von Freibad und Eissportzentrum soll soweit möglich genutzt werden. Wo nötig, werde sie durch Containerprovisorien ergänzt, hiess es in der Parlamentsvorlage. Betroffen sind voraussichtlich die Winter 2025/26 und 2026/27.

Das Provisorium kostet 1,646 Millionen Franken. Diesen Betrag hat das Stadtparlament gutgeheissen. Der Beschluss unterstand dem fakultativen Referendum. Dieses wurde nicht ergriffen. Das heisst: Das Provisorium wird erstellt, wenn das Stimmvolk der Sanierung und Erweiterung des Blumenwies zustimmt.

Nein, die Vorlage ist nach der Abstimmung im Stadtparlament unbestritten.

Im November 2020 beriet das St.Galler Stadtparlament die Vorlage zum ersten Mal – und wies sie zur Überarbeitung zurück. Das Vorhaben selbst stiess auf Zustimmung. Durch die Fraktionen wurde es als architektonisch und betrieblich gelungen bezeichnet. Grösster Kritikpunkt waren die Kosten.

In der ersten Vorlage schlugen Sanierung und Erweiterung mit 45,907 Millionen Franken zu Buche (nach Abzug der Erbschaft). Dazu kam ein Aussenbecken für rund 1,9 Millionen Franken und eine Bachoffenlegung für rund 1,6 Millionen Franken. Mit dem Provisorium für 1,6 Millionen Franken beliefen sich die Projektkosten auf rund 50 Millionen Franken. Bei der Bewilligung des Projektierungskredites 2018 war noch die Rede gewesen von rund 36 Millionen Franken.

Das Parlament wies die Vorlage zurück und beauftrage den Stadtrat, das Gebäudevolumen zu reduzieren. Er sollte dazu auf die Wettkampftribünen und einen Trennbalken im neuen vergrösserten Schwimmbecken verzichten. Weiter sollten das Warmwasserbecken im Freien und das Provisorium wegfallen.

Alle vom Parlament geforderten Abstriche seien geprüft worden. Mit dem Ergebnis: 749'000 Franken Einsparung. Das sagte Baudirektor Markus Buschor im Februar an einer Pressekonferenz. Eine externe Kostenschätzung sei zum selben Ergebnis gekommen.

Durch die Verkleinerung hätten die Technikräume neu angeordnet werden müssen. Dafür müsste tiefer ins Erdreich gegraben werden. Ein Problem, weil der Baugrund schwierig ist.

Zudem waren die Möglichkeiten für die Redimensionierung beschränkt. Ein Teil der Fläche, die an Wettkämpfen den Zuschauerinnen und Zuschauern zur Verfügung steht, wird auch im Alltag benötigt, heisst es dazu in der Parlamentsvorlage.

Heute umfasst das Schwimmbecken im Blumenwies fünf Bahnen, künftig könnten es dreizehn sein. Visualisierung: PD/Dunedin Arts

Aufgrund der geringen Einsparung und angesichts der langfristigen Auswirkungen legte der Stadtrat fast dasselbe Projekt erneut vor. Nur das Warmwasseraussenbecken liess er weg – auch wegen Überlegungen zur Nachhaltigkeit.

Dass das Volk die Vorlage ablehnt, ist unwahrscheinlich. Trotzdem: Bei einem Nein müsste der Stadtrat grundsätzlich über die Bücher. Das Hallenbad muss saniert werden. Gleichzeitig hat die Vorgeschichte gezeigt, dass das Projekt nicht ohne Weiteres abgespeckt werden kann. Einen Plan B gebe es nicht, sagte Sportdirektor Mathias Gabathuler anlässlich der Präsentation der «neuen alten» Vorlage.

Genehmigt das Volk den 45-Millionen-Franken-Kredit, sollen die Bauarbeiten im Herbst 2025 starten. Rund zwei Jahre später, im Herbst 2027, könnte es wiedereröffnet werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen