«Das fehlte bisher in der Innenstadt»: An der Spisergasse entsteht ein Haus für Kinder – samt Familiencafé, Kita und Co-Working-Arbeitsplätzen In das markante Haus zum Freieck beim Spisermarkt ziehen Kinder ein. Nach mehreren Mieterwechseln soll dort schon bald viel Leben einkehren. Der Standortförderer erklärt, weshalb dies insbesondere für Familien attraktiv ist. Sandro Büchler 26.01.2023, 05.00 Uhr

Ins Haus zum Freieck an der Spisergasse ziehen schon bald Kinder ein. Aktuell liegt ein Baugesuch für ein Familiencafé, eine Kindertagesstätte und Co-Working-Arbeitsplätze auf. Bild: Arthur Gamsa (25. Januar 2023)

Zuoberst im Giebel steht die Inschrift: Freieck. Mit den zwei Ecktürmchen ist das Haus zum Freieck in der Gabelung von Turm- und Spisergasse in der östlichen Altstadt von St.Gallen ein markanter Bau. Auf dem Aepliplatz davor steht der 1959 erstellte Kinderbrunnen. Hoch oben auf einem Sockel thronen die Figuren zweier Kinder und eines Hundes.

Nun sollen im grossen Haus auch Kinder einziehen. Seit heute und noch bis zum 8. Februar liegt ein Baugesuch für ein Umbauprojekt öffentlich auf. Im Gebäude sollen ein Familiencafé mit Aussenterrasse, Ateliers, Co-Working-Arbeitsplätze und zuoberst im Haus eine Kindertagesstätte entstehen. Haus «Olé» soll es künftig heissen, wie dem im Baugesuch beigelegten Betriebskonzept zu entnehmen ist.

Immer mehr ein Bedürfnis

«Das neue Konzept des Hauses ist das Kind», steht im Projektbeschrieb der Bauherrin. Es ist die Immoplus AG, die derzeit auch das Gebäude am Marktplatz 22 – der ehemaligen «Schmatzinsel» und früheren Heimat des «City Kebabs» und der Time-Out-Bar – umbaut. Dort soll künftig eine Mischung aus Arbeiten, Wohnen und Kultur Einzug halten.

Wie am Marktplatz ist auch an der Spisergasse die Leerstandsagentur Collektiv AG als künftige Betreiberin mit im Boot und beschreibt die Vision für das Haus Olé im Betriebskonzept. Man wolle mit dem Projekt die Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Beruf «ganzheitlich» fördern. «Familien-, Wohn- und Arbeitsstrukturen stehen schon lange im Wandel, durch die Pandemie sind diese Entwicklungen beschleunigt und das Bedürfnis für entsprechende Räumer grösser geworden.»

Wo heute noch Radio Energy eingemietet ist, soll künftig ein Familiencafé drinnen und draussen Eltern und Kinder empfangen. Bild: Arthur Gamsa (25. Januar 2023)

Im Erdgeschoss soll das Familiencafé Olé mit 48 Innen- und 42 Aussensitzplätzen entstehen – mit offener Spiel- und Entdeckungsfläche, integrierter Spielpiazza für Kinder bis acht Jahre, heisst es im Konzept. Hier soll sich Gross und Klein gleichermassen wohlfühlen und austoben können. «Kinder müssen sich nicht den ungeschriebenen Regeln eines Restaurants anpassen. Und Eltern müssen ihr soziales Leben nicht von ihren Kindern trennen.» Der Kinderwagen-Parkplatz im Innern, ein kleines Essens- und Take-away-Angebot und Tee- und Kaffeekultur sind im Betriebskonzept erwähnt.

Malen, tanzen und spielen

Über dem Café im ersten Stock kommen zwei grosszügige Atelierräume, die gelegentlich auch für Veranstaltungen und Anlässe, Lesungen, Seminare, Vorträge, aber auch Kleinkonzerte und Slams genutzt werden können. Normalerweise sollen die Ateliers im ersten Obergeschoss für kinder- und familienthematische Workshops und Kurse offenstehen. Im Betriebskonzept wird aufgezählt, was dort möglich sein soll: Mal-, Tanz- und Theaterkurse, Eltern-Kind-Kurse, Schlafberatungen, Geburtsvorbereitungskurse oder Bücherklubs.

Im zweiten und dritten Stock kommen weitere Atelierräume für Co-Working-Arbeitsplätze unter. Zuoberst ist eine Kindertagesstätte geplant – im Westteil des Hauses für Kinder im Alter von 19 Monaten bis sechs Jahre, im Ostteil für Babys bis 18 Monate. In einem Ecktürmchen wird gemäss Grundrissplan ein Spielzimmer eingerichtet. Die Kita will die Collektiv AG nicht selbst betreiben. Es werde jedoch nach einem kompetenten Betreiber gesucht. Vorgespräche mit dem Amt für Soziales haben bereits stattgefunden, ist im Konzept nachzulesen.

Schwung fürs Quartier

Samuel Zuberbühler, Standortförderer der Stadt St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Samuel Zuberbühler, Leiter der Standortförderung der Stadt St.Gallen, antwortet auf Anfrage, er stehe im engen Austausch mit Bauherrin und Betreiberin. Die Standortförderung begrüsse diese Art von Nutzung inmitten der Stadt und insbesondere die klare Ausrichtung auf Familien beziehungsweise Kinder ausdrücklich. «Ein solches Angebot fehlte bisher in der Innenstadt», schreibt Zuberbühler.

Inhaltlich habe sich die Standortförderung nicht im Konzept eingebracht, jedoch die Bauherrin ermutigt, das Konzept umzusetzen. In den Räumen werden Eltern und Kinder aufeinandertreffen, was neue Bekanntschaften ermögliche, so Zuberbühler.

«Solche gemischte Nutzungen werden in Zukunft noch wichtiger, da der soziale Kontakt eine zentrale Rolle spielt.»

Der Leiter der Standortförderung ist überzeugt, dass das geplante Angebot die Spisergasse weiter beleben und insbesondere für Familien noch attraktiver machen werde. Denn in den vergangenen Jahren wurde die Einkaufsstrasse verschiedentlich als etwas leblos verschrien. Nachdem der Spisermarkt umgebaut und die Migros eingezogen war, kam nicht so richtig Schwung ins Quartier. Einige Gewerbeflächen standen längere Zeit leer. Erst Anfang Jahr schloss überraschend das Müller Reformhaus, nachdem die Muttergesellschaft Konkurs angemeldet hatte.

Auch im Haus zum Freieck wechselten zuletzt die Mieter mehrmals. 2020 schloss Leder Locher nach 57 Jahren das Geschäft an der Spisergasse. Jetzt ist das Tattoostudio Riverside Ink dort beheimatet. Auch im Westteil des zusammengewachsenen Hauses gab es mehrere Wechsel: Nachdem der Schuh- und Sportartikelhändler Dosenbach Ende 2019 zum Bärenplatz gezogen war, wurde Raum frei für Zwischennutzungen. Im Advent 2021 eröffnete an der Spisergasse für rund einen Monat der Pop-up-Store St.Galler Haus – 27 Unternehmen präsentierten ihre Produkte.

Aktuell hat der Ringier-Radiosender Energy im Erdgeschoss seine Studios eingerichtet – als Zwischennutzung. Wo das Radio seine Zelte aufschlagen wird, sobald das Baugesuch rechtskräftig ist und der Umbau beginnt, ist noch nicht bekannt. Eine Medienanfrage blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Ein zusammengewachsenes Haus Das Haus zwischen Turm- und Spisergasse besteht eigentlich aus zwei Gebäuden mit zwei Adressen. Spisergasse 12 und 14. Der Westteil – wo heute Radio Energy eingemietet ist – wurde in den Jahren 1878 und 1879 von Eduard Engler für die ehemalige St.Gallische Creditanstalt von Eduard Engler gebaut. Der Ostteil mit Hausnummer 14 ist das Haus zum Freieck. Es wurde nach einem Brand 1788 errichtet und 1905 von Salomon Schlatter für die Papierhandlung Appenzeller & Co. umgebaut. Bei der Renovation worden auch die Ecktürmchen angebaut. Seit 1935 wird das Treppenhaus von beiden Haushälften genutzt und das Gebäude ist so zu einem einzigen Haus vereinigt. (sab)

