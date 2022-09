Bauteuerung: So geht Stadt St.Gallen damit um

St.Gallen Das Bauen wird teurer: Muss die Stadt jetzt mehr für das neue Schulhaus Riethüsli oder die Sanierung der Zürcher Strasse zahlen? Die Bauteuerung schlägt mit Wucht zu. Hält sie an, könnten auch öffentliche Bauprojekte betroffen sein. Was das für die Stadt und die Unternehmerinnen und Unternehmer bedeutet. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 26.09.2022, 18.00 Uhr

Ein Dachdecker schneidet Dachziegel auf die richtige Grösse zu: Diese kosten heute mehr, unter anderem wegen der gestiegenen Energiepreise. Bild: Keystone/Sigi Tischler

Nach langer Abwesenheit ist die sogenannte Bauteuerung zurück, mit Wucht. Das betrifft Private wie auch die öffentliche Hand: Jüngst wies die Stadt St.Gallen darauf hin, dass die Erweiterung und Sanierung des Hallenbads Blumenwies teurer werden könnte als veranschlagt, da die Kostenschätzung von März 2020 stammt. Ein weiteres Beispiel: Wittenbach muss über 215'000 Franken mehr zahlen fürs neue Feuerwehrdepot.

Seit 2008 stagnierte die Bauteuerung oder war gar rückläufig – für Bauherrinnen und Bauherren war sie praktisch inexistent. Mit Corona zog sie aber wieder leicht an, dann schnellte sie in die Höhe: In der Ostschweiz stieg sie von Oktober 2021 bis April 2022 um 5,8 Prozent. Gegenüber April 2021 bis April 2022 beträgt die Bauteuerung gar 8,2 Prozent. Das Bundesamt für Statistik erhebt den Baupreisindex alle sechs Monate.

Bis 2027 könnten Preise auch wieder fallen

Im Fall des Hallenbads Blumenwies lässt sich derzeit noch nicht abschätzen, ob der Bau teurer wird. Die Fertigstellung ist für Herbst 2027 vorgesehen. Wie sich die Teuerung bis dann entwickelt, ist nicht vorhersehbar. Christof Helbling, Stadtbaumeister der Stadt, sagt dazu: «Mit Prognosen liegt man immer falsch. Die Preise sind gestiegen, können aber auch wieder fallen.»

Das Blumenwies ist aber bei weitem nicht das einzige Bauprojekt der Stadt: Aktuell wird etwa die Zürcher Strasse saniert und umgestaltet, das Schulhaus Riethüsli neugebaut und das Feuerwehrdepot erneuert. Verteuern sich diese Projekte jetzt alle?

Bisher merke die Stadt noch wenig von der Teuerung, sagt Helbling. Weder bei den genannten noch den anderen Projekten. Das liegt daran, dass im Riethüsli erst die Abbrucharbeiten laufen. Die Arbeiten am Feuerwehrdepot starten ebenfalls erst, und im Tiefbau ist die Teuerung weniger stark als im Hochbau: Bei Strassensanierungen betrug sie im Frühling schweizweit 6,2 Prozent verglichen mit April 2021.

Baustellen würden stillstehen

Trotzdem kann es vorkommen, dass ein Projekt wegen der Teuerung am Ende mehr kostet als veranschlagt. In solchen Fällen kann der Stadtrat einen Zusatzkredit sprechen. Helbling: «Es wäre nicht praktikabel, wenn wir Kredite für teuerungsbedingte Kosten laufend im Stadtparlament abholen müssten.» Dann müsste die Baustelle jedes Mal stillstehen, bis der Kredit gewährt ist.

In den Werkverträgen wird festgehalten, ob ein Unternehmen teuerungsbedingte Mehrkosten selbst tragen muss oder nicht. Die Unternehmerin oder der Unternehmer muss ausserdem garantieren, dass der vereinbarte Preis sich für eine gewisse Zeit nicht verändert. Die Spanne variiert, je nachdem, wie volatil die Preise für das betroffene Werk sind. «Wenn die Preise in der garantierten Zeit stärker als zehn Prozent steigen, kann man darüber reden», sagt Helbling.

Christof Helbling, St.Galler Stadtbaumeister. Bild: Andrea Tina Stalder

Es ist eine Gratwanderung. Das städtische Hochbauamt ist angehalten, möglicht wenig von der Teuerung zu übernehmen. «Wir sind aber auch daran interessiert, dass die Unternehmen nicht wegen der Teuerung bankrottgehen.»

Wo möglich, zieht die Stadt kleinere Projekte wegen der Teuerung vor. Nächstes Jahr könnten die Preise schliesslich noch höher sein. «Kleine Projekte» sind solche, die weniger als 50'000 Franken kosten, etwa ein neuer Spielplatz für eine Schule. Doch so einfach ist das Vorziehen nicht. «Wir müssen das Budget haben und die personellen Ressourcen im Hochbauamt haben. Und die Arbeiten müssen in diesem Fall in den Schulferien erfolgen können», sagt Helbling.

Teuerung hat mehrere Gründe

Lieferengpässe wegen Corona und dem blockierten Suezkanal, die gestiegenen Energiepreise und der drohende Energiemangel, dazu der Fachkräftemangel, der zu höheren Löhnen führt, die generelle Inflation: Die steigenden Baupreise haben viele Gründe.

Malergeschäfte können sich indes noch glücklich schätzen. Stefan Kostgeld, Inhaber der gleichnamigen Firma, tauscht sich regelmässig mit anderen Unternehmern aus. «Schreiner, Parkettleger, Metallbauer, Baumeister und weitere kämpfen extrem mit der Teuerung oder warten zum Teil monatelang auf Materialien.» Mit 59 Jahren bezeichnet er sich selbst als alten Fuchs in der Branche.

«Und trotzdem, was jetzt gerade passiert, habe ich noch nie erlebt.»

Stefan Kostgeld, Inhaber der Kostgeld AG. Bild: PD

Malergeschäft bleibt noch verschont

Sein Unternehmen sei aber zum Glück bisher eher verschont geblieben: Bei der Kostgeld AG, die mit rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den grösseren Malerbetrieben in der Stadt zählt, beträgt die Materialteuerung rund fünf bis zehn Prozent. Vor allem für Spezialfarben, etwa Ölfarben für Restaurationen und Renovationen, haben sich die Lieferfristen verlängert. Die Kostgeld AG müsse aber nicht Monate warten wie andere Handwerksbetriebe, sondern eine Woche statt zwei, drei Tagen. Und wenn die Farbe dann bei den Lieferanten vorhanden ist, könne es vorkommen, dass es an Gebinden fehlt, um sie abzufüllen.

Bei den Malerbetrieben schlägt die Teuerung noch nicht so stark durch wie bei anderen Handwerksbetrieben. Bild: Getty

Malerarbeiten sind im Vergleich mit anderen Handwerkerarbeiten nicht sehr materialintensiv. Die Kostgeld AG rechnet durchschnittlich mit etwa 15 Prozent Materialaufwand auf den Gesamtbetrag. Die Teuerung der Materialien gibt Stefan Kostgeld an die Kundinnen und Kunden weiter. Diese Mehrkosten seien jedoch minimal. Genügend Aufträge habe er weiterhin. «Die wenigsten Arbeiten werden aufgeschoben. Die meisten Leute wollen oder können nicht zuwarten.»

Arbeiten am Dach oder der Fassade sind deutlich teurer geworden

Stärker betroffen ist die Weibel AG. Das Stadtsanktgaller Unternehmen ist auf Bedachungen spezialisiert, Fassadenbau, aber auch Wärmedämmung. Seit Anfang 2021 seien die Preise um 38 Prozent gestiegen, sagt Projektleiter Nico Leu.

«Für uns bedeutet die Teuerung viel Aufwand und grosse Unsicherheit.»

Nico Leu, Projektleiter Weibel AG. Bild: PD

Immer wieder bei den Lieferanten die Preise vergleichen, ob tatsächlich alle Anbieter dieselben Zuschläge verlangen. Abklären, wie diese Zuschläge zu Stande kommen. Immer wieder überprüfen, ob offerierte Preise noch stimmen. Dann die Unsicherheit, ob ein Kunde nicht doch abspringt, wenn bei einer Nachofferte der Preis um 15 Prozent nach oben angepasst werden muss. «Wir müssen die Kosten weiterverrechnen, sonst legen wir drauf», sagt Leu.

Auch während der Bauzeit können die Preise steigen. Da die Arbeitsleistung davon nicht betroffen ist, sondern einzig die Materialien, spricht Leu hier von einer Steigerung von zwischen fünf und zehn Prozent. Die meisten Kundinnen und Kunden würden einsehen, warum die Arbeit teurer ausfällt als offeriert. «Wenn es einer nicht einsieht, wägt man ab, ob man darum kämpft oder das nächste Mal nicht mehr für diese Person arbeitet.»

