St.Gallen: Rotmonten kämpft gegen Baupläne bei Helvetia-Hauptsitz

Stadt St.Gallen «Da wird eine rote Linie überschritten»: Rotmonten wehrt sich gegen Baupläne neben Helvetia-Hauptsitz Die Helvetia Versicherung will die letzte grosse Wiese neben ihrem St.Galler Hauptsitz bei der HSG überbauen. Anwohner wehren sich gegen Baumfällungen, die geplante Tiefgarage und Mehrverkehr im Quartier. Sie kritisieren, dass die Stadt für den Versicherungskonzern den roten Teppich ausrolle. Melissa Müller Jetzt kommentieren 21.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tschüss, Wiese: Die Helvetia will ihre Landreserve in Rotmonten überbauen. Oben links der Hauptsitz der Helvetia Versicherungen, oben rechts der neu gebaute «Square» der HSG. Bild: Michel Canonica

Die Helvetia Versicherung will die letzte grosse Wiese im Universitätsquartier mit fünf Häusern überbauen: Die Girtannerswiese. Das 9200 Quadratmeter grosse Grundstück grenzt an den Hauptsitz der Helvetia, an einen Naturgarten mit den dahinterliegenden Familiengärten Wienerberg sowie an eine Reihe Mehrfamilienhäuser. Einen Steinwurf entfernt liegt der «Square», das 65 Millionen Franken teure neue Lernzentrum der HSG.

Das renommierte Frauenfelder Architekturbüro Staufer & Hasler – das auch das Bundesverwaltungsgericht baute – hat den Architekturwettbewerb für die Überbauung auf der Girtannerswiese 2017 gewonnen. Das Projekt Flex sieht fünf Flachdachbauten mit 39 Wohnungen und Büros vor, sowie eine Tiefgarage mit bis zu 95 Parkplätzen. Die Gesamtgebäudelänge beträgt 100 Meter.

Anwohner erschreckt über Pläne der Architekten

Auf der Wiese stehen heute Baumreihen und Hecken. Der Baumbestand solle «teilweise erhalten» bleiben, heisst es im Planungsbericht der Stadt St.Gallen. Weiter ist die Rede von einem «Projekt von hoher städtebaulicher und architektonischer Qualität».

Anwohner Marc Weber. Bild: Samuel Schalch

In solchen Phrasen sehen Anwohnerinnen und Anwohner nur Floskeln. Darunter Marc Weber, der in einer Liegenschaft aus der Gründerzeit neben der Wiese wohnt. Er verstehe, dass die Helvetia ihre Baulandreserve nutzen will und sei nicht gegen eine Überbauung, betont er. Als er jedoch die Pläne der Architekten sah, sei er erschrocken. Die geplanten Gebäude würden einen massiven Riegelblock bilden: «Ein grober Kontrast zu den angrenzenden Wohngebieten an der Tannenstrasse mit Jugendstilgebäuden und an der Girtannerstrasse mit Einfamilienhäusern.»

Am meisten stört Weber aber, dass das Portal zur Tiefgarage an einer Kurve der Girtannerstrasse platziert werden soll. Es käme mit seinen hohen Stützmauern direkt gegenüber von Wohn- und Schlafräumen der umliegenden Häuser zu liegen. «Die Lärm- und Lichtemissionen durch ein- und ausfahrende Fahrzeuge wären beträchtlich», heisst es in einer Stellungnahme, die Weber mit einer Gruppe Gleichgesinnter im Mitwirkungsverfahren der Stadt eingereicht hat.

Angst vor Mehrverkehr im Quartier

Die kleine Girtannerstrasse sei heute schon stark belastet mit Verkehr, sagt Weber. «Wie wäre es erst, wenn 100 zusätzliche Autos ein- und ausfahren?» Seiner Meinung nach wäre es besser, wenn die Helvetia für die zusätzlichen Parkplätze ihre bereits bestehende Tiefgarage neben der Universität ausbauen würde, wo die Autos kein Wohnquartier stören.

Trotz Klimakrise plant die Helvetia für 39 Wohnungen und Büros 95 Parkplätze. Warum so viele – ist das noch zeitgemäss? «Dieses Vorgehen ist mit der Stadt St.Gallen abgesprochen», sagt Dominik Chiavi, der Pressesprecher der Helvetia.

Dominik Chiavi, Pressesprecher der Helvetia. Bild: PD

Die vorgesehene Anzahl Parkplätze liege bereits unter den Normen der VSS, eine Normierungsorganisation im Strassen- und Verkehrswesen der Schweiz. «Es wird also bereits mit viel weniger Parkplätzen geplant, als bei einer solchen Überbauung üblich.»

Stadt könnte Tiefgarage verbieten

Reto Schmid, Jurist und Vorstandsmitglied des WWF, ist anderer Meinung. Die Anzahl Parkplätze sei zu reduzieren, fordert der St.Galler, der auch das «Wiesli» im Museumsquartier retten will. Man müsse die VSS-Normen im Einzelfall prüfen; es handle sich lediglich um unverbindliche Richtwerte einer privaten Vereinigung, welche die Sichtweise des Verkehrs- und Tiefbaus wiedergeben. Zudem könne der Stadtrat den Bau einer Parkanlage verbieten, wenn Grünflächen zu erhalten sind oder Wohngebiete dadurch entlastet werden können. Zumal der Stadtrat auch dem Reglement für eine nachhaltige Verkehrsentwicklung verpflichtet sei.

Laut dem Pressesprecher der Helvetia werden die neuen Liegenschaften zu mindestens 40 Prozent zu Wohnzwecken genutzt. Dazugehörende Erschliessungen würden sinnvollerweise über die angrenzende öffentliche Erschliessungsstrasse erfolgen. «In diesem Fall ist dies die Girtannerstrasse.» Auch dieses Vorgehen sei mit der Stadt abgesprochen.

Das ärgert Marc Weber. Im Normalfall bewillige die Stadt Parkplätze nur «extrem zurückhaltend und nach längeren Verhandlungen». Privaten werde genau auf die Finger geschaut – bei jedem Bäumchen, jedem Parkplatz. Bei der Helvetia sei plötzlich alles möglich. «Ich bin enttäuscht von der Stadt», sagt Weber. «Da wird eine rote Linie überschritten.» Worin die «architektonische Qualität» der Überbauung bestehe, sei aus dem Planungsbericht nicht ersichtlich.

Extrawürste für die Versicherung

Auch Reto Schmid vom WWF findet, dass die Stadt die Versicherung bevorzugt behandle. So hat sie das Bauland in der Zone W3 für dreigeschossige Bauten in eine W4-Zone umgewandelt, in der auch vierstöckige Bauten erlaubt sind. Es kann also erheblich grösser und höher gebaut werden. «Ein planerischer Mehrwert», sagt Schmid.

Reto Schmid, Jurist und Vorstandsmitglied beim WWF. Bild: Benjamin Manser

Als zusätzliches Zückerchen gewährt der Stadtrat der Helvetia laut dem Naturschützer auch noch einen Sondernutzungsplan, der «sehr weit» gehe. Und dazu führe, dass Bäume und Hecken auf der Girtannerswiese gefällt werden können, wie eine Baumgruppe aus Kastanien, Eschen, Birken und Ahornbäumen. «Auch der Garten des Naturschutzvereins könnte beeinträchtigt werden», befürchtet Schmid.

«Mit geringfügigen Anpassungen am Projekt, wie einer Verkleinerung der Baukörper und einem Verzicht auf die Parkgarage, könnten Fällungen verhindert werden.»

Die 9200 Quadratmeter grosse Girtannerswiese mit altem Baumbestand. Bild: Melissa Müller

Mit den Vorwürfen konfrontiert, antwortet Stadtplaner Florian Kessler schriftlich aus den Ferien: «Aus stadtplanerischer Sicht soll das Areal nachhaltig sowie adäquat mit einer gewissen Dichte bebaut werden können.» Die Zonenplanänderung sei seinerzeit angestossen worden, «um der Helvetia eine Weiterentwicklung zu ermöglichen». Diese wurde 2019 durch das Stadtparlament gutgeheissen.

Für den Wirtschaftsstandort St.Gallen sei die Helvetia eine wichtige Arbeitgeberin und Botschafterin, heisst es weiter von Seiten der Stadt. Auch der Sondernutzungsplan sei durch eine öffentliche Partizipation begleitet worden. Anwohnerinnen und Anwohner sagen jedoch, sie seien dabei nicht ernst genommen worden.

Stadtplaner Florian Kessler. Bild: Urs Bucher

«Zu gross und unökologisch»

Die auf der Wiese geplanten Häuser seien mit einer Gesamtgebäudelänge von 100 Metern zu gross, moniert Marc Weber: Dies stelle eine massive Abweichung im Umfang von 40 Metern von der Regelbauweise dar, wie sie in der Zone W4 zulässig wäre.

Auch aus ökologischer Sicht sei das Projekt fragwürdig: «An Hanglagen sollte man keine 100-Meter-Riegel bauen.» Das widerspreche dem Bericht «Stadtklima St.Gallen / Fachbericht zur Hitzeminderung», welchen der St.Galler Stadtrat vor zwei Jahren herausgegeben hat. Darin werden bauliche Massnahmen skizziert, um das Stadtklima zu verbessern und starker Hitze entgegenzuwirken. Im Bericht heisst es: «Bei der Nachverdichtung in Hanglagen ist eine möglichst durchlässige Hangbebauung zu verfolgen; grosse, undurchdringbare Baustrukturen wie hangparallele Zeilenbebauungen sind aus stadtklimatischer Sicht zu vermeiden.» Marc Weber sagt:

«Es erstaunt, dass die Stadt bei einer der grössten Überbauungen, die sich auf Stadtgebiet noch realisieren lässt, den zentralen Erkenntnissen des Klimaberichts nicht mehr Beachtung schenkt.»

Mit Sorge registrieren Naturschützerinnen und Naturschützer das Verschwinden der Grünflächen rund um die Universität St.Gallen. Vor 30 Jahren gab es in Rotmonten den grossen Helvetia-Park. Dann baute die Versicherung ihren prominenten Erweiterungsbau, entworfen von den Stararchitekten Herzog & de Meuron. Und nun verschwindet auch die letzte grüne Freifläche, auf der Kinder spielen und Hündeler spazieren. «Was passiert mit dem Naturgarten des Naturschutzvereins und den Schrebergärten auf dem Girtannersberg?», fragt sich WWF-Mann Reto Schmid. «Werden auch sie in ein paar Jahren zugebaut?»

Gemäss Stadtplaner Florian Kessler liegt der Garten des Naturschutzvereins auf einem Areal des Kantons und ist langfristig als Reserve für eine allfällige Erweiterung der HSG gedacht.

Der Quartierverein Rotmonten will sich nicht zum Bauprojekt des Versicherungskonzerns äussern. Der Plan soll Ende Jahr aufliegen. In der digitalen Mitwirkung haben rund 20 Teilnehmende bei der Stadt 90 Eingaben eingereicht, die nun ausgewertet werden. Die Anwohnerinnen und Anwohner wollen eine Einsprache prüfen, wenn ihre Einwände nicht berücksichtigt werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen