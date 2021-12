St.Gallen: Hat der Pöstler das Geschenkpaket und den Gin geleert?

Stadt St.Gallen «...da hat es mir den Deckel gelupft»: St.Galler Gin-Produzent wirft Pöstlern vor, dass sie Flaschen in Paketen öffnen und selber trinken Der St.Galler Destillateur Benjamin Brunner ist sauer. Auf dem Postweg zu einer Kundin kommt eine teure Ginflasche weg. Er wirft der Post nun Diebstahl und Verletzung des Postgeheimnisses vor. Diese windet sich. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.00 Uhr

Die Post transportiert in der Vorweihnachtszeit täglich über eine Million Pakete. Bild: Keystone

Benjamin Brunner ist ein Macher. Seit zweieinhalb Jahren produziert er in der Stadt St.Gallen Gin. Die Sorte mit Bibergeschmack hat ihn nicht nur in der Schweiz, sondern auch international bekanntgemacht. Seine neuste Entwicklung: ein Edelholzgin. Er habe ein spezielles Aroma, vergleichbar mit einem Whisky, sagt Brunner. «Er stammt von einer 3500 Jahre alten Mooreiche, so hat der Gin die Frische von jungen Fichtentrieben und ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Süssholz und Limette.» Mehrfach wurde die St.Galler Kreation bereits ausgezeichnet, so etwa an den diesjährigen World Gin Awards in London als bester fassgelagerter Gin der Schweiz.