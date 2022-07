Das undichte Dach ist nicht die erste Episode rund um die Fernwärmezentrale Waldau. Einsprachen hatten bereits den Bau um drei Jahre verzögert. Schliesslich war ein Bundesgerichtsentscheid nötig, bevor die Bagger auffahren konnten. Insbesondere die Grösse des rund 13,5 Millionen Franken teuren Prestigebaus gab damals zu reden. Denn das Gebäude ist immerhin fast 50 Meter lang, 20 Meter breit und 12 Meter hoch.

Das St.Galler Fernwärmenetz wird hauptsächlich von einer Wärmequelle gespeist, der Kehrichtverbrennungsanlage Au im Sittertobel. Wenn diese Energie nicht ausreicht, kommt die im Dezember 2016 fertiggestellte Fernwärmezentrale in der Waldau ins Spiel. Sie stabilisiert das Fernwärmenetz an Spitzentagen. Sprich an Tagen, an denen besonders viel geheizt und Heisswasser gebraucht wird. In kalten Wintern wird dafür in der Waldau Erdgas – bei allfälligen Mangellagen auch Erdöl – verbrennt und so zusätzliche Wärme ins Netz gespeist. Deshalb werden die vier Fernwärmezentralen auch als grösste Heizung der Stadt bezeichnet. Am leistungsstärksten ist die zuletzt in Betrieb genommene Fernwärmezentrale Lukasmühle im Osten der Stadt.

765 Anschlüsse, das entspricht über 17’600 Haushalten, beziehen städtische Fernwärme (Stand Juni 2022). Darunter sind das Kantonsspital St.Gallen und das Stadttheater. Zudem ist in der Zentrale eine Salzhalle untergebracht, in der das Strasseninspektorat Streusalz für ihren Winterdienst lagert. (sab)