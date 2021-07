Tempo 30 auf den St.Galler Hauptachsen löst Diskussionen aus

Stadt St.Gallen Bald nur noch Tempo 30 auf Zürcher Strasse und Langgasse? «Das ist nicht undenkbar», sagt der St.Galler Verkehrsplaner Zürich macht es vor: Auch in St.Gallen soll bis 2030 nicht nur auf Gemeindestrassen das Tempo herabgesetzt werden, sondern auch auf Hauptverkehrsachsen. Das stösst auf Kritik. Sandro Büchler 19.07.2021, 05.00 Uhr

Eine Temporeduktion auf der Zürcher Strasse würde die Lärmbelastung für Anwohner verringern. Bild: Ralph Ribi

Zürich, der Nabel der Deutschschweiz, schaltet einen Gang zurück. Bis 2030 soll auf Zürichs Strassen weitgehend Tempo 30 eingeführt werden. Dies hat der Stadtrat vergangenen Mittwoch entschieden. Die Ankündigung sorgt schweizweit für hitzige Debatten – nicht nur in der Politwelt. Auch unter Expertinnen und Experten gehen die Meinungen auseinander. Am Stammtisch sowieso.

Auch in St.Gallen blickt man nach Zürich. Geht St.Gallen einen ähnlichen Weg? Wird auf der Zürcher Strasse oder der Langgasse das Tempo also bald von 50 auf 30 gedrosselt? «Das ist nicht undenkbar», sagt Christian Hasler, Bereichsleiter Verkehr beim Tiefbauamt der Stadt St.Gallen. Stadt und Kanton prüfen derzeit, auf welchen Strassen eine Temporeduktion möglich ist. Neu ist dabei, dass auch Hauptachsen unter die Lupe genommen werden.

Bis 2030 will die Stadt zu den bestehenden 30er-Zonen weitere 150'000 Quadratmeter Strasse in sogenannte Tieftempogebiete umwandeln. 25'000 Quadratmeter oder 16 Prozent der Flächen dieser neuen Tempo-30-Zonen sollen auf Hauptachsen realisiert werden, der Rest auf Quartierstrassen. Dies geht aus der Antwort auf eine von Grünen, Grünliberalen, SP, Juso und PFG eingereichten Interpellation im Stadtparlament hervor, die der Stadtrat just am Freitag veröffentlicht hat. Am 24. August wird sich das Stadtparlament in der ersten Sitzung nach den Sommerferien mit dem heissen Eisen befassen.

Tempo 30 nur in der Nacht?

Christian Hasler, Verkehrsplaner der Stadt St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Für eine Temporeduktion sprechen meist nicht Sicherheitsaspekte, sondern eine Verbesserung der Lärmsituation, sagt Verkehrsplaner Hasler, der auch stellvertretender St.Galler Stadtingenieur ist. «Auf geraden Einfallsachsen wie der Langgasse, signalisiert mit 50, wo im Schnitt etwa mit 45 Kilometern pro Stunde gefahren wird, bringt eine Reduktion auf Tempo 30 spürbar weniger Lärm.» In der Innenstadt sei der Effekt jedoch vergleichsweise gering, denn dort sei die gefahrene Geschwindigkeit durch Kreuzungen, Fussgängerstreifen und Lichtsignale bereits heute nicht wesentlich höher als 30.

«In die Überlegungen beziehen wir auch die Einführung von Tempo-30-Zonen ein, die nur in der Nacht gelten», sagt Hasler. Denn in den Nachtstunden gelten beim Lärm einerseits tiefere Grenzwerte und andererseits werden Lärmemissionen aus dem Strassenverkehr eher als störend wahrgenommen als tagsüber. Grossstädte wie Berlin kennen laut dem Verkehrsleiter Tempo-30-in-der-Nacht-Regelungen bereits, in der Schweiz werde die Idee erst an wenigen Orten umgesetzt.

Knacknuss sind die Buslinien

Hasler sagt, in St.Gallen gebe es keine Pläne für die flächendeckende Einführung von Tempo 30. «Anders als in Zürich schauen wir das Thema streckenweise an.» Dabei dürfe man das Gesamtbild aber nicht ausser Acht lassen. Insbesondere die Buslinien seien dabei die grosse Knacknuss. In Zürich werden bereits Befürchtungen laut, der ÖV könne durch die Tempodrosselung ausgebremst und unattraktiver werden. Kritiker monieren, dadurch müssten zusätzliche Busse angeschafft werden, um die Fahrplandichte zu gewährleisten.

Ein VBSG-Bus auf der Langgasse im Osten St.Gallens. Gibt es hier künftig Tempo 30, müsste auch der Bus langsamer fahren.

Bild: Benjamin Manser (17.11.2020)

«In St.Gallen überlegen wir uns bis zum kommenden Sommer, auf welchen Kantons- und Gemeindestrassen erster Klasse Tempo 30 zweck- und verhältnismässig und damit eine Reduktion denkbar ist», sagt Hasler. Und fügt an:

«Mit allen Konsequenzen.»

Verschiedene Fragen stünden im Fokus: Wie viel Zeit verliert der Bus? Werden die Pufferzeiten zu knapp? Braucht es deshalb mehr Busse? Hasler erklärt, an den Endhaltestellen der Buslinien sei jeweils eine Reservezeit eingeplant, um Verspätungen zu kompensieren. «Und damit das Fahrpersonal aufs WC kann.»

Werde diese Pause durch eine Tempo-30-Zone von beispielsweise fünf auf vier Minuten verkürzt, sei das kein Problem. Schrumpfe die Reservezeit jedoch noch mehr zusammen, könnten die Verspätungen zu einem instabilen System führen. Als Gegenmassnahme müsste man über zusätzliche Busse und die Kosten dafür nachdenken, sagt Hasler.

«Im Zentrum steht die Frage: Wie viele 30er-Zonen können wir uns leisten, um den Lärm sinnvoll zu reduzieren, ohne aber die Busse allzu sehr einzuschränken?»

Verkehrsexperte sagt, Busse seien nur wenige Sekunden langsamer

Christoph Suter, Verkehrsplaner beim Ingenieur- und Planungsbüro EWP. Bild: PD

Wie sinnvoll ist Tempo 30 auf Hauptachsen? Christoph Suter, Verkehrsplaner beim Ingenieur- und Planungsbüro EWP, sagt: «Temporeduktionen wirken direkt bei der Lärmquelle, dem Strassenverkehr. Sie sind deshalb wirksamer und kostengünstiger, als wenn man in den Schallschutz investiert – mit besseren Fenstern für die lärmgeplagten Anwohnerinnen und Anwohner etwa.» Suter sagt, dass die Drosselung der Geschwindigkeit auch Auswirkungen auf den ÖV habe. Sprich, die Busse werden langsamer.

«Deshalb war man lange zurückhaltend mit Tempo 30 auf Busachsen.»

Der Verkehrsplaner geht aber davon aus, dass sich die Fahrzeit der Busse nicht allzu sehr erhöhe. Gerade in St.Gallen, wo die Haltestellen oft sehr rasch aufeinanderfolgten und die Busse zwischendrin kaum auf über 35 Kilometer pro Stunde beschleunigten. «Im Endeffekt sind das vielleicht 10 bis 15 Sekunden auf einer Strecke von 500 Metern mit neu Tempo 30.» Die Verlangsamung werde psychologisch viel stärker gewichtet, als sie in der Realität sei.

FDP-Stadtparlamentarier: Kontraproduktiv für St.Gallen

Remo Daguati, Stadtparlamentarier FDP. Bild: PD

Dem widerspricht FDP-Stadtparlamentarier Remo Daguati vehement. «Jede Minute, die uns langsamer macht, ist pures Gift für die Wirtschaftsentwicklung.» Der Standortberater sagt, nicht nur Buspassagiere seien durch die Geschwindigkeitsbeschränkung langsamer oder verpassten Anschlüsse, auch der Autoverkehr werde ausgebremst. «Für Unternehmen und das Gewerbe ist das fatal, denn eine optimale Erreichbarkeit ist für die Entwicklung zentral.»

Die Idee von immer mehr Tempo-30-Zonen aus Zürich und anderen Städten zu kopieren, empfiehlt Daguati für St.Gallen nicht. «Denn Zürich, Bern oder Basel sind im Vergleich zu St.Gallen boomende Städte.» Die Ostschweizer Metropole stagniere.

«Der St.Galler muss weiterhin Autofahren können, um Geschäfte abzuwickeln. Das Fachkräftepotenzial verdoppelt sich nur dank der Strasse.»

Daguati geht noch weiter und greift den Stadtrat an. «Wenn der Stadtrat Hauptverkehrsachsen verlangsamen will, ist das ein Spiel mit dem Feuer.» St.Gallen sei im nationalen Vergleich punkto Erreichbarkeit ohnehin viel zu langsam, stagniere.

«Die Stadt schläft.»

Temporeduktionen auf der Strasse seien deshalb kontraproduktiv, werten die Standortattraktivität weiter ab und sind laut dem Freisinnigen «die falsche Politik».

Auch mit Kritik an Linken und Grünen hält Daguati nicht zurück: Der öffentliche Verkehr sei in St.Gallen schon jetzt nicht auf Rosen gebettet. Doch mit zusätzlichen Tempo-30-Zonen und dies erst noch auf Hauptachsen mache die Linke den strassengebundenen ÖV nur noch schlechter. «Sie sägen am eigenen, ohnehin schon morschen Ast.»

Grünen-Präsident: Stau behindert Busse viel mehr

Christian Huber, Präsident der Grünen Stadt St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa

Die Kritik lässt Christian Huber, Präsident der Grünen Stadt St.Gallen, nicht gelten. Er bezweifle, dass die gefahrene Geschwindigkeit einen Einfluss auf die Stadtentwicklung habe.

«Daguatis Schluss, je schneller auf der Strasse gefahren werden kann, umso besser floriert eine Stadt, klingt doch etwas gar abenteuerlich.»

Es sei genau umgekehrt, sagt Huber. Tempo-30-Zonen wirkten sich positiv auf die Lebensqualität der Stadtbevölkerung aus: «Weniger Lärm, mehr Sicherheit für Fussgängerinnen, Fussgänger und Kinder, das Nebeneinander von Autos und Velos wird begünstigt und auch Ökologie und Stadtklima verbessert.» Die Grünen seien erfreut, dass der Stadtrat Tempo 30 weiter fördern möchte.

Ob die VBSG-Busse durch zusätzliche 30er-Strecken aufgehalten werden, müsse im Vorfeld analysiert werden. «In Stosszeiten können die Busse jedoch teils gar nicht viel mehr als 30 Stundenkilometer fahren», sagt der Grünen-Präsident. Und die Haltestellen folgten ohnehin meist kurz hintereinander, womit eine Beschleunigung auf 50 gar selten möglich sei. Das grössere Problem sei Stau.

«Wenn etwa der Bus vom Riethüsli hinab auf der Teufener Strasse in der Kolonne stillsteht.»

Huber führt ein weiteres Argument für Tempo 30 ins Feld. «Entlang von vielbefahrenen Strassen können Bauprojekte blockiert, weil es zu laut ist.» Denn bei Gebäuderenovationen und Neubauten müssten Lärmschutzmassnahmen gemäss aktueller Gesetzgebung miteingeplant werden. Für viele Bauherrschaften verteuere sich so ein Bauprojekt oder das Bundesgericht verbietet ein Projekt ohne verbesserten Lärmschutz. Huber sagt: «Tempo 30 könnte dieses Problem lösen und so einen Anreiz für die Weiterentwicklung von St.Gallen geben.»