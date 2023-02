St.Gallen: Das Restaurant Barz wird wachgeküsst

Das sind die 20 Talkgäste im «Barz»

Die öffentlichen Gespräche beginnen jeweils um 18 Uhr, pro Abend finden zwei Talks statt. Es sind also 20 Talks an zehn Abenden. Den Anfang macht am Mittwoch, 1. März, «Corso»-Wirt Markus Schenk, quasi ein Heimspiel. Auf ihn folgt gleich im Anschluss IHK-Direktor Markus Bänziger. Bis auf wenige Ausnahmen finden die Talks immer am Donnerstag und Freitag statt. Weitere Gäste sind unter anderem Ständerat Benedikt Würth, Bergführer Hampi Schoop, Schauspieler Philipp Langenegger, Onkologe Thomas Cerny, Stadtpräsidentin Maria Pappa und der Ausserrhoder Regierungsrat Alfred Stricker. Unter dem Titel «Trabajamos o navegamos?» findet ein Talk mit Grafiker David Ruiz aus Barcelona statt. Und sogar der Chatroboter ChatGPT blickt gemeinsam mit Sags in die Zukunft.

Die Veranstaltungen sind öffentlich, eine Reservation wird empfohlen. Das vollständige Programm und Reservationsmöglichkeiten finden sich auf www.sags-voraus.ch. (ghi)