St.Gallen: Stadtparlament verlangt von der Stadt ein LGBTI-Label

Stadt St. Gallen «Ich dachte, ein LGBTI-Label sollte im 21. Jahrhundert selbstverständlich sein»: SVP-Politiker ist irritiert über Stadtregierung Er wollte, dass sich die Stadt St. Gallen als Arbeitgeberin für die Gleichstellung lesbischer, schwuler, bisexueller, transsexueller und intergeschlechtlicher Menschen einsetzt. Doch die Stadt erteilt Jürg Brunners Vorstoss im Stadtparlament eine Abfuhr. Der SVP-Politiker kritisiert deshalb die Stadt. Sandro Büchler 1 Kommentar 07.03.2023, 12.00 Uhr

Jürg Brunner bekleidete vergangenes Jahr das Amt des Stadtparlamentspräsidenten. Anfang Jahr übergab der SVP-Mann an den Freisinnigen Stefan Keller (links im Bild). Bild: Ralph Ribi (10. 1. 2023)

Jürg Brunner tanzt aus der Reihe. Der 62-jährige Unternehmer, der für die SVP im Stadtparlament sitzt, weicht hin und wieder zünftig von der Parteilinie ab – und setzt sich für Minderheiten und Benachteiligte ein. Wegen seiner starken Sehbehinderung gehört Brunner selbst zu dieser Gruppe. Trotz seines Handicaps sprang der St. Galler vergangenes Jahr kurzfristig als Stadtparlamentspräsident ein – weil ein Parteikollege überraschend auf das Amt verzichtete.

Obwohl er keine Zeit zum Aufwärmen hatte, meisterte Brunner das Amt gekonnt. So gut, dass ihm dafür vor zwei Wochen sogar der Ehren-Födlebürger-Titel verliehen wurde. Brunner sei aber vor allem für seinen Einsatz für die Gleichstellung geehrt worden, sagte der ehemalige TV-Moderator und Föbu-Sprecher Hanspeter Trütsch in seiner Laudatio. «Er ist mit seinem Einsatz für die LGBTIQ-Gemeinde nicht typisch für seine Partei.» LGBTIQ ist die Abkürzung für lesbisch, schwul, bi-, transsexuell, intergeschlechtlich und queer.

Stadtpräsidentin: «Die Verwaltung ist ein Glashaus»

Brunner hatte vergangenes Jahr mit einem Vorstoss für Furore gesorgt. Denn es ist ungewöhnlich, dass ein Parlamentspräsident während seiner Amtsdauer einen Vorstoss einreicht. Brunner forderte in seinem Postulat den Stadtrat auf, zu prüfen, für die Stadt als Arbeitgeberin ein LGBTI-Label zu beantragen. Das Label verzichtet in seinem Namen auf das Q für queer.

Maria Pappa, Stadtpräsidentin von St. Gallen. Bild: Ralph Ribi (10. 1. 2023)

Der Stadtrat wollte von einem solchen Label jedoch nichts wissen. Man arbeite aktuell ohnehin eine Diversity-Strategie aus. «Sensibilisierung ist wichtig», sagte Stadtpräsidentin Maria Pappa vor einer Woche an der Sitzung des Stadtparlaments im Waaghaus. «Mit dem Grundanliegen rennen Sie bei uns offene Türen ein.» Wichtiger als Labels sei aber, dass in der Verwaltung eine Kultur der Toleranz gelebt werde. Diesbezüglich habe es bisher keine Reklamationen gegeben: «Die Stadtverwaltung ist ein Glashaus. Liefe etwas falsch, wären Parlament und Medien die Ersten, die dies bemerken würden», so Pappa. Der Stadtrat sei überzeugt, dass Labels nicht die Welt verbessern.

Vor dem Votum der Stadtpräsidentin hatte sich Postulant Jürg Brunner erstaunt gezeigt über die stadträtliche Begründung gegen ein Label. Die Stadt stehe mit der in Erarbeitung befindlichen Diversity- und Inklusionsstrategie beim Thema seit acht Jahren in den Startlöchern. «Jetzt müssen Sie die Dinge auch tun», sagte Brunner. Zahlreiche grössere und kleinere Schweizer Städte, aber auch namhafte Firmen hätten das Label bereits erworben.

Fraktionen stimmen gegen den Stadtrat

Etliche Mitglieder des Stadtparlaments stärkten Brunner den Rücken. Die Verwaltung sei bereits mitten in einem laufenden Prozess, um eine Diversity-Strategie auszuarbeiten, sagte Gisela Keller von der Mitte/EVP-Fraktion. «Sobald diese vorliegt, wäre es sinnvoll, den Erwerb dazugehörender Labels zu prüfen.» Arnold Mauchle von der Grünen/Junge-Grüne-Fraktion doppelte nach.

Arnold Mauchle, Stadtparlamentarier Grüne. Bild: Donato Caspari (27. 1. 2023)

«Gerade jetzt, da die Arbeiten an der Strategie ins Stocken geraten sind, müsste man dem Thema umso mehr Gewicht geben.»

Die Schweiz sei punkto LGBTIQ-Freundlichkeit im weltweiten Vergleich bloss «miserables Mittelmass», sagte Marlène Schürch von der SP/Juso/PFG-Fraktion. Deshalb sei es wichtig, hier ein Zeichen zu setzen und als Stadt eine Vorbildfunktion einzunehmen. «Vielfalt am Arbeitsplatz soll nicht nur gepredigt, sondern gelebt werden», so Schürch. Die Kosten für ein Label seien zudem überschaubar, sagte Yves Betschart von der Grünliberalen/JGLP-Fraktion. 4000 Franken koste es im ersten Jahr, danach jeweils 1000 Franken.

Das Stadtparlament stimmte schliesslich gegen die Empfehlung des Stadtrats und erklärte das Postulat mit 31 zu 23 Stimmen für erheblich. Nun muss der Stadtrat innert nützlicher Frist – sprich in zwei Jahren – einen Bericht ausarbeiten und darlegen, wann und wie das LGBTI-Label eingeführt werden soll.

«Im 21. Jahrhundert sollte das selbstverständlich sein»

Jürg Brunner freut sich auch einige Tage nach der Debatte im Waaghaus noch über den Entscheid des Parlaments. «Es zeigt, dass ein guter Vorschlag auf Zustimmung stösst – egal aus welcher politischen Ecke er kommt.» Allein dass 42 von 63 Mitgliedern – also zwei Drittel – des Stadtparlaments Brunners Postulat unterschrieben haben, verdeutliche, auf welche offene Ohren sein Begehren gestossen sei.

Offenbar habe der Stadtrat diesem Zeichen zu wenig Beachtung geschenkt. «Da das Parlament über dem Stadtrat steht, hat es sich gegen die Haltung aus dem Rathaus gewehrt.» Brunner wundert sich über die Stadtregierung.

«Ich habe gedacht, dass die Zustimmung zu einem LGBTI-Label selbstverständlich ist. Im 21. Jahrhundert sollte das so sein.»

Es sei ihm aber ein Fehler unterlaufen, gibt Brunner zu. Er habe das Label nämlich fälschlicherweise so ausgelegt, dass es umfassend gilt für behinderte Personen oder Menschen über 50 – deren Integration im Arbeitsmarkt schwieriger werde. «Ich bin gegen alle Formen der Diskriminierung.» Das Geschlecht, das Alter oder die Ethnie dürfe keinen Einfluss haben in der Arbeitswelt.

Er vertrete eine ganzheitliche Sicht, so Brunner. Ein Label, das mit dem Regenbogen verkauft wird, wirke sich aber auch immer auf andere Bereiche aus. «Wer gegenüber einer lesbischen Frau tolerant ist, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch toleranter gegenüber einer dunkelhäutigen oder behinderten Person.»

