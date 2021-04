Staad Wohnen an der Autobahn: Wie eine Bauerfamilie vor 50 Jahren ihr Paradies über dem Bodensee verlor Vor 50 Jahren wurde das Land der Familie Gubser am Rorschacherberg von der Autobahn zerschnitten. Jahrelang kämpfte das Bauernpaar, das ohne Auto, Handy und Computer lebt, für einen Lärmschutz. Und heute wehrt sich die älteste Tochter gegen eine 5G-Antenne.

Melissa Müller 24.04.2021, 05.00 Uhr

Der 86-jährige Toni Gubser auf seinem Land am Rorschacherberg, das von Autobahn, Antenne und Hochspannungsleitungen dominiert ist.

Bild: Arthur Gamsa

Vor bald 50 Jahren verlor die Bauernfamilie von Toni und Dora Gubser ihr Paradies. Direkt vor ihrem Haus im Weiler Brunnenacker ob Staad, mit Sicht über den ganzen Bodensee, wurde die Autobahn hingebaut. Die Gubsers, die kein Auto haben, leben seit bald einem halben Jahrhundert mit dem Lärm. Tag und Nacht rollt der Verkehr. «Wir hören es schon gar nicht mehr», sagt die 81-jährige Dora Gubser.

«Andere hat es schlimmer getroffen. In Mörschwil wohnt einer noch näher an der Autobahn», sagt Toni Gubser, der sich längst damit abgefunden hat. Der 86-Jährige gärtnert und erfreut sich an 170 Osterglocken, während seine Frau Dora eine Suppe kocht. Die Blumen sind sein ganzer Stolz. Hinter dem Haus geniessen die Pensionäre, die seit 54 Jahren verheiratet sind, ihren Sitzplatz mit Teich. Das Sprudeln des Wassers lenkt etwas ab vom Geräusch der Autos und Laster, die vorbeidonnern.

Als der Bau der A1 von Chur bis Zürich 1960 beschlossen wurde, hatten Gubsers keine Chance, sich zu wehren. «Man hätte uns wohl enteignet.» Über 100 Hochstammbäume mussten sie für die Strasse opfern. Der Bauer sagt:

«Man muss halt schlucken, was die Mehrheit der Bevölkerung will.»

Für den verlorenen Boden bekam er Ersatz: Der Kanton kaufte so viele Wiesen auf, wie er konnte, und gab sie betroffenen Landwirten ab. Andere mussten ihre Höfe wegen der Autobahn aufgeben.

Darüber wurde kaum ein Wort verloren, als die 15 Kilometer lange N1-Teilstrecke Rheineck–St.Gallen am 12. Dezember 1973 nach über fünf Jahren Bauzeit feierlich eröffnet wurde. «Von den verlorenen Wiesen und abgebrochenen Häusern, darunter einem Schulhaus (Loch), war kaum die Rede», schreibt Marcel Elsener im «Heft» des Kulturhistorischen Vereins Region Rorschach zum Thema Mobilität. Die Lokalzeitungen hätten von der «schönsten Autobahn der Schweiz» geschwärmt, welche die Kantonshauptstadt via N13 mit Graubünden und Italien und via St.Margrethen mit Österreich und dem süddeutschen Raum verbindet.

Als das Auto für Freiheit und Fortschritt stand

Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte das Auto einen rasanten Aufschwung. Man glaubte an Fortschritt und Konsum, konnte sich plötzlich Ferien und ein Haus leisten. Schweizweit war man sich einig: Das Land braucht Autobahnen. 1960 wurde der Grundplan des Nationalstrassennetzes festgelegt. Für viele Ostschweizerinnen und Ostschweizer bedeutete die Autobahn aber eine zerschnittene Landschaft und ein verlorenes Naherholungsgebiet.

Wegziehen war für Toni und Dora Gubser jedoch nie ein Thema. Er wurde auf dem Hof geboren und übernahm ihn als Erstgeborener. Schon sein Vater und Grossvater hatten die Wiesen zwischen Schloss Wartegg und Schloss Wartensee bewirtschaftet. Gubser wurde der erste Biobauer der Region. Er ist verwurzelt mit den Wiesen, Bäumen, Hecken, der Quelle und dem kleinen Steinbruch hinter dem Haus. Nie ging er weg, ausser im Militär, als er mit seinem Pferd der Kavallerie diente.

Familie Gubser im Jahr 1974. Bild: Privat

Das Ehepaar führte mit den vier Kindern Bernadette, Claudia, Monika und Oliver ein bescheidenes Leben im Einklang mit der Natur. Ohne Ferien, ohne Luxus, mit viel körperlicher Arbeit. Heuen, bschütten, melken, gärtnern, backen, Kleider nähen. «Es isch halt eso gsy früener», sagt Dora Gubser. Ihre jüngste Tochter Monika sei als Kleinkind dauernd auf die Autobahn zugerannt. «Ich bin dankbar, dass keinem unserer Kinder etwas zugestossen ist», sagt die Mutter.

«Als Kinder fuhren wir mit dem Velo auf der Autobahn, bevor sie eingeweiht wurde», sagt Bernadette Gubser, die älteste Tochter. Die Leitplanken wurden geschlossen und der Verkehr wälzte sich fortan wie eine Schlange durch die Landschaft. «Ich habe gelitten als Jugendliche. Ich konnte mich nie an diesen Lärm gewöhnen», sagt die 53-Jährige, die als junge Frau Unterschriften gegen einen Ausbau des Flughafens Altenrhein sammelte.

Die Gubser-Kinder vor der «schönsten Autobahn der Schweiz», wie Lokalzeitungen zur Eröffnung 1973 schwärmten. Bild: Privat

«Dass der Lärm so einschneidend ist, ging uns erst auf, als die Autobahn da war», sagt Vater Toni Gubser. Plötzlich konnte man sich auf dem Platz vor dem Bauernhof nicht mehr unterhalten. 1977 nahm sich Gubser einen Anwalt, den St.Galler CVP-Nationalrat Remigius Kaufmann. Dieser hatte die Idee, den Hang zwischen Hof und Autobahn mit Erde aufzufüllen und mit Hecken zu bepflanzen. Aber der Kanton weigerte sich, einen Lärmschutz zu finanzieren.

Toni Gubser blieb hart, kämpfe fünf Jahre lang – mit Erfolg. Eine 220 Meter lange Fläche wurde mit 18'000 Kubikmetern Erde aufgeschüttet, was weitere vier Jahre dauerte. Dadurch konnte der Lärmpegel gesenkt werden. Eine Hecke bietet Sichtschutz, sodass sie die Autobahn nur noch hören, aber nicht mehr sehen.

Gemeinde will Antenne im Brunnenacker auf 5G aufrüsten

Die Gemeinde Thal liess auf dem neuen Lärmschutzwall Hochspannungsleitungen bauen. Auf dem Land der Bauern, die weder ein Handy noch einen Computer besitzen, befindet sich zudem ein Wasserreservoir. Auf dieser Enklave erstellte die Gemeinde auch noch eine Mobilfunkanlage. «Als ob meine Eltern mit der Autobahn nicht schon genug gestraft wären», sagt Bernadette Gubser, die an 5G-Demos teilnimmt.

Sie geht davon aus, dass die Gemeinde die Antenne kürzlich ohne Bewilligung und ohne zu informieren auf 5G aufgerüstet hat. Toni Gubser hat deshalb mit Unterstützung der Tochter Beschwerde eingereicht. Die Familie hofft nun, dass sich im Einspracheverfahren noch viele weitere Berechtigte gegen die Aufrüstung wehren. Der Thaler Gemeindepräsident Felix Wüst bestätigt, dass eine Beschwerde einging. Die Antenne sei jedoch noch nicht mit 5G ausgestattet. Damit dies passieren könne, brauche es eine Baubewilligung. 5G sei jedoch der neue Standard der Mobilfunkkommunikation und der «technologische Werkzeugkasten der Zukunft». «Diese Entwicklung lässt sich nicht aufhalten, wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen.»

Bernadette Gubser sieht das anders und will mit einer Sammelbeschwerde gegen die Aufrüstung Unterschriften sammeln.

«Von meinen Eltern habe ich gelernt, dass es sich lohnt, aufmüpfig zu sein und gegen Unrecht zu kämpfen.»

Sie liebe dieses Land. «Ich fühle mich damit verbunden wie mit einer unsichtbaren Nabelschnur.» Trotz und mit allem, was durch die Menschen aus dem Gleichgewicht geraten ist: der Autobahn, den Hochspannungsleitungen und der Handyantenne.