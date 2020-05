Staad: Trunkenbold klaut Boot und schläft auf Bodensee ein

Wegen Blitzeinschlag: Dachstockbrand in Goldach +++ Haus unbewohnbar +++ Über 100'000 Franken Sachschaden

Am Samstagabend, 22.30 Uhr, ist es in Goldach an der Sonnenhaldenstrasse nach einem Knall zu einem Dachstockbrand in einem Einfamilienhaus gekommen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Bewohner konnten sich retten, doch das Haus ist momentan nicht bewohnbar.