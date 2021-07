Staader Fahnen wehen an der EM, auf dem Bundeshaus und an der WM

Staad «Es herrschte eine richtige Euphorie»: Staader Unternehmen verkaufte während der EM mehr Fahnen ‒ und war auch in den Stadien präsent Die Firma Fahnen24 AG in Staad hat derzeit viel zu tun. Nicht nur lieferte sie Fahnen für die Fussball-Europameisterschaft, auch Corona hat die Verkäufe angekurbelt. Michel Burtscher 15.07.2021, 19.00 Uhr

Mit Fahnen aus Staad: Das Bundeshaus in Bern. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Für die Schweizer Nationalmannschaft war zwar im Viertelfinal der Europameisterschaft Schluss. Doch aufmerksame Zuschauerinnen und Zuschauer konnten in den Spielen bis zum Final in London am vergangenen Sonntag ein Stück Ostschweiz entdecken. Denn die Firma Fahnen24 AG aus Staad hat der Uefa auch dieses Jahr wieder Fahnen für die Stadien geliefert – für die sogenannte Protokollbeflaggung unter den Dächern.

Das Unternehmen ist bereits seit 20 Jahren Lieferant für die Uefa und stellt Fahnen für die EM her. Inhaber Wendelin Manser sagt: «Früher hatte ich noch Hühnerhaut, wenn ich unsere Fahnen im Stadion gesehen habe.» Das sei heute nicht mehr so, auch wenn er noch immer stolz darauf sei. Doch auch sonst läuft das Geschäft mit den Fahnen gerade gut, wie er erzählt – und zwar auch jenes mit den Privatkunden. Zu Beginn der EM sei das Interesse nach Fahnen noch nicht so gross gewesen. Mit jeder Hürde, die die Schweizer Nationalmannschaft nahm, habe die Nachfrage zugenommen. Manser sagt:

«Am Ende herrschte eine richtige Euphorie.»

Wendelin Manser, Inhaber von der Firma Fahnen24 AG. Bild: Ralph Ribi (13. September 2012)

Von einem Boom will er zwar nicht sprechen. Trotzdem sagt er, dass die Nachfrage nach Fahnen dieses Jahr «eher grösser» gewesen sei als sonst. Vielleicht auch, so Manser, weil Public Viewings nicht möglich gewesen seien. Doch nicht nur die EM kurbelte die Fahnenverkäufe an, sondern auch die Coronakrise. «Seit dem Ausbruch der Pandemie haben die Menschen mehr Fahnen und Masten gekauft.» Gerade auch Kantons- und Gemeindefahnen würden immer beliebter.

Fahnen wehen auch am Bundeshaus

Es seien auch schon Frauen ins Geschäft in Staad gekommen, um ihrem Ehemann für den Geburtstag eine Fahne zu kaufen, erzählt Manser. «Es scheint, als würden Heimatgefühle und Stolz wieder stärker werden.» Und das will gezeigt werden. Ihm sei das schon beim Gang durch Schrebergärten aufgefallen. Da entdecke man viele und ganz unterschiedliche Fahnen – von der Schweiz, Spanien oder Albanien. «Das sieht cool aus.»

Interessant sei zudem, dass die Menschen die Fahnen heutzutage oft durchgehend zwischen Frühling und Herbst aufhängen würden, während sie diese früher nur während einer EM oder WM oder am 1. August aus dem Keller geholt hätten. Das ist gut fürs Geschäft, denn öfter Bedarf nach Nachschub. Diesen Trend könne man auch an den Fahnen vor den Gemeindehäusern beobachten.

SRF-Journalist Urs Leuthard live aus Bern ‒ mit den Fahnen aus Staad im Hintergrund. Bild: Wendelin Manser

Auch der Bund setzt auf Produkte aus Staad: Er habe oft schmunzeln müssen, wenn er in den letzten 14 Monaten – also seit Ausbruch der Pandemie – die «Tagesschau» einschaltete, sagt Manser. Freude bereitet haben ihm aber nicht die News zum Virus, sondern die häufigen Schaltungen aus dem Bundeshaus. Denn auch dort wehen auf den beiden kleinen Kuppeln Fahnen aus Staad. Was aber die meisten gar nicht wissen. Das hänge man nicht an die grosse Glocke. Freude hat Manser trotzdem.

Vorbereitungen auf die WM 2022 in Qatar laufen

Nun steht der 1. August vor der Tür. Wieder eine gute Zeit für Fahnenverkäufer. Und bald starten auch die Olympischen Sommerspiele in Tokio. Doch Letztere ziehen bei den Fahnenverkäufen nicht so stark wie Fussball. Manser sagt:

«Bei uns ist die EM oder die WM jeweils klar das Highlight.»

Und nach der EM ist vor der WM. Auch für die Fussballweltmeisterschaft in Qatar im kommenden Jahr hat das Staader Unternehmen wieder einen Auftrag für die Stadionbeflaggung. Die Vorbereitungen dafür laufen. Manser ist schon nach Qatar gereist und hat die Stadien inspiziert. Wie weit die Schweizer Nationalmannschaft bei der WM kommt, wird sich zeigen. Eines ist jedoch klar: Auch in Qatar werden wieder Fahnen aus Staad wehen – und zwar bis am Schluss.