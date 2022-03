St.Margrethen: Grenzschutz findet Waffen und Munition

St. Margrethen In Plastiksäcken versteckt: Grenzschutz findet Waffen und Munition in Wohnwagen Bei einer kürzlich erfolgten Kontrolle stellten Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit Waffen und Munition sicher. Mitgeführt wurden diese in einem Wohnwagen. 31.03.2022, 10.17 Uhr

Die vom BAZG gefundenen Waffen und Munition. Bild: PD

Mitarbeitende des Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) kontrollierten am 24. März bei der Ausreise in St.Margrethen einen in der Schweiz immatrikulierten Wohnwagen. Gemäss Medienmitteilung des BAZG stiessen die Mitarbeitenden auf einen Gasdruckrevolver, eine RAK-Pistole der Schweizer Armee sowie den Kolben einer unbekannten Waffe.