Mutter und Sohn fertigen St.Galler Spitzen aus Edelmetall: «Es war nie ein Thema, anderswo zu arbeiten» Ihr Markenzeichen sind Schmuckstücke, die an Stickereien erinnern: Eveline Frischknecht gehört zur vierten Generation einer St.Galler Juweliersfamilie, ihr Sohn Calvin Gabler zur fünften. Livia Grob 09.12.2019, 05.00 Uhr

Calvin Gabler und seine Mutter Eveline Frischknecht im Juweliergeschäft an der Kugelgasse in der Altstadt von St.Gallen. Bild: Urs Bucher

Das Surren der elektrischen Schleifmaschine und das Zischen der Lötflamme sind zu hören. Zwei Goldschmiedinnen arbeiten mit konzentrierten Gesichtern an den Werkbänken. Im stilvoll eingerichteten Geschäft «Eveline Frischknecht Fine Jewellery» an der Kugelgasse 2 befindet sich das Atelier der Handwerker unmittelbar hinter den hölzern gerahmten Glasvitrinen.

«Den Leuten gefällt es, den Goldschmieden bei der Arbeit zuzusehen», sagt die Inhaberin, gelernte Goldschmiedin und Schmuckdesignerin Eveline Frischknecht. Die Kunden können sich an die Theke gegenüber der Werkbank setzen und die Entstehung eines Schmuckstücks mitverfolgen. Die Geräuschkulisse macht die Atmosphäre im Geschäft gemütlich und ungezwungen.

Mehrere Generationen von Juwelieren

Im Geschäft arbeitet auch Calvin Gabler mit, der Sohn von Eveline Frischknecht. Die beiden sind nicht die einzigen in der Familie, die als Goldschmiede tätig sind. Der Name Frischknecht ist in St.Gallen bekannt für Schmuck. Auch die drei Schwestern von Eveline Frischknecht sind alle in der Branche tätig. «Ich gehöre zur vierten, mein Sohn bereits zur fünften Generation von Juwelieren», sagt Eveline Frischknecht.

Sie selbst hat ihre Lehre im Familienunternehmen am Marktplatz gemacht und dort gearbeitet, bis sie sich 2006 selbstständig machte. Sie hat klein angefangen. Zuerst war sie alleine. Doch mit der steigenden Nachfrage nahm auch die Zahl der Mitarbeiter zu. Unterdessen sind im Geschäft an der Kugelgasse sieben Angestellte beschäftigt – darunter Sohn Calvin Gabler, ebenfalls gelernter Goldschmied und Gemmologe. Er hat seine Ausbildung im Geschäft seiner Mutter gemacht.

«Für mich war es nie ein Thema, anderswo zu arbeiten», sagt er.

Mutter und Sohn waren sich von Anfang an einig, dass die Zusammenarbeit gut funktionieren würde. Bekannte und Freunde hätten ihnen zwar davon abgeraten, doch sie liessen sich nicht beirren. «Wir sind total ehrlich zueinander und besprechen alles offen», sagt Eveline Frischknecht. Häufig denken die beiden auch ausserhalb des Geschäfts an die Arbeit. Manchmal so sehr, dass sie sich sagen müssten: «So, jetzt machen wir die Tür zu. Feierabend.»

St.Galler Spitzen als Vorlage für Schmuckstücke

Ein Markenzeichen und Bestseller im Juweliergeschäft sind die Schmuckstücke mit den stoffähnlichen Stickereien. «Die Idee, St.Galler Spitzen als Vorlage zu verwenden, hatte ich schon lange», sagt Eveline Frischknecht. Als Ur-St.Gallerin habe sie nun mal einen besonderen Bezug zu Stickereien.

Bei der Umsetzung der Idee haperte es zu Beginn aber. Zwei Jahre lange habe sie sich mit dem besonderen Design auseinandergesetzt und das Vorgehen perfektioniert. Nun stellt sie in Feinarbeit Ohrringe, Armreifen, Ringe und Halsketten im typischen St.Galler Design her.

«Viele träumen vom selbst designten Schmuckstück»

Im Geschäft an der Kugelgasse können Kundinnen und Kunden aber auch selber aktiv werden. An Workshops können sie das Werkzeug selbst in die Hand nehmen und sich als Goldschmiedin oder Goldschmied verwirklichen. «Einmal selbst Schmuck zu designen, ist ein Traum, den viele haben», sagt Frischknecht.

Ob selbstgemacht oder gekauft: Schmuck ist mit Emotionen verbunden. Eine Mutter schenkt ihrer Tochter eine Kette zur Feier des Schulabschlusses; andere kaufen Geburtstagsgeschenke. Und natürlich sind auch Paare da, um Trauringe auszusuchen. «Es macht mir Freude, bei der Entscheidung mitzuhelfen», sagt Calvin Gabler. Manche Kunden betreten den Laden mit einer genauen Vorstellung, andere wissen bloss, was ihnen nicht gefällt. Gemeinsam finde man dann heraus, was den Geschmack treffe. Schliesslich begleite ein Schmuckstück einen das Leben lang.

Besonders Eheringe bedürfen längerer Entscheidungsfindungen. «Meist ist es für die Männer anspruchsvoller», sagt Calvin Gabler. Sie seien sich weniger gewohnt, Schmuck zu tragen. Am Ende finde sich meist etwas Passendes. «Uns ist es wichtig, für jeden Geschmack und jedes Budget etwas zu bieten», fügt Eveline Frischknecht an. Das Angebot im Laden ist denn auch gross: Es reicht von preiswert bis teuer, von farbig bis schlicht, von gross bis fein und zart.