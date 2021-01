Interview St.Galler Geriater über teils tiefe Impfquote bei alten Menschen: «Wir unterschätzen die Weisheit dieser Altersgruppe» Corona bedroht sie am stärksten und doch ist der Impfwille vieler betagten Menschen gering: Thomas Münzer, Chefarzt der geriatrischen Klinik St.Gallen, über die tiefe Quote in manchen Pflegeheimen, vom Bund bezahlte Massenschnelltests und emotional belastetes Personal. Diana Hagmann-Bula 30.01.2021, 05.00 Uhr

Thomas Münzer ist 60 Jahre alt und seit zehn Jahren Chefarzt der geriatrischen Klinik St.Gallen. Er wohnt in Rorschacherberg und trägt gerne Fliege. Bild: Ralph Ribi

Herr Münzer, angenommen Sie wären über 75 Jahre alt: Würden Sie sich impfen lassen?

Münzer: Ja, diese Impfung ist eine sichere Angelegenheit, die uns mit guten Antikörpern vor diesem Virus schützt. Sie verhindert schwere Verläufe.

Viele ältere Personen sehen das anders. Im St.Galler Pflegeheim Heiligkreuz etwa liegt die Impfrate gerade mal bei 30 Prozent. Wie erklären Sie sich das?

Münzer: Ich kenne vor allem die Gründe, weshalb sich betagte Menschen impfen lassen. Sie haben keine Lust mehr auf Isolation und sie wollen ihre Familie wiedersehen.

Es ist also weniger die Angst, an dieser Krankheit zu sterben?

Münzer: Viele sagen: Ich habe mein Leben gelebt und bin zufrieden damit. Sie wollen keine lebensverlängernden Massnahmen, nicht auf die Intensivstation. Wir unterschätzen die Weisheit dieser Altersgruppe.

Dabei hätten Ältere gerade hier besonders Grund zu Angst. In vielen Pflegeheimen ging Corona um, der Kanton lag lange weit vorne, was die Todeszahlen anbelangt.

Münzer: Wenn ich mit Älteren rede, sagen viele, wenn es passiert, passiert es halt. Sie sagen, ich würde gerne zu meiner Frau rauf, zu meinem Mann. Sie nehmen den Tod in Kauf.

Aber der Coronatod scheint kein angenehmer zu sein. Wie Ersticken?

Münzer: Der Sterbeprozess an der Lungenerkrankung ist von aussen gesehen kein angenehmer.

Denn für uns bedeutet Ersticken etwas Furchtbares, dass wir bei vollem Bewusstsein erleben. Wir projizieren tendenziell unsere Angst davor auf die Patienten. Das ist in der Realität aber nicht so. Die Personen verlieren oft ganz langsam das Bewusstsein.

Zudem haben wir die Möglichkeiten der palliativen Medizin, die wir dann einsetzen.

Ist für Sie als Chefarzt jeder Corona-Todesfall einer zu viel?

Münzer: In der Altersmedizin sind die Menschen biologisch gesehen näher am Tod. Wenn sich jemand gegen eine Behandlung oder Impfung entscheidet, ist das nicht ein Todesfall zu viel. Unsere Aufgabe ist es dann, den Sterbeprozess gut und professionell zu begleiten. Diesen Winter sind bei uns im Spital und im Langzeitbereich aber 15 Menschen gestorben. Das waren viel mehr als in den zehn Wintern zuvor. Das belastet das Personal. Die Mitarbeitenden haben schliesslich nicht den Pflegeberuf gewählt, um zu sehen, wie alle zwei, drei Tage jemand von dieser Welt geht, obwohl sie sich maximal engagiert haben.

Wenn in manchen Heimen Ältere bei der Impfung klemmen, drängt sich die Frage auf: Ist der Weg Indonesiens der Richtige? Das Land impft zuerst die deutlich mobileren Jungen.

Münzer: Klemmen die Älteren wirklich? Ich denke es ist gut, wenn man irgendwann einmal alle impft, die sich impfen lassen wollen.

Haben gerade Ältere Angst vor möglichen Nebenwirkungen?

Münzer: Ich weiss es nicht. Gemäss dem US-Centers of Disease Control and Prevention (CDC) treten schwere allergische Reaktionen mit knapp 11 Fällen pro einer Million Impfungen sehr selten auf. Viele dieser Betroffen hatten zudem Allergien in der Vorgeschichte. Im Alter nimmt das Allergierisiko eher ab, weil das Immunsystem nicht mehr so stark reagiert.

Erschrecken Sie die teils tiefen Impfwerte in den St.Galler Heimen nicht?

Es sind nur Zahlen, sie zeigen nicht das ganze Bild. Es gibt in Altersheimen ganz viele Kategorien an Bewohnerinnen und Bewohnern. Es gibt die Fitten, die leben wie in einer Seniorenresidenz und die sehr selbstständig sind. Es gibt aber auch die extrem Pflegebedürftigen. Wie viele dieser Entscheide gegen eine Impfung Stellvertreterbeschlüsse waren – anhand einer Patientenverfügung oder anhand eines mutmasslichen Willens, wo Kinder mitentschieden haben – das zeigen die Zahlen nicht. Dieses Nichtwissen lässt viel Platz für Spekulationen.

Welchen Einfluss hat die Heimleitung auf die Impfrate unter Pensionärinnen und Pensionären? Sie kann sie in Gesprächen und mit Aufklärung doch positiv beeinflussen.

Münzer: Die Heimleitungen, die ich kenne, wären sehr angetan, wenn viel geimpft würden. Sie motivieren ihre Bewohnerinnen und Bewohner auch dazu. Für die Heimlandschaft waren die letzten Monate belastend. Es starben Menschen, zu denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oft jahrelang eine intensive Beziehung hatten. Die Heime waren im Rahmen der Pandemie mit vielen Massnahmen konfrontiert. Ein gigantischer Aufwand! Wenn er wegfallen würde, wäre das eine Erleichterung für alle.

Welche Impfrate wünschen Sie sich für die Altersgruppe über 75 Jahren?

Münzer: Ich würde mir wünschen, dass sich möglichst viele ältere Menschen impfen lassen und alle, die das wollen, auch eine Impfung bekommen. Über 70 Prozent wäre schon sehr gut.

Thomas Münzer, Chefarzt der geriatrischen Klinik St.Gallen im Interview. Bild: Ralph Ribi

Das Heimpersonal könnte mit gutem Beispiel vorangehen. Wie sieht die Impfbereitschaft dort aus?

Münzer: Die meisten Institutionen würden sich über eine höhere Impfrate bei ihren Mitarbeitenden freuen. Das ist auch bei der Influenza jedes Jahr so. Wir machen Werbung und Werbung und es kommen nicht so viele Menschen, wie wir uns wünschen. Es besteht kein Impfzwang. Das wäre ethisch aber auch nicht vertretbar.

Pensionäre, die Corona schon hatten, sollen vorerst mit Impfen abwarten?

Münzer: Ja, wer Corona hatte, hat einen natürlichen Schutz. Er hat sozusagen eine natürliche Impfung durchgemacht. Nur weiss man noch nicht genau, wie lange der Schutz hinhält. Drei bis sechs Monate, heisst es. Sobald genug Impfstoff da ist, sollte man aber auch diese älteren Menschen impfen, wenn sie denn wollen. Ob mit einer oder zwei Dosen ist noch unklar.

Wie viel Impfstoff fehlt in den St.Galler Heimen denn noch?

Münzer: Laut der St.Galler Impfchefin Karin Faisst sind die Heime eigentlich gut abgedeckt.

Es ist aber ein logistischer Kraftakt, der nun zu vollbringen ist. Jede Institution ist anders organisiert, alle wollen zuerst sein. Bedienen Sie mal 150 Heime auf einmal.

Das ist nicht so einfach.

Sollen sich auch Betagte impfen lassen, die geschwächt sind? Was raten Sie Ihren Patienten?

Münzer: Wir haben im Moment keinen Impfstoff für unsere Patienten im Spital. Sie sind nur kurz hier. Und wer Corona durchgemacht hat, ist zu geschwächt, um sich gleich impfen zu lassen. Ihnen empfehle ich, mindestens sechs Wochen abzuwarten. Tumorpatientinnen und -patienten unter Chemotherapie zum Beispiel zählen aber zur Risikogruppe. Ihnen wird die Impfung empfohlen. Für die Patienten in unserer Langzeitbetreuung ist der Impfstoff bestellt. Nun warten wir auf den Bescheid, wann es losgehen kann.

In grossen deutschen Städten ist vielen Pensionärinnen und Pensionären der Weg zum Impfzentrum zu mühsam und zu lang. Und hier, wer hat nur schwer Zugang zur Impfung?

Münzer: Die sehr spitexabhängigen Damen und Herren, wo es nur noch einen Hauch braucht, dass sie stürzen. Sie gelangen auch nicht mehr gut zum Hausarzt. Wenn man ein gewisses Mass an Gebrechlichkeit aufweist, ist es schwierig, Dienstleistungen zu beanspruchen. Umso mehr, wenn dann noch eine solche Impfsituation dazukommt. Der Impfstoff muss stark gekühlt werden. Noch ist seine Handhabung zu kompliziert, um zu Hause zu impfen.

Könnte die Spitex da einspringen und impfen?

Es heisst, es muss eine Ärztin oder ein Arzt dabei sein. Eine Möglichkeit wären Impfcontainer, wo die Rentner einfach vorbeikommen können.

Pro Senectute schlägt vor, Ältere besser zu informieren. Das würde den Impfwillen erhöhen...

Münzer: Hat Pro Senectute denn auch eine Idee, wie man das erreichen soll? Natürlich versuchen wir über die modernen Medien Wissen zu vermitteln. Es ist nämlich nicht so, dass die Technik Menschen im Alter abschreckt. Wir haben immer wieder betagte Patienten, die mit ihren Verwandten in den USA oder Asien skypen. Aber eben wie will man Ältere informieren? Flugblätter verteilen, Zeitungsinserate schalten, ein Coronaradio starten? Das Problem ist: Die Lage ändert sich so schnell wieder. Das macht Aufklärung schwierig.

Trotz Schutzkonzepten schafft es das Coronavirus immer wieder in Alters- und Pflegeheime. Seit Donnerstag übernimmt der Bundesrat nun die Kosten für Massentest bei Personal und Besuchern. Was halten Sie davon?

Münzer: Bei den Schnelltests bin ich momentan nicht ganz davon überzeugt, dass sie halten, was man sich von ihnen verspricht. Im Moment sind strikte Massnahmen zur Verhinderung der Übertragung, also eine korrekt getragene Maske und sehr gute Händedesinfektion, einfacher umzusetzen.

Viele erhoffen sich von einer Impfung das fast normale Leben zurück. Von der Normalität sind wir aber noch weit entfernt, nicht wahr?

Münzer: Ja, das ist so. Es braucht noch etwas Gleichmut und Geduld.

Viele Leute, die sich impfen lassen haben, fühlen sich insgesamt aber besser. Irgendwann kommt der Schutz, irgendwann kommt die Normalität.

Die Impfung vermittelt Optimismus.

Und bringt die Besuche von der Familie zurück?

Münzer: Das hängt von der Lage in der jeweiligen Institution ab. Bei uns gibt es noch Restriktionen bezüglich gemeinsames Essen und Trinken, Gäste sind aber wieder erlaubt.

Wer geimpft ist, darf seine Liebsten sehen. Wer nicht geimpft ist, muss weiterhin sozial darben. Wird es eine Art Zweiklassengesellschaft in Pflegeheimen geben, wie mache Experten das befürchten?

Münzer: Da wage ich keine Prognose.

Die Impfung wird ein einfacheres Leben bringen. Mehr Freiheit, gerade wenn man in einem Pflegeheim lebt. Es sind ja keine Einfamilienhäuser, sondern es ist eine Wohngemeinschaft. Je mehr Geimpfte und Gesunde in dieser Gemeinschaft leben, desto einfacher kann sie wieder funktionieren. Das nimmt Stress weg.

Ich hoffe nicht, dass jemand, der geimpft ist, mehr Privilegien hat als andere. Es ist eine individuelle Entscheidung, ob man Krankwerden in Kauf nimmt. Risikoverhalten gibt es überall. Man kann niemanden davor bewahren. Wingsuit-Basejumper nicht und auch ältere Menschen nicht.

Unklar ist auch noch, welche Rolle Geimpfte bei der Übertragung spielen.

Münzer: Eine Impfung an sich bedeutet nicht, dass man das Virus gerade nicht hat. Wenn ich das Virus auf der Schleimhaut habe, aber noch nicht krank bin und ich bekomme heute meine Impfung, dann kann ich es schon noch weitertragen.

Es gibt Studien, die besagen, dass das eingesetzte Vakzin bei Älteren weniger wirkt. Dabei sollte es sie besonders schützen. Wie kommt das?

Münzer: Dieses Phänomen kennen wir von der Grippeimpfung. Das Immunsystem von älteren Menschen arbeitet nicht mehr so schnell wie jenes von Jungen. Also bildet es auch nach der Impfung, die eine Erkrankung simuliert, weniger schnell Antikörper.

Und just an denen, der die Impfung am meisten helfen soll, wird sie nicht erforscht?

Münzer: Wenn jemand ein neues Medikament entwickelt, findet man die Population, die mich beschäftigt, nicht in seiner Studie. Und auch in keiner anderen Studie. Das hat seine Gründe. Finden Sie mal 500 80-jährige Personen, die noch fit genug sind, um an einer mehrjährigen Studie für ein neues Medikament teilnehmen zu können. Und wenn dann während der Studie jemand stirbt, weiss man nicht, ob es wegen der Nebenwirkungen oder wegen des Alters war.

Seit Jahrzehnten sind ältere Menschen deshalb in der Forschung untervertreten, genauso wie Kinder und Frauen.

Natürlich wäre es gut gewesen, die Impfung noch intensiver in Studien zu erproben. In solchen ausserordentlichen Situationen muss man aber den Vorteil der Impfung dem Risiko der Nichtimpfung gegenüberstellen und abwägen. Was die Menschen vielleicht verunsichert, auch Ältere, ist die neue Form des Impfstoffs. Das Vektor-Vakzin überredet den Körper sozusagen, ein Protein zu basteln, das dann selber Antikörper bildet. Das ist innovativ.

Verunsichert auch die ausserordentlich kurze Zeit, in der die Impfung entstanden ist?

Münzer: Im Moment haben viele das Gefühl, dass etwas, das schnell entwickelt worden ist, schlecht ist. Das ist nicht unbedingt so. Früher haben alle über die Eisenbahn geschimpft. Weil sie schnell war, weil man nicht mit ihr gerechnet hat. Was die Pandemie bewiesen hat: Es gelingt unter unangenehmen Voraussetzungen, etwas zu bewegen. Solche Bedrohungen wie Corona bringen auch einen Entwicklungsschub mit sich.