Das sind die sechs Brennpunkte der Badmintonvereinigung St.Gallen-Appenzell nach dem Saisonstart Für die Badmintonvereinigung St.Gallen-Appenzell steht am Wochenende in der NLA die zweite Doppelrunde an. Ives Bruggmann 22.10.2020, 21.15 Uhr

St.Gallens Mochamad Rehan Diaz (links) ist eine Attraktion in der NLA. Bild: Benjamin Manser (Uzwil, 4. Oktober 2020)

Der NLA-Auftakt vor drei Wochen war ein kleiner Vorgeschmack auf die Herausforderungen, die in der neuen Saison auf die Badmintonvereinigung St.Gallen-Appenzell warten. Die neu zusammengestellte Equipe verpasste zwar den ersten Sieg, deutete aber ihr vorhandenes Potenzial an.

Der Rekordmeister strebt nun in der zweiten Doppelrunde am Wochenende den ersten Sieg an. Zuerst trifft St.Gallen-Appenzell morgen um 14 Uhr in der Sporthalle Tal der Demut auf Tafers-Fribourg. Am Sonntag folgt das Gastspiel beim Team Argovia in Gebenstorf. Folgende Themen werden das Team des neuen Spielertrainers Daniel Hedegaard begleiten:

Neue Ausländerregel

Die neue Regel besagt, dass in den acht Partien einer Meisterschaftsbegegnung nur ein Spiel mit reiner Ausländerbesetzung bestritten werden darf. So will die Liga die Schweizer fördern. Zu beachten ist jedoch, dass ein ausländischer Badmintonspieler, der drei Jahre in der Schweiz wohnt und spielt, eine Schweizer Lizenz erhält und das Ausländerkontingent nicht belastet. Dennoch ist die neue Regelung für die Badmintonvereinigung St.Gallen-Appenzell ein Vorteil, tat sie sich in den vergangenen Jahren im zweiten Männereinzel eher schwer.

Einfluss durch Corona

Da in der NLA viele Vereine ihre Spieler eigens für die Partien einfliegen lassen, gab es bereits in den ersten beiden Runden gewisse Ausfälle. Betroffen war vor allem Tafers-Fribourg, der morgige Gegner von St.Gallen-Appenzell. Da die Briten in den Reihen der Westschweizer bei ihrer Rückreise aus der Schweiz in Quarantäne müssten, verzichten die Verstärkungsspieler vorerst auf Einsätze. Deshalb muss Tafers-Fribourg wohl auch morgen ohne seine stärksten Spieler auskommen. Da die Ausländer von St.Gallen-Appenzell allesamt in der Schweiz wohnen, droht diese Gefahr nicht. Spielabsagen durch Corona werden wohl aber auch in der Badminton-NLA vorkommen.

Punktegarant Diaz

In den ersten beiden Männereinzeln der Saison bewies Mochamad Rehan Diaz seine Extraklasse. Der Indonesier profitierte während der spielfreien Zeit in seiner Heimat von Trainings auf höchstem Niveau und hat sich im Vergleich zur Vorsaison nochmals weiterentwickelt. In dieser Verfassung zählt Diaz zu den grössten Attraktionen in der NLA. «Er kann gegen jeden Gegner gewinnen», sagt Präsident und Sportchef Hanspeter Kolb.

Form des Spielertrainers

Seit Mitte August ist der Spielertrainer und Doppelspezialist Daniel Hedegaard im Amt. Eigentlich hatte der Däne seine Karriere vor einigen Jahren bereits beendet, doch vor einem Jahr kehrte er zum Badminton zurück. «Er braucht noch Spielpraxis, aber das Potenzial ist da», sagt Kolb. Eine echte Verstärkung wird der 25-Jährige wohl erst in der Rückrunde sein.

Dominanz der Frauen

Bei der Badmintonvereinigung St.Gallen-Appenzell hängt vieles von den Erfolgen der Frauen ab. Mit Jenjira Stadelmann und Aline Müller, die gemeinsam im Doppel Schweizer Meisterinnen wurden, ist der Ostschweizer Klub gut aufgestellt. Stadelmann ist zudem im Einzel einiges zuzutrauen. Die Nationalspielerin überzeugte bereits mit internationalen Erfolgen. Entscheidend wird sein, ob sie ihre teilweise überragenden Auftritte konstant abrufen kann. Im Doppel müssen sich Stadelmann/Müller wohl vor niemandem in der Schweiz fürchten.

Hohes Ziel Playoff

Der Verein hat vor der Saison das Ziel Playoff und damit mindestens Platz vier in der acht Teams umfassenden NLA herausgegeben. «Das wird sicher schwierig zu erreichen sein. Es ist ein hohes Ziel», sagt Präsident Kolb. Ob die Vorgaben erfüllt werden, hängt auch davon ab, welche Spieler eingesetzt werden können. Läuft aber alles nach Plan, ist St.Gallen-Appenzell um Topspieler Diaz einiges zuzutrauen.