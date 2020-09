«St.Fiden hat es verdient»: Stadt und Privatwirtschaft wollen die Überdeckung des Bahnhofs St.Fiden nochmals prüfen – SBB sehen das Vorhaben kritisch Stadtrat und Wirtschaft machen bei der Prüfung einer Gesamtüberdeckung des Bahnhofs St.Fiden gemeinsame Sache. Die Zeit drängt, denn die SBB wollen bis 2035 eine neue Abstellanlage erstellen – und zweifeln an der Wirtschaftlichkeit des Mammutprojekts. Luca Ghiselli 07.09.2020, 18.17 Uhr

Ein Deckel über Bahnhof St.Fiden und Stadtautobahn sei eine grosse Chance, zeigten sich Stadtpräsident und HEV-Präsident überzeugt. Bild: Ralph Ribi

Für Christoph Solenthaler war gestern ein guter Tag. Der Präsident des städtischen Hauseigentümerverbandes (HEV) sah die Vision einer Gesamtüberdeckung des Bahnhofs St.Fiden und der angrenzenden Stadtautobahn ein ganzes Stück näher rücken. Gemeinsam mit Stadtpräsident Thomas Scheitlin präsentierte er am Montag vor den Medien die Pläne für eine vertiefte Machbarkeitsstudie einer solchen Überdeckung, welche die Vertreter der Privatwirtschaft als IG Wirtschaft St.Fiden bereits seit Jahren gefordert hatten.

Finanziert wird die knapp 900'000 Franken teure Studie zum grössten Teil aus der Kasse von Immobilienunternehmen und Wirtschaftsverbänden. Die Stadt trägt mit 368500 Franken den kleineren Teil.

«Wir sind der Stadt unendlich dankbar, dass sie sich gemeinsam mit uns auf diesen Weg macht», sagte Solenthaler vor den Medien. Es gebe schweizweit nur zwei bis drei Areale, die punkto Entwicklungspotenzial mit St.Fiden mithalten könnten.

«Umso wichtiger ist es, dass wir hier gemeinsam planen.»

Es sei in der Tat aussergewöhnlich, dass ein Vertreter der Privatwirtschaft und nicht der Verwaltung neben ihm sitze, sagte auch Thomas Scheitlin. Man sei im Stadtrat überzeugt, dass diese breite Allianz im Sinn einer sogenannten Private-Public-Partnership (PPP), also einer Kooperation zwischen Verwaltung und Privaten, die sinnvollste Lösung sei, um in St.Fiden vorwärts zu kommen.

HEV-Präsident: «Verzögerungen sind nicht erlaubt»

Christoph Solenthaler ist überzeugt: Eine Gesamtüberdeckung des Gebiets würde «unheimliches Potenzial» wecken. Es würde ein «Leuchtturm» entstehen, ein «Kristallisationspunkt» für die ganze Metropolitanregion. Ziel der IG Wirtschaft St.Fiden sei es, die Narbe zu heilen, welche durch die Gleise und die Stadtautobahn entstanden sei. «Auch ökologisch würde eine Gesamtüberdeckung Verbesserungen bringen und das Quartier aufwerten.»

Die Zeit dränge, denn die Bedürfnisse der SBB seien ein Taktgeber. Die Bundesbahnen wollen spätestens für den Ausbauschritt 2035 auf dem Areal Abstellgleisanlagen installieren. «Verzögerungen sind nicht erlaubt, die Planungen müssen schnell lanciert und die Erkenntnisse rasch gewonnen werden», zeigte sich der Präsident des HEV Stadt St.Gallen überzeugt.

Positiv wertet Solenthaler auch, dass ausschliesslich St.Galler Firmen an der PPP beteiligt sind. «Wir mussten nicht auswärts hausieren gehen.» Wie beurteilt Solenthaler, dass mit Kanton, Migros Ostschweiz und SBB wichtige Akteure die Absichtserklärung nicht unterzeichnet haben? «Das ist keine Hypothek. SBB und Migros waren als Grundstückeigentümerinnen von Anfang an einbezogen, wir arbeiten eng mit ihnen zusammen.» Was sagt Solenthaler zu den nach der ersten Studie eingeholten stadtplanerischen Zweitmeinungen, die Bedenken bezüglich Wirtschaftlichkeit der Gesamtüberdeckung zum Ausdruck gebracht hatten? «Wenn die Zweitmeinungen nicht der Vision entsprechen, muss man neue Experten suchen», sagte Solenthaler mit einem Augenzwinkern.

Stadtrat will der Vision eine Chance geben

Auch Stadtpräsident Thomas Scheitlin glaubt an die Entwicklung des Areals: «Mit Kantonsspital, der Olma, dem neuen HSG-Campus am Platztor ist die Ausgangslage in St.Fiden sehr gut, um das Gebiet strategiekonform zu einem Medtech-Cluster weiterzuentwickeln.» Zur Gesamtüberdeckung sagte Scheitlin:

«Es wäre jetzt zu früh, diese Vision zu verwerfen.»

Zwar sei bereits nach der ersten Machbarkeitsstudie und der Einholung von Zweitmeinungen klar geworden, dass ein solches Mammutprojekt nicht frei von Risiken sei.

«Es hat sich aber auch herausgestellt, dass weitere Abklärungen nötig sind.» Diese wolle man nun im Rahmen einer vertieften Machbarkeitsstudie treffen. Dass die Privatwirtschaft mit an Bord ist, sei wichtig: «Bei diesem Investitionsvolumen müssen die Bedürfnisse potenzieller Investoren früh miteinbezogen werden», sagte Scheitlin. Man solle der Vision eine Chance geben: «St.Fiden hat es verdient.» Am 22.September soll das Stadtparlament über den Verpflichtungskredit entscheiden.

SBB zweifeln Wirtschaftlichkeit an

Weder die SBB noch die Migros Ostschweiz beteiligen sich finanziell an der Machbarkeitsstudie zur Gesamtüberdeckung in St. Fiden. Sie haben auch die entsprechende Absichtserklärung nicht unterzeichnet, obwohl beide ein Grundstück auf dem zu entwickelnden Areal besitzen. Warum?

SBB-Sprecher Martin Meier. Bild: PD

Auf Anfrage schreibt SBB-Mediensprecher Martin Meier, die SBB seien bisher in alle Planungsschritte involviert gewesen und hätten die dazu erforderlichen Grundlagen «mit erheblichem eigenen Aufwand» ausgearbeitet. Aber: «Die SBB stehen in der Pflicht, potenzielle Investoren und Projektentwickler sowie die Stadt St.Gallen von Anfang an darauf hinzuweisen, dass eine Arealüberbauung über dem ausgedehnten Gleisraum erfahrungsgemäss nie eigenwirtschaftlich umgesetzt werden kann.» Und weiter: Die Haltung der SBB decke sich ziemlich genau mit den Erkenntnissen, welche aus den Zweitmeinungen hervorgingen. Will heissen, dass die Wirtschaftlichkeit und der Rückhalt in der Bevölkerung für ein solches Mammutprojekt kritisch zu beurteilen seien.

Nichtsdestotrotz verschliessen sich die SBB nicht a priori gegenüber der zweiten Machbarkeitsstudie. «Die SBB wird sich aber aus Erfahrung mit ähnlichen Projektideen von Gleisüberbauungen andernorts auch in St. Fiden nicht finanziell beteiligen oder gar als Investorin auftreten.» «Weiterentwicklung der Testplanung wäre adäquater» Hinzu komme, dass der für 2035 vorgesehene Angebotsausbau des Bundes für die zusätzlich verkehrenden Züge eine neue Abstellanlage in St. Fiden nötig macht. Würde der Rohbau des Deckels erst später fertiggestellt, würde das zu «nicht vernachlässigbaren» Mehrkosten führen, unter anderem weil der Bahnbetrieb eingeschränkt würde.

Die SBB seien deshalb nach wie vor davon überzeugt, dass eine Weiterentwicklung der Resultate aus der Testplanung adäquater wäre, um die für die Quartierentwicklung formulierten Zielsetzungen zu erreichen. «Die Arealflächen beidseits der Gleise sind gross genug, um darauf mit wesentlich tieferen Erstellungskosten eine hinreichend hohe Dichte an Hochbauten realisieren zu können», so der SBB-Sprecher.

Andreas Bühler, Sprecher Migros Ostschweiz. Bild: PD

Andreas Bühler, Leiter Kommunikation der Migros Ostschweiz, erklärt auf Anfrage: «Für die Migros ist es in erster Linie wichtig, dass sie am Standort St. Fiden auch in der nächsten Generation ohne Unterbruch ihr Geschäft betreiben kann.» Man stelle das Grundstück der Migros dafür zur Verfügung, beteilige sich aber nicht proaktiv an den entsprechenden Bestrebungen. «Ob das Areal mit oder ohne Deckel entwickelt wird, ist für uns nicht von oberster Priorität», sagt Bühler.