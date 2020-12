SRF-Serie «Frieden» Ein mutiges Rorschacher Mädchen kämpft 1942 für Flüchtlinge – mit Folgen Mit der Schweizer TV-Serie «Frieden» flammte das Interesse für das Thema der Schweiz im Zweiten Weltkrieg neu auf. Die Rorschacherin Heidi Weber hat diese Zeit erlebt und hat sich für Flüchtlinge eingesetzt – mit ungeahnten Folgen. Mirjam Bächtold 18.12.2020, 05.00 Uhr

Edwin Wildi deutet auf Bilder seiner verstorbenen Ex-Frau Heidi Weber. Sie setzte sich im Zweiten Weltkrieg für Flüchtlinge ein. Bild: Tobias Garcia

Als die 14-jährige Heidi Weber am 23. Oktober 1942 vom Schulvorsteher der Realschule in Rorschach aus der Klasse geholt und verhört wird, ist es für sie ein Schock. Wie eine Verbrecherin wird sie behandelt, dabei wollte sie sich nur für Flüchtlinge einsetzen.

Einige Wochen zuvor hat die Schülerin in der Zeitung von einer jüdischen Flüchtlingsfamilie erfahren, die es in die Schweiz geschafft hatte, dann aber wieder über die Grenze zurückgeschickt wurde. Heidi war entsetzt und schrieb einen Brief an den Bundesrat, in dem sie ihn aufforderte, mehr Flüchtlinge ins Land zu lassen. Dass sie damit eine derartige Reaktion auslösen würde, hätte sie nicht gedacht.

Viele Schülerinnen der Klasse hatten den Brief unterschrieben. Bild: PD

Edwin Wildi, ihr späterer Ehemann, ist heute 90 Jahre alt und erinnert sich daran, dass seine Frau oft über den Vorfall gesprochen hat.

«Es muss für sie sehr schlimm gewesen sein. Ich mass dem wohl lange zu wenig Bedeutung bei.»

In einem Ordner in seinem Büro hat er eine Kopie des Verhörprotokolls. «Die Schülerinnen werden vom Vorsteher dazu verhalten, über das Vorgefallene Stillschweigen zu bewahren», steht darunter. Unterschrieben vom Schulvorsteher, vom Schulratspräsidenten, vom Lehrer und – in noch etwas kindlicher Schnürlischrift – von Heidi Weber. Dieses Dokument wurde erst in den 1990er-Jahren öffentlich zugänglich gemacht, als eine unabhängige Expertenkommission das Verhalten der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs untersuchte. Erst nach dem Tod Heidi Webers, die 1993 einer Krebserkrankung erlag. «Da wurde mir bewusst, was für eine grosse Sache das war», sagt Edwin Wildi.

«Ich hätte mir gewünscht, dass Heidi das noch hätte erleben dürfen.»

Edwin Wildi erzählt von seiner verstorbenen Ex-Frau. Bild: Tobias Garcia

Vorwurf an den Bundesrat

Vor kurzem war das Thema der Schweizer Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg wieder sehr aktuell: Das Schweizer Fernsehen zeigte die Serie «Frieden» und zwei Dokumentationen. In einer davon, «Die Buchenwaldkinder», wurde der Brief von Heidi Weber am Rande erwähnt. Der Brief ist online abrufbar.

Bundesrat Eduard von Steiger, Vorsteher des eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements hat nach der Grenzschliessung 1942 für jüdische Flüchtlinge über 100 Briefe erhalten. Einige drückten Zustimmung aus, andere forderten die Regierung auf, mehr Flüchtlinge ins Land zu lassen. Doch keines der Schreiben bewegte Steiger so sehr wie das von Heidi Weber und ihren Mitschülerinnen. Der Grund war folgender Satz:

«Es kann ja sein, dass Sie den Befehl erhalten haben, keine Juden mehr aufzunehmen, aber der Wille Gottes ist es bestimmt nicht.»

Ein Scan des Briefes, mit dem sich die Rorschacher Schulmädchen 1942 an den Bundesrat wendeten. Bild: Screenshot/Diplomatic Documents of Switzerland

Dieser Satz, der implizierte, der Bundesrat hätte auf deutschen Befehl gehandelt und keine eigene Macht mehr, wurde Heidi Weber zum Verhängnis. Von Steiger schaltete die Bundesanwaltschaft ein und liess untersuchen, ob der Lehrer der Mädchenklasse für den Brief verantwortlich war. Das hätte ihn seine Stelle kosten können. Doch im Verhör wurde schnell klar, dass Heidi Weber aus eigenem Antrieb gehandelt hatte.

Heidi Weber, im Alter von etwa 14 Jahren. Bild: PD

«Sie war gläubig und überzeugt, dass es nicht christlichen Werten entsprach, Mitmenschen in den Tod zu schicken», sagt Edwin Wildi. Heidi selbst erschrak, als sie im Verhör erfuhr, was dieser Satz ausgelöst hatte. «Ich wollte mit diesem Satze sagen, dass wir verstehen, wenn der Bundesrat auf die Deutschen Rücksicht genommen hat, wie er auch bei der Einführung der Verdunkelung auf sie Rücksicht nehmen musste, denn für die Schweiz selbst wäre es doch nicht notwendig gewesen, zu verdunkeln», lautete ihre Antwort. Das Verhörprotokoll ist wie der Brief der Schülerinnen online abrufbar.

Ein Auszug aus dem Verhörprotokoll. Bild: Screenshot/Diplomatic Documents of Switzerland

Ein Leben lang für Menschen eingesetzt

Als sozial und mutig bezeichnet Edwin Wildi seine verstorbene Frau. Er hat Heidi Weber bei der Arbeit für die SIG Combibloc Services AG kennengelernt, wo sie als Sekretärin und er als Ingenieur in der Waffenentwicklung arbeitete. Sie überredete ihn, sich eine neue Stelle zu suchen. «Sie fragte mich, ob wir unsere Kinder wirklich mit Geld aus der Waffenentwicklung ernähren wollen. Sie konnte mich zur Kündigung überzeugen.» Das Verhör in der Jugendzeit konnte Heidi Webers soziale Einstellung nicht einschüchtern.