Spukhaus Ein Job zum Fürchten: Warum es der Engelburger Musiker Gion Stump liebt, Leute in der Geisterbahn zu erschrecken Gion Stump hat einen aussergewöhnlichen Arbeitsort: Seit Jahren arbeitet der 30-Jährige in der Geisterbahn. Derzeit erschreckt er die Besucherinnen und Besucher am Offa-Jahrmarkt. Damit hat er sich einen Kindheitstraum erfüllt. Stump liebt seinen Job in der Gruselbahn – auch wenn er manchmal geschlagen wird. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seine Arbeit in der Geisterbahn diente Musiker Gion Stump auch schon als Inspiration für das Album Holy Darkness, das 2017 erschienen ist. Ralph Ribi (22. April 2022)

Eine Frau öffnet soeben ihren Stand und ordnet bunte Plüschtiere sorgsam in einer Reihe an, die Karusselle drehen ihre ersten Runden, überall blinken Leuchtreklamen. Der Frühlingsjahrmarkt erwacht allmählich an diesem sonnigen Vormittag. Auch bei der Geisterbahn «Cape Fear» tut sich etwas. Inhaber Paul Odermatt öffnet gerade das Kassenhäuschen. Schon bald kann die erste Fahrt durch die Gruselbahn starten. Vier Franken kostet es, Angst zu haben.

Die Bahn ist schaurig schön dekoriert. Vom Dach beobachten zwei grosse Drachen mit böse funkelnden Augen die vorbeigehenden Besucherinnen und Besucher, daneben Bilder von einem grossen Totenschädel und Zombies. Hier, zwischen zahlreichen Gruselfiguren, hat Gion Stump seinen Arbeitsort. Einige dürften den 30-Jährigen als Sänger der Band Gion Stump and The Lighthouse Project kennen. Was viele aber nicht wissen: Der Engelburger arbeitet auch als Geist.

Schon als Kind ein Fan von der Geisterbahn

Gion Stump steht vor der «Cape Fear», in rund einer Stunde beginnt seine Arbeitsschicht als Geist. Dann wird er sich ins Innere der Geisterbahn begeben, in der Dunkelheit lauern und auf seine nächsten Opfer warten, die er erschrecken wird. Doch wie wird man Geist in einer Geisterbahn? Er sei schon als Kind von diesen fasziniert gewesen, erzählt Stump. «Ich wurde als Kind einmal erschreckt in der Bahn und sagte mir: Irgendwann gebe ich alles zurück. Ich war dort dann jahrelang Stammgast am Jahrmarkt.»

Eines Tages habe er den Inhaber Paul Odermatt schliesslich gefragt, ob er in seiner Geisterbahn arbeiten könne. «Er kannte mich schon ein bisschen vom Sehen her und meinte, ich könne es versuchen.» Nach einer Instruktion gab Stump sein Debüt als Erschrecker. Stump sagt:

«Ich habe mir meinen Kindheitstraum erfüllt.»

Die Geisterbahn «Cape Fear» lockt an der Olma und an der Offa jeweils zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Ralph Ribi (22. April 2022)

Seit rund sechs Jahren erschreckt Stump, der hauptberuflich als Berufsschullehrer arbeitet, nun Kinder und Erwachsene in der ganzen Deutschschweiz. Die Familie Odermatt besitzt insgesamt drei Geisterbahnen und sagt Stump jeweils Bescheid, wann sie ihn wo brauchen. «Wenn ich Zeit und Lust habe, bin ich dabei. Für mich ist das ein Hobby.»

In der Bahn zeigen die Menschen ihr wahres Ich

Doch wieso macht es Spass, fremde Leute zu erschrecken? Für ihn gehe es nicht nur ums Erschrecken, sagt Stump. Einerseits interessiere ihn die ganze Technik der Anlage. Andererseits fasziniere ihn das Verhalten der Leute in der Geisterbahn. «Für mich ist das wie eine Sozialstudie. Ich erfahre enorm viel über die Menschen hier. Sie verhalten sich anders in der Dunkelheit.» Stump nennt ein Beispiel:

«Manchmal stehen die Leute ganz cool draussen und machen auf krass. In der Geisterbahn rufen sie dann nach Mami und Papi.»

Es sei interessant, wie manche Personen draussen eine Illusion spielten und drinnen ihr wahres Ich zeigten. Er liebe zudem das Unterhalten. Auch als Lehrer vor seiner Klasse und als Musiker auf der Bühne sei er ein Entertainer.

Stump spaziert über den Spelteriniplatz zwischen den einzelnen Bahnen hindurch. Er grüsst einige Markthändler und wechselt ein paar Worte mit dem Pommes-Verkäufer. Auch das gefällt Stump. Das ganze Drumherum. «Es ist wie eine grosse Familie hier», sagt er. Obwohl er eigentlich ein Externer sei, kenne er inzwischen viele Leute am Jahrmarkt. «Jeder wird hier aufgenommen.»

In der Bahn ist es heiss, dunkel und laut

Die Arbeit als Erschrecker ist nicht für jeden geeignet. Es brauche unter anderem Durchhaltevermögen und Flexibilität, sagt Stump. In der Bahn sei es heiss, dunkel und laut aufgrund der vielen Gruselgeräusche, die Tage seien lang und streng. Stump sagt:

«Psychisch muss man relativ stark sein. Und: Du darfst deinen eigenen Frust nicht an den Leuten auslassen.»

Zudem ist sein Arbeitsort nicht ganz ungefährlich, wie ein Gang durch die leere Bahn zeigt. Stump läuft den Schienen entlang, auf denen die Wagen mit den Besucherinnen und Besucher entlang fahren. An manchen Stellen wird der Platz ganz schön knapp. Auch wegen der vielen Gruselfiguren. Überall bewegt und dreht es sich. Schreie und lautes Lachen dröhnen aus den Boxen.

«Man muss genau wissen, wo man durchgehen kann – vor allem in der Dunkelheit. Sonst erwischt einem ein Wagen», sagt Stump und zeigt eine Narbe auf seiner Handfläche. Es passiere immer wieder einmal, dass ein Wagen fast in ihn hineinfahre. «Wirklich Schlimmes ist bisher aber nie passiert.»

In der Geisterbahn warten zahlreiche Gruselgestalten. Ralph Ribi (22. April 2022)

Schauspieler oder Einbrecher?

Wenn Gion Stump in der Geisterbahn ist, will er die Besucherinnen und Besucher an ihre Grenzen bringen. «Ich will, dass sich die Leute erschrecken, aber trotzdem noch lachen und mit einem glücklichen Gesicht rausgehen», sagt er. «Schliesslich sollen sie wiederkommen.» Ein Kostüm hat er nicht an. Nur ab und zu eine Maske.

«Es ist für die Besucher viel schlimmer, wenn sie nicht genau wissen, ob ich zur Bahn gehöre oder irgendein Einbrecher bin, der sich hineingeschlichen hat.»

Sein Ziel sei es, individuell zu erschrecken, also spontan auf die jeweiligen Situationen einzugehen. «Wenn ich beispielsweise höre, wie einer der Besucher heisst, nutze ich das. Ich schleiche mich dann an und flüstere derjenigen Person ihren Namen ins Ohr», sagt Stump und lacht verschmitzt. Er überlege sich auch immer wieder Neues. «Das macht das Ganze spannend. Kein Tag ist wie der andere.»

Manchmal wird er auch geschlagen

Anfassen tut Stump die Besucherinnen und Besucher nie. «Es ist ein schmaler Grad zwischen Erschrecken und Belästigung», begründet er. Angefasst wird aber Stump manchmal. Er sei schon mehrere Male aus Effekt geschubst oder geschlagen worden, weil sich die Leute so erschreckt haben. «Ich mache ihnen keinen Vorwurf. Das ist einfach unser Urinstinkt.» Es gebe aber Gäste, die bewusst Stress suchen und aggressiv werden. Bei denen greife er nur ein, wenn es nötig sei.

Sieht Stump, dass einer Person das Ganze zu viel ist und Panik hat, lässt er sie in Ruhe. «Ich rede dann auch durchaus mit ihnen, sage, dass ich Schauspieler bin und begleite sie raus.» Vor allem bei Kindern müsse man aufpassen. Mittlerweile, sagt er, glaube er aber, die Leute ganz gut lesen zu können.

Noch wenige Minuten bis zum Arbeitsbeginn. Ein weiterer langer Tag in der Dunkelheit steht an. Von 11 bis 22.30 Uhr wird Gion Stump wieder im Inneren der Geisterbahn verschwinden. Und seinen Gästen das Fürchten lehren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen