Mexikanerin feiert mit ihrer Sprachschule in St.Gallen Jubiläum

Sprachschule Diese St.Galler Spanischlehrerin denkt auch mit 79 Jahren nicht ans Aufhören: «Ich mache es einfach gerne» Die Mexikanerin Norma Girsberger-Lopez gibt seit über 40 Jahren Spanischkurse, seit 20 Jahren an der eigenen Sprachschule La Escuelita in St.Gallen. Sprachenlernen bedeutet für sie weit mehr als Wortschatzbüffeln und Grammatikpauken. Christina Weder Jetzt kommentieren 23.03.2023, 17.00 Uhr

Spanischlehrerin Norma Girsberger will ihren Schülerinnen und Schülern die mexikanische Kultur näherbringen. Bild: Ralph Ribi

Eigentlich wäre Norma Girsberger-Lopez längst pensioniert. Doch noch immer steht die 79-jährige Mexikanerin jede Woche bis zu 40 Stunden als Spanischlehrerin im Einsatz. Seit über 40 Jahren gibt sie Kurse, seit 20 Jahren an der eigenen Sprachschule La Escuelita in St.Gallen.

Der Name bedeutet «die kleine Schule». Sie liegt etwas versteckt neben der Kantonsschule am Burggraben in St.Gallen. Die Räume sind klein, die Stimmung ist familiär. Man kennt sich, ist per Du. Angefangen hat Norma Girsberger mit fünf Schülerinnen und Schülern. Unterdessen besuchen gegen 80 Teilnehmende die Kurse an der Sprachschule. Längst wird nicht nur Spanisch unterrichtet, sondern auch Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch. Vier weitere Lehrerinnen sind dazugestossen.

Noch immer voller Energie

«La Escuelita» ist für Norma Girsberger zu einem zweiten Zuhause geworden. Ihre beiden erwachsenen Kinder fragen hin und wieder, ob sie nicht müde sei, ob sie sich nicht zur Ruhe setzen wolle. Doch sie denkt nicht daran. Auch ihre Kursteilnehmenden können es kaum glauben, wenn sie vom Alter ihrer Lehrerin erfahren. Immer wieder wollen sie von ihr wissen, woher sie diese Energie zum Arbeiten nehme. Norma Girsberger zuckt dann einfach mit den Schultern. «Ein Geheimnis gibt es nicht», sagt sie. «Ich mache es einfach gerne.»

In ihrer kleinen Sprachschule ist sie in ihrem Element. Konzentriert sitzt sie an einem Tischchen, auf dem sich Lehrmittel und Wörterbücher stapeln. Ihr gegenüber haben Juan und Margarita Platz genommen, die eigentlich Hans und Margrit heissen. Norma Girsberger stellt ihnen eine Frage nach der anderen: «Warum lernt ihr Spanisch? Wie oft geht ihr ins Theater? Welche Musik mögt ihr?» – Juan und Margarita antworten auf Spanisch, ringen nach den Wörtern, versuchen ihr Bestes.

Die Motivation sei das Wichtigste beim Sprachenlernen, sagt Norma Gisberger. «Ohne geht es nicht.» Die Schüler zu motivieren, liege ihr besonders am Herzen. Wenn die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer einmal nicht bei der Sache sind oder Mühe haben, weiss sie sich zu helfen: «Dann machen wir einfach ein bisschen Konversation, reden über Gott und die Welt.» Eine solche Spanischstunde wirke wie eine Therapie.

Vom Tanzabend bis zum Kochkurs

Für Norma Girsberger bedeutet Sprachenlernen weit mehr als Wortschatzbüffeln und Grammatikpauken. Ihr sei es wichtig, ihren Schülerinnen und Schülern etwas von ihrem Temperament und Optimismus weiterzugeben und ihnen die spanischsprachige Kultur näherzubringen. Sie liebt es, wenn etwas läuft. «Ich bin immer am Organisieren», sagt sie und holt eine Mappe mit Flyern und Zeitungsausschnitten hervor.

Es sind Erinnerungen an Anlässe, die sie in den vergangenen 20 Jahren mit ihrer Sprachschule veranstaltet hat: die argentinische Tangonacht, den venezolanischen Salsaabend oder die Feier des mexikanischen Tages der Toten, des Día de Muertos. Oder die Kochkurse, an denen sie das mexikanische Nationalgericht Mole con pollo y arroz (Schoko-Chili-Sauce mit Poulet und Reis) zubereitete. Auch wenn sie seit mehr als 50 Jahren in der Schweiz zu Hause ist und fliessend Schweizerdeutsch spricht, fühle sie sich zu 100 Prozent als Mexikanerin.

Der Liebe wegen in die Schweiz gekommen

Norma Girsberger ist in der Millionenmetropole Mexico City aufgewachsen. Ihr Leben nahm eine Wendung, als sie 1969 mit einer mexikanischen Reisegruppe durch Europa reiste. Sie landete auf dem Flughafen Zürich, doch ihr Koffer kam nicht an. Sie sei dagestanden - mit nichts. Da bot ihr ein junger Mann seine Hilfe an. «Es war Liebe auf den ersten Blick», sagt Norma Girsberger.

Dreimal besuchte er sie in Mexiko. Danach heirateten sie und zogen in die Schweiz. Norma Girsberger erinnert sich noch gut, wie sie hier ankam an einem Tag im Januar. Sie sah zum ersten Mal Schnee. Alles war grau, weiss und kalt. Keine Blumen, keine Farben. Der Anfang sei hart gewesen. Unterdessen hat sie sich mit der grauen Jahreszeit abgefunden. Doch ihre Vorliebe für starke Farben ist geblieben. Während sie erzählt, trägt eine geblümte Bluse, dazu einen bunten Schal und Blumenohrringe.

«Ich rede einfach gern mit den Leuten»

In Mexiko hatte sie als Sekretärin gearbeitet. In der Schweiz begann sie als Krankenpflegerin im Altersheim, war Sprachlehrerin in der Migros-Klubschule und Dolmetscherin bei der Stadtpolizei St.Gallen, bevor sie sich mit 59 Jahren selbstständig machte und ihre eigene Sprachschule gründete. Ihre Schülerinnen und Schüler hätten sie dazu ermuntert.

Norma Girsberger ist nach wie vor unternehmungslustig. Mit den fünf Enkelkindern besucht sie den Säntispark. Mit ihren Spanischschülerinnen und -schülern geht sie Spanisch essen, schaut mit ihnen Filme in spanischer Sprache, besucht Ausstellungen von mexikanischen Kunstschaffenden. Kontakte seien ihr wichtig. «Ich rede einfach gerne mit den Leuten. Das will ich nicht verlieren.» Für sie ist es mit ein Grund, um mit «La Escuelita» weiterzumachen.

