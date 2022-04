Goldacher Start-up will mit ihren Sporttrikots ins Metaverse

Sporttrikots Goldacher Start-up will Sporttrikots in die virtuelle Welt bringen und sammelt dafür über 3 Millionen Franken: «Mussten gewissen Investoren sogar absagen» Collect ID aus Goldach hat schon mit dem FC St.Gallen, dem VfB Stuttgart oder dem FC Zürich zusammengearbeitet. Das Start-up stellt Mikrochips auf Sporttrikots her, durch die der Verein via Smartphone mit seinen Fans kommunizieren kann. Nun hat Collect ID über drei Millionen Franken von internationalen Investoren gesammelt. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 04.04.2022, 05.00 Uhr

Collect-ID-CEO David Geisser erklärt sein Unternehmen. Mit ihrer Technologie können Sporttrikots authentifiziert werden und Vereine mit ihren Fans interagieren. Bild: PD

Goldach, Belo Horizonte, Nashville. Diese drei Orte, quer verteilt über den Globus, haben kaum eine Verbindung zueinander. Ausser: Collect ID, ein vormals kleines IT-Start-up aus Goldach, gegründet vor fünf Jahren. Dieses konnte in seiner jungen Geschichte Partnerschaften mit Sportvereinen wie dem brasilianischen Fussballklub Atlético Mineiro aus Belo Horizonte oder dem US-amerikanischen Eishockeyverein Nashville Predators mit dem Schweizer Spieler Roman Josi ergattern.

So funktioniert die Collect ID Jedes Produkt, welches die Technologie von Collect ID verwendet, hat einen Mikrochip eingearbeitet. Beliebte Orte sind das Logo des Vereins, das Etikett oder ein Batch auf dem Trikot. Der Chip funktioniert mithilfe der NFC-Technologie (Near Field Communication) und kann per Smartphone gescannt werden. NFC ist dieselbe Technologie, mit der auch Twint oder kontaktlose Kreditkarten funktionieren. Auf dem Smartphone erscheinen daraufhin Informationen wie das Kaufdatum, der Besitzer oder der durchschnittliche Preis eines Produkts. Ausserdem können Verein oder Marke mittels App mit den Besitzern in Kontakt treten und exklusive Inhalte teilen. «Besonders im Fussball gibt es enorm viele und mittlerweile auch täuschend echte Fälschungen. Wir liefern die Garantie, dass das Produkt, für das der Kunde Geld ausgibt, auch wirklich echt ist», sagt Geisser. Bei den Produkten handelt es sich um NFTs, sogenannte Non-fungible Token, die auf der Blockchain gespeichert sind. Im Vergleich zu Kryptowährungen wie Bitcoin oder auch Papiergeld, welches beliebig getauscht werden kann, sind NFTs einzigartig. «Jedes unserer Produkte hat eine eigene Seriennummer und ist einer bestimmten Person zugeordnet und nur ihr», erklärt Geisser. (alr)

Über den FC Zürich nach Nashville

Zu den treusten Partnern des Start-ups gehört der FC St.Gallen, mit dem Collect ID bereits mehrere limitierte Trikots realisierte. Im Juni 2020 lancierte der FC St.Gallen beispielsweise ein spezielles Legendentrikot von Marc Zellweger im Design seiner letzten Saison 2009/10. Die jüngste Partnerschaft: Ein schwarzes Trikot aus recyceltem Polyester, mit dessen Erlös ein Bergwaldprojekt in Grabs unterstützt wird.

Die auf 750 Stück limitierten, schwarzen FCSG-Trikots (hier Betim Fazliji am 7. März gegen den FC Sion), die das Bergwaldprojekt in Grabs unterstützen, sind mit der Collect ID-Technologie ausgestattet. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Nebst dem FC St.Gallen hat Collect ID mit den Young Boys oder dem FC Zürich gearbeitet. Durch den FCSG-Ausrüster Jako ist das Start-up auch mit den beiden Bundesligavereinen VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen in Kontakt gekommen. Und durch den FC Zürich mit den Nashville Predators:

«Das ist eine lustige Geschichte und ein typischer Ablauf, wie wir generell zu unseren Deals kommen. Die Freundin von Yannick Josi, dem Bruder von Roman Josi, arbeitet als Marketingchefin beim FC Zürich.»

So sei der Kontakt zu Roman Josi entstanden, der seit 2011 als Abwehrspieler der Nashville Predators sein Geld verdient.

Weitere Partnerschaften sind laut Geisser bereits in der Mache: «Konkrete Namen dürfen wir noch nicht nennen. Nur so viel: Es werden weitere US-Teams und Champions-League-Klubs dazukommen.»

Investoren aus St. Gallen, den USA und China

In der jüngsten Finanzierungsrunde hat das Start-up rund 3,2 Millionen Schweizer Franken gesammelt. Zuerst habe man sich an Startfeld gewendet, das Ostschweizer Netzwerk für Start-ups, und habe Investoren im Raum St. Gallen angefragt. Danach sei man auf internationale Firmen zugegangen. «Ursprünglich waren rund 2,5 Millionen Franken geplant, irgendwann nahm die Kampagne aber derart Fahrt auf, dass wir überfinanziert waren und gewissen Investoren sogar absagen mussten», sagt Geisser. So hatte man den Luxus, die Investoren auszuwählen.

Schlussendlich konnten mehrere internationale Partnerschaften abgeschlossen werden: Beispielsweise mit Seventy Six Capital, einem amerikanischen Unternehmen, das in Sporttech- und Esports-Firmen investiert, oder mit Signum, einer Cryptobank aus Zürich und Singapur, die dem jungen Start-up den Zugang zum asiatischen Markt ermöglichen soll.

Doch wofür braucht Collect ID das ganze Geld? «Konkret benötigen wir das Geld einerseits für Löhne, Produktentwicklung, Marketing. Wir haben nun einige Aufträge, mit denen wir werben können. Das wollen wir auch international tun», sagt Geisser. Der zweite Teil des Geldes werde für eine mittel- bis langfristige Vision benötigt:

«Wir wollen in den nächsten Monaten und Jahren herausfinden, wo sich die digitale Welt und damit auch unser Produkt hinbewegt.»

Collect ID plant, dass Fans in Zukunft ihre Sporttrikots auch in Games oder virtuellen Sitzungen verwenden können. Bild: PD

Produkte sollen in virtuelle Welt und Games einbezogen werden

Eine Idee sei, dass die limitierten Sporttrikots irgendwann auch virtuell benutzt werden können. «Wenn wir den Gedanken auf die Spitze treiben, kann der Kunde in einigen Jahren ein Fussballtrikot kaufen und es dann an virtuellen Meetings, Konzerten oder in Games wie Fifa und Fortnite tragen», sagt Geisser.

Bereits jetzt integrieren einige Marken ihre Produkte in Onlinespiele: Vergangenen September hat beispielsweise das Fashion-Label Balenciaga eine virtuelle Modekollektion für das Onlinegame Fortnite auf den Markt gebracht.

Heisst das, in den nächsten Jahren werden die reale und die digitale Welt immer mehr miteinander verschmelzen? Auch David Geisser kann das nur erahnen: Der Hype um Metaverse komme seinem Unternehmen natürlich zugute. Aber erst, wenn der Hype abgekühlt sei, werde sich zeigen, was die Idee Metaverse wirklich tauge.

«Ich bin davon überzeugt, dass wir uns auch in zehn Jahren noch physisch mit Leuten treffen und gemeinsam einen Kaffee trinken werden. Alles andere ist völlig offen.»

