Langsam nehmen die Pläne im St.Galler Gründenmoos Form an

Sporttalente Ein Ostschweizer Swiss-Olympic-Cluster in der Stadt St.Gallen: Dieses Jahr stehen wichtige Schritte an Im Gründenmoos soll eine Sportleistungsstätte von nationaler Ausstrahlung entstehen. Die Talentschule der Stadt St.Gallen könnte dabei miteingebunden werden. Marlen Hämmerli 22.04.2022, 18.00 Uhr

Im Gründenmoos könnte ein Swiss-Olympic-Cluster entstehen.

Zwei Worte fallen oft, wenn von der «Sportvision Ost» die Rede ist: «grosse Chance». Es sei eine grosse Chance für die Stadt St.Gallen, die umliegenden Gemeinden, ja die gesamte Ostschweiz. Im Gründenmoos, an der Grenze zu Abtwil, Gossau und Herisau, soll ein Zentrum für den Breiten- und Spitzensport entstehen. Hier sollen in Leistungs-, Athletik- und Kompetenzzentren Sporttalente gefördert werden.

Im Zentrum steht die Vernetzung. Das wird rasch klar, wenn man Adrian Krüsi zuhört. Er präsidiert den Verein Netzwerk Sport und ist zudem Verwaltungsratspräsident der Sportfeld Gründenmoos AG. Diese zwei Organisationen treiben das Vorhaben von privater Seite an, in Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden sowie den städtischen und kantonalen Behörden. Viele bestehenden Anlagen und Sportarten in der Ostschweiz könnten über das Projekt Sportfeld Gründenmoos St.Gallen gebündelt und gestärkt werden, erklärt Krüsi. Wichtig sei zudem die Vernetzung mit Partnern aus der Wirtschaft und – für die Förderung von Sporttalenten – aus der Bildung. Denn neben einem Kompetenzzentrum mit sportnahen Angeboten ist auch ein Bildungszentrum Teil des Projekts.

Hier kommt die Talentschule der Stadt St.Gallen ins Spiel: Kürzlich hat diese die kantonale Anerkennung wiedererlangt. Damit sind die Voraussetzungen erfüllt für die Einbindung der städtischen Talentschule in das Konzept der Sportleistungsstätte.

Sporttalente könnten in der Oberstufe die städtische Talentschule besuchen

Das geht hervor aus der stadträtlichen Antwort auf eine Interpellation der FDP/JF-Fraktion. Den Betrieb der Leistungssportstätte im Gründenmoos werden dereinst Private übernehmen. Sie sind dann zuständig dafür, eine Zusammenarbeit mit einer Talentschule einzugehen. Der Stadtrat spreche sich aber dafür aus, dass auf der Sekundarstufe I diese Aufgabe der städtischen Talentschule zukomme.

In St.Gallen sind weitere Bildungs- und Forschungsstätten angesiedelt: das Gewerbliche Berufs- und Weiterbildungszentrum St.Gallen, die Pädagogische Hochschule St.Gallen, die Ostschweizer Fachhochschule Ost, die Universität St.Gallen, die Empa. «Viele wichtige Player», sagt Adrian Krüsi. «Wir sind daher überzeugt: Die Stadt St.Gallen hat auch national grosses Potenzial.» Dieses Potenzial solle nun genutzt werden – wenn dies die Stadt denn wolle. Dieser Wille scheint vorhanden zu sein, wie aus der Interpellationsantwort hervorgeht.

Felix Keller, Präsident der Fraktion von FDP und Jungfreisinnigen, zeigt sich zufrieden mit der stadträtlichen Antwort. Die Leistungssportstätte im Gründenmoos sei «eine grossen Chance». «Den Worten müssen nun Taten folgen.» Der Stadtrat solle in der Sache den Lead übernehmen und die Arbeiten mit allen Ansprechpartnern koordinieren.

Felix Keller, FDP/JF-Fraktionspräsident im St.Galler Stadtparlament.

«Entscheidende Rolle» der Stadt

Adrian Krüsi spricht von einer «sehr guten Zusammenarbeit». Der Stadt kommt als Grundeigentümerin der Sportanlage Gründenmoos eine «entscheidende Rolle» zu, wie der Stadtrat in der Interpellationsantwort selbst schreibt. So hat er die Zwischennutzung der Anlage für fünf Jahre beschlossen und den Pachtvertrag mit der Sportfeld Gründenmoos AG geschlossen.

Bis Ende 2023 muss gemäss Vereinbarung ein konkretes Projekt zur Verwirklichung der «Sportvision Ost» am Standort St.Gallen vorliegen. Abhängig von diesem Projekt wandelt der Stadtrat dann den Pacht- in einen Baurechtsvertrag um. Damit könnte die Sportfeld Gründenmoos AG die bestehende Anlage baulich entwickeln und längerfristig nutzen.

Gemeinden sollen sich am Vorprojekt finanziell beteiligen

Die «Sportvision Ost» soll in einem Swiss-Olympic-Cluster münden – einem von fünf bis sieben in der Schweiz. Teil des Ostschweizer Clusters könnte auch Sargans sein, dort liegt der zweite Fixpunkt der Vision. Im Versuchsstollen Hagerbach ist eine unterirdische Wintersportanlage angedacht. Die Projektarbeiten sind aber weniger weit fortgeschritten als in der Stadt St.Gallen, wie eine Machbarkeitsstudie kürzlich klar gemacht hat.

Basierend auf dieser Machbarkeitsstudie soll der St.Galler Regierungsrat als Nächstes einen detaillierten Projektauftrag erteilen, erklärt Adrian Krüsi. Bis Juni soll dieser Auftrag erfolgen. Es ist der offizielle Startschuss für Phase 2 am Standort St.Gallen. Mit dem Projektauftrag soll primär die Finanzierung der Planungsphase des Vorprojekts geklärt werden.

Adrian Krüsi, Präsident Netzwerk Sport und Verwaltungsratspräsident der Sportfeld Gründenmoos AG.

Ziel ist es laut Krüsi, dass sich Kanton, Gemeinden und Dritte je zu einem Drittel beteiligen. Den Kostenbeitrag von privater Seite hat der Verein Netzwerk Sport bereits zugesichert. Der Verein respektive die Sportfeld Gründenmoos AG finanziert diesen zusammen mit Sponsoren. «Wir befinden uns derzeit in einer ständigen Vorfinanzierung. Ohne das zusätzliche Geld können wir das Vorprojekt nicht umsetzen.»

Für Bundesgelder muss Spatenstich vor 2025 erfolgen

Dieses Vorprojekt wird die Sportfeld Gründenmoos AG bis Ende Jahr in enger Zusammenarbeit mit der Stadt ausarbeiten. Damit nimmt die für Aussenstehende nur schwer fassbare Sportleistungsstätte langsam Konturen an. Ab 2024 soll gebaut werden. Bis 2025 muss der Spatenstich spätestens erfolgen, damit fünf Millionen Franken an Bundesgeldern fliessen, die das Parlament im Rahmen des Nationalen Sportanlagenkonzepts gesprochen hat.

Angedacht sind in St.Gallen Investitionen von rund 100 Millionen Franken. Teil davon sind laut Krüsi ein Kompetenzzentrum und eine Athletikhalle für alle sämtliche Sportarten sowie eine Eventhalle mit rund 4000 Sitzplätzen. Im Fokus der Sportleistungsstätte stehen neben Handball vorerst Tennis, Unihockey und der Reitsport. Ende 2021 haben St.Gallen und Frauenfeld gemeinsam den Zuschlag für ein Nationales Pferdezentrum erhalten. Diese Woche sind ausserdem der St.Galler Turnverband und der Boxverband St.Gallen an die Öffentlichkeit getreten. Sie weibeln für ein gemeinsames Sportzentrum, allenfalls auf dem Gründenmoos.

Das CSIO ist eine der acht europäischen Top-Stationen für den prestigeträchtigen Nationenpreis.

(6. Juni 2021)

Nächstes Jahr startet der politische Prozess

Das detaillierte Vorprojekt wird Aussagen zur Finanzierung von Bau und Betrieb machen, aber auch die angedachten Leistungszentren, Sportarten und Dienstleistungen konkret festlegen. Aufgrund des Vorprojekts startet dann der politische Prozess: Es gilt, ein bewilligungsfähiges Bauprojekt auszuarbeiten. Dies in Zusammenarbeit mit Kanton und Stadt St.Gallen sowie den umliegenden Gemeinden.

Der Stadtrat prüft, die Sportleistungsstätte im Private-Public-Partnership-Modell zu erstellen. Möglich wäre gemäss Stadtrat, dass die Stadt den Boden im Baurecht zur Verfügung stellt und Private die Bauten ganz oder teilweise finanzieren. Für einen Teil der nötigen Beschlüsse wird das Stadtparlament zuständig sein.

Klar ist: Bis die «Sportvision Ost» im Gründenmoos verwirklicht ist, dauert es noch. Einige Hürden sind schon genommen, der Hürdenlauf dauert aber noch an.

