Leistungssportzentrum Ostschweiz: Stadt St.Gallen nimmt Stellung

Sport Stadt St.Gallen will sich nicht massgeblich am Betrieb des Leistungssportzentrums Ostschweiz im Gründenmoos beteiligen Im Gründenmoos ist das «Magglingen der Ostschweiz» geplant. Die Fraktion von Grünliberalen und Jungen Grünliberalen im St.Galler Stadtparlament hat dem Stadtrat in diesem Zusammenhang Fragen gestellt. Jetzt liegt die ausführliche Interpellationsantwort vor. Daniel Wirth 07.08.2022, 17.00 Uhr

Die Tennisplätze im Gründenmoos. Die Stadt hat sie dem Verein Netzwerk Sport für eine Zwischennutzung überlassen. Jetzt gibt es Pläne, hier das Leistungssportzentrum Ostschweiz zu verwirklichen. Ralph Ribi

Die Grünliberalen wollen vom Stadtrat wissen, inwieweit die Machbarkeitsstudie «Sportvision Ost» das Gemeindesportanlagenkonzept (Gesak) der Stadt St.Gallen tangiere.

Die Machbarkeitsstudie tangiere die im Gesak beschriebene Ideenskizze der Erstellung und Etablierung eines Leistungssport- und Kompetenzzentrums für Sporttalente im Sinne eines Campus, heisst es in der Antwort des Stadtrats. Ideenskizzen hätten einen tieferen Reifegrad als konkrete Massnahmen. Sie müssten vor einer Konkretisierung und Realisierung eingehender geprüft werden als Massnahmen. Teilweise brauche es Machbarkeitsstudien oder vorgelagerte politische Beschlüsse, schreibt der Stadtrat.

Es gibt Berührungspunkte

Auf dem Perimeter der Sportanlage Gründenmoos hätten sowohl das Gesak als auch die Machbarkeitsstudie «Sportvision Ost» im Kern das gleiche Vorhaben zum Gegenstand, nämlich ein Leistungssport- und Kompetenzzentrum für Sporttalente im Sinne eines Campus mit Sporteventinfrastrukturen. Gemäss der Machbarkeitsstudie «Sportvision Ost» liege der Planungsfokus auf den Sportarten Handball, Reiten, Tennis, Unihockey und Badminton.

Die Realisierung des Vorhabens setze konzeptionelle Grundlagen und politische Beschlüsse voraus. Diese Arbeiten, die in verschiedenen Prozessen und Teilschritten einer Kaskade folgen, seien in Erarbeitung. Dementsprechend könne heute keine fundierte Einschätzung darüber abgegeben werden, ob das Vorhaben realisiert werde und, wenn ja, mit welcher konkreten Ausprägung. Das Gleiche gilt laut Stadtrat auch für die Frage, ob allenfalls Teile des Vorhabens durch die Stadt allein realisiert und umgesetzt werden. Grundsätzlich handle es sich um eine Verbundaufgabe, so der Stadtrat.

Fragen zu den Investitionen

Eine weitere Frage der Grünliberalen: Wie schätzt der Stadtrat die Tragbarkeit der vorgeschlagenen Beteiligung von 30 Prozent an den Gesamtkosten ein? Wörtlich werde in der Machbarkeitsstudie Folgendes ausgeführt, antwortet der Stadtrat: «Diese Variante ist nicht mit der Stadt St.Gallen besprochen und muss in der nächsten Projektentwicklungsphase inklusive der nötigen politischen Schritte gemeinsam geprüft werden.» Aus Sicht der Stadt könne schon heute darauf hingewiesen werden, dass bei der Kostenverteilung die angespannte finanzielle Lage der Stadt zu berücksichtigen sein werde. Diese schränke ihre Möglichkeiten ein.

In kurz- bis mittelfristiger Hinsicht sei weiter zu beachten, dass die Stadt St.Gallen insbesondere mit der Erneuerung und Erweiterung des Hallenbads Blumenwies bereits beträchtliche Investitionen in die Sportinfrastruktur tragen werde, sofern die Stimmbevölkerung im Herbst 2022 die Zustimmung erteile. Vor diesem Hintergrund hält der Stadtrat fest, dass die Höhe der Mitfinanzierung zum jetzigen Zeitpunkt offenbleibt. Die Beurteilung erfolge im Rahmen der Investitionsplanung.

Nebst den in der Machbarkeitsstudie genannten Investitionsbeiträgen seien auch weitere und andere Beiträge der Stadt möglich. So könnte sie beispielsweise das Baurecht zu vergünstigten Konditionen erteilen. Eine andere Möglichkeit wäre die Ausrichtung von Darlehen oder von Baubeiträgen. Schliesslich erbringe die Stadt Vorleistungen im Zusammenhang mit kommunalen Planungsinstrumenten und im Hinblick auf die Erschliessung. Aus Sicht des Stadtrats müssen diese Vorleistungen als Beitrag angerechnet werden. Der Betrieb eines Leistungszentrums sei keine Kernaufgabe der Stadt. Vielmehr seien Verbände und Vereine prädestiniert dafür. Dementsprechend könne schon heute festgehalten werden, dass sich die Stadt St.Gallen nicht mit massgeblichen Beiträgen am Betrieb des Leistungszentrums beteiligen werde.