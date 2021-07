Der neue Pumptrack in Engelburg soll im Herbst gebaut werden

Sport Pumptrack in Engelburg soll im Herbst gebaut werden Das Baugesuch für die neue Freizeitanlage in der Gemeinde Gaiserwald soll schon bald aufliegen.

01.07.2021, 05.00 Uhr

Ein Pumptrack in Urnäsch. Bild: Karin Erni

(gk/woo) St.Gallen hat einen, Flawil und Urnäsch auch und bald soll auch Engelburg einen erhalten: Die Rede ist von einem Pumptrack. Also einem Parcours mit Schwellen und Steilwandkurven, der vorwiegend auf Velos ausgelegt ist. In Gaiserwald soll im Gebiet Oberhalden in Engelburg ein Pumptrack entstehen. Kostenpunkt: 220'000 Franken.