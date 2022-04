Schweizer Fitnesskette NonStop Gym eröffnet Filiale in St.Gallen

Sport Rund um die Uhr auf den Stepper: In St.Gallen hat ein neues Fitnesscenter mit 24-Stunden-Betrieb eröffnet Die Schweizer Fitnesskette NonStop Gym hat kürzlich an der Kornhausstrasse 25 in St.Gallen einen Standort eröffnet. Was das Fitness auszeichnet und warum es eine Women-Only-Zone hat, erklärt Opening-Manager Fabian Wetzel. Joshua Lindenmann 05.04.2022, 12.00 Uhr

Das NonStop Gym verfügt über eine Fläche von 800 Quadratmetern. Bild: PD

An der Kornhaustrasse 25 in St.Gallen hat Anfang März eine Filiale der Fitnesskette NonStop Gym eröffnet. Das Unternehmen hatte 2014 in Genf-Servette seinen ersten Standort eröffnet und hat seither stetig von West nach Ost expandiert. Mittlerweile verfügt die Fitnesskette über Filialen in allen grösseren Schweizer Städten, insgesamt sind es 23.

«Wichtig bei der Standortwahl ist uns jeweils eine möglichst zentrale Lage und eine gute Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehr», sagt Fabian Wetzel. Er ist Opening-Manager bei NonStop Gym und für die Expansion verantwortlich. Wetzel betont:

Fabian Wetzel ist Opening-Manager bei NonStop Gym. Bild: PD

«An der Kornhausstrasse 25 fanden wir ideale Immobilienflächen vor.»

Speziell an ihrem Fitness sei, dass sie 24/7 offen haben. «Sie seien damals eine der ersten Gyms in der Schweiz gewesen, die das so machten», sagt der 43-Jährige. Der Trend des 24-Stunden-Fitness komme aus den USA. Dort seien die Gyms mitten in der Nacht noch ziemlich voll.

Schicht- und Gastroarbeiter

Welche Kunden in der Nacht um drei Uhr anzutreffen sind, könne er nicht sagen. Das komme auch immer auf den Standort an, so Wetzel. Oftmals seien es Leute, die im Schichtbetrieb arbeiten. «In Genf-Blandonnet hat es zum Beispiel oft Flughafen-Arbeiter, die sich nach ihrer Schicht noch sportlich betätigen wollen. In Zürich vermehrt Gastroarbeiter, die in einer Spätschicht gearbeitet haben», sagt Wetzel. Ab vier Uhr habe es dann wieder erste Leute, die vor Arbeitsbeginn ein Work-out machen möchten.

Speziell in der St.Galler Filiale ist der zirka 60 Quadratmeter grosse «Women-Only»-Bereich, in den sich Frauen ungestört zurückziehen und dort trainieren können. Insgesamt umfasst das Fitnesscenter eine Fläche von 800 Quadratmetern und verfügt über einen Functional-Training-, einen Freihantel- und einen Cardio-Bereich sowie einen Bereich mit geführten Geräten.

Biometrisches Identifikationssystem

«In puncto Sicherheit setzen wir auf ein biometrisches Identifikationssystem, um sicherzugehen, dass nur Mitglieder Zugang zum Fitness erhalten», sagt Wetzel. Nach Eingabe eines Codes werde der Fingerabdruck erfasst und der Zugang freigeschaltet. Ebenfalls seien alle ihre Filialen videoüberwacht und es gebe eine 24-Stunden-Hotline. Betreut sind die Center immer von Montag bis Freitag von 12 bis 14 Uhr und 17 bis 20 Uhr.

www.nonstopgym.ch