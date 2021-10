Neue Turnhalle in Häggenschwil könnte an benachbartem Landbesitzer scheitern

Die Kapazitäten in der Mehrzweckhalle Rietwies in Häggenschwil sind ausgereizt. Deshalb will die Gemeinde eine neue Doppelturnhalle bauen. Eine Machbarkeitsstudie zeigt nun mögliche Varianten auf – und dass allenfalls der Zukauf von benachbartem Land nötig wäre. Der Grundeigentümer hat aber kein Interesse daran, Land abzugeben.