Sport Frauenklubs spannen zusammen: Die FCSG-Cheerleader treten künftig bei den Fussballerinnen im Espenmoos auf Rund 20 Jahre lang traten die Cheerleader des FC St.Gallen an Heimspielen auf. Damit ist künftig aber Schluss. Nach der ersten Enttäuschung haben die Cheerleader nun einen neuen Auftrittsort gefunden: Sie zeigen ihre Pyramiden und Jumps künftig bei den Spielen der FCSG-Frauen im Espenmoos. Rita Bolt Jetzt kommentieren 01.12.2022, 17.00 Uhr

Die FCSG-Cheerleader bei einem Auftritt in der AFG-Arena im Jahr 2009. Rund 20 Jahre lang traten sie an Heimspielen des FCSG auf. Urs Jaudas

Der Entscheid, dass sie nicht mehr vor den Fussballspielen des FC St.Gallen im Kybunpark auftreten dürfen, war den FCSG-Cheerleadern seit längerem bekannt. Sie wurden bereits vor der Pandemie nicht mehr ins Stadion eingeladen, um ihre Show zu zeigen. An der Generalversammlung des FC St.Gallen im November bestätigte Präsident Matthias Hüppi, dass die Cheerleader nicht auf den Rasen zurückkehren werden. Man habe grossen Respekt vor deren Leistungen, verzichte aber bewusst aufs Pausenprogramm und wolle den Fussball ganz in den Fokus rücken.

Lara Vinzenz, Coach und Vorstandsmitglied FCSG-Cheerleader. Reto Martin

Lara Vincenz, Coach und Vorstandsmitglied, erklärt, dass die FCSG-Cheerleader jeweils keinen «Sideline-Cheer» gezeigt haben, der für das Anfeuern der Spieler gedacht ist. Sondern den «Wettkampf-Cheer». Cheerleading sei ein ernst zu nehmender Sport, eine Mischung aus Akrobatik, Kunstturnen, Krafttraining und seit 2021 offiziell olympisch anerkannt.

Lara Vincenz war selber aktiver Cheerleader. Sie und viele andere leben für diesen Sport. Die Green Storm (momentan höchstes Level in der Schweiz) beispielsweise sind amtierende Schweizer Meister und trainieren drei- bis viermal in der Woche in der Halle in St.Gallen-Winkeln. Sie nehmen an nationalen und internationalen Meisterschaften teil. Vincenz sagt:

«Wir haben uns immer sehr auf und über die Auftritte beim FCSG gefreut.»

Einmal die Espenmoos-Tribüne füllen

Über das Aus vor heimischem Fussballpublikum sind die St.Gallerinnen zwar enttäuscht, aber nicht verärgert. Die 24-Jährige sagt: «Der FCSG und wir waren nie vertraglich aneinandergebunden.» Es sei der Name FCSG, der sie verbinde. «Wir möchten weiterhin einen guten Kontakt zum FCSG pflegen.»

Einen neuen vielversprechenden Kontakt haben die Cheerleader zur Frauenfussballabteilung des FC St.Gallen. Nachdem öffentlich bekannt wurde, dass die Cheerleader nicht mehr für den Super-League-Verein auftreten, haben die FCSG-Frauen ihre Chance wahrgenommen – und sind auf offene Ohren gestossen. Die Cheerleader wandern jetzt ins Espenmoos ab und werden dem Publikum vor den Heimspielen der Frauen ihre Show zeigen: mit Pyramiden, Jumps, Stunts und vielem mehr.

«Frauenpower», sagt Lara Vincenz. «Wir freuen uns riesig.» Beide Vereine haben ein grosses Ziel formuliert: einmal die Espenmoos-Tribüne füllen. Die Cheerleader streben noch ein weiteres Ziel an: offizielle Botschafterinnen von St.Gallen zu werden.

Die FCSG-Cheerleader vor einem Spiel in der AFG-Arena im Jahr 2013. Urs Bucher

Auch die St.Galler Bears haben angeklopft

Die FCSG-Fussballerinnen sind nicht die Einzigen, die sich nach der Generalversammlung der FCSG Event AG bei den Cheerleadern gemeldet haben. Nachgefragt haben auch die St.Galler Footballer Bears; Cheerleading ist Ende des 19. Jahrhunderts in den USA im American Football entstanden. Viele andere Veranstalter hätten sich für Auftritte erkundigt und wieder andere hätten ihr Bedauern über den FCSG-Entscheid ausgedrückt. «Wir sind sehr gerührt über so viele Rückendeckungen und so viel Interesse an unserem Verein», sagt Lara Vincenz. «Wir haben es nicht erwartet.»

Finanzielle Unterstützung erhalten die Cheerleader vorerst noch vom FC-St.-Gallen-Verein 1879. «Wir haben die Zusage bis Ende des nächsten Jahres.» Wie es nachher weitergehe, sei noch nicht bekannt. Umso wichtiger sei jetzt, Auftritte buchen zu können, immer wieder sichtbar zu sein und weitere Sponsoren zu suchen:

«Auftritte und Sponsoring sind die wichtigsten Einnahmequellen für den Verein.»

Die FCSG-Cheerleader bei einer Probe im Sommer 2022. Reto Martin

Und sehr wichtig für die Sportlerinnen. Auftritte seien die Hauptproben vor Meisterschaften. Die Cheerleader haben im kommenden Jahr einiges vor: Im März nehmen sie am Mountain-Cup in Vaduz teil. Im Mai stehen die Schweizer Meisterschaften an; die St.Gallerinnen treten als Titelverteidigerinnen mit den Teams Green Storm, Green Sparkle und Green Twinkle an. Vom 23. bis 25. Juni werden sie an die Europameisterschaften nach Verona reisen.

Swiss Cheer Association, der Dachverband der Cheerleader, hat zudem weitere sechs St.Gallerinnen ins Nationalkader aufgenommen. Derzeit sind es zwölf Juniors und acht Seniors. St.Gallen stellt damit die meisten Sportlerinnen in den Schweizer Nationalteams. Alle 20 werden an die Weltmeisterschaften nach Orlando in Florida fliegen. Wo stufen sich die Schweizer Teams ein? Ziel sei es, in den Top fünf zu sein.

Neuer Vorstand und ein Leitfaden Die FCSG-Cheerleader haben sich komplett neu aufgestellt: Der ganze Vorstand wurde erneuert. Das Präsidium teilen sich nun Noelle Taudien (Administration) und Marion Schweizer-Gämperli. Letztere ist sportliche Leiterin und Coach des Nationalteams. Sie war unter anderem Gründungsmitglied der FCSG-Cheerleader vor 22 Jahren. Selina Trivigno, Coach der Green Sparkle (Level 4) und Nationalcoach der Juniors, ist Ansprechpartnerin für Coaches und Eltern, Reto Vincenz, Finanzen, und Lara Vinzenz, Coach Green Storm, zuständig für Medien und Events. Der Verein hat einen Leitfaden erarbeitet: «Wir wollen national und international für den Cheerleader-Sport einstehen.» Zudem sollen die Teams kontinuierlich vergrössert werden. Derzeit sind die Seniors mit 15 Frauen auf der Matte, Platz hätte es aber für bis zu 25. Im Moment zählt der Verein aktuell 100 Mitglieder. Und der Cheerleading-Sport soll gefördert werden. (rb)

