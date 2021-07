Sport FC Rorschach steigt auf: Wird die Region am See eine Fussball-Hochburg? Der fusionierte FC Rorschach/Goldach 17 steigt in die 2. Liga interregional auf. Die Chancen stehen gut, dass die Gemeinden am See fussballerisch endlich bald schweizweit wahrgenommen werden. Ein Blick zurück in Zeiten, als die Fussballbegeisterung in Rorschach bereits einmal grassierte. Otmar Elsener 01.07.2021, 05.00 Uhr

Heutzutage werden auf der Chellen blau-schwarze Fähnli des FC Rorschach-Goldach 17 geschwungen. Bild: Res Lerch

Ein Sommertag in den 1950er-Jahren. Tausende von Rorschacher Fans umsäumen den Sportplatz Pestalozzi und hoffen, dass der FC Rorschach (FCR) endlich den Weg in die Nationalliga B, ja sogar in die Nationalliga A findet. Rorschach ist zu der Zeit schliesslich die zweitgrösste Stadt im Kanton, spielt in der zweiten Liga gegen die ersten Mannschaften von Städten wie Chur, gegen Vaduz und auch in St.Gallen gegen Brühl. In Rorschach wünscht man sich, irgendwann wie andere schweizerische Kleinstädte als Fussballerstadt bekannt zu werden und Rorschach auf den Sporttoto-Zetteln zu lesen.

Warum die Industrie- und Arbeiterstadt Rorschach nie eine Fussballmannschaft hervorbrachte, wie etwa Grenchen, La Chaux-de-Fonds oder später Kriens, hat seine Gründe. Warum erwarb sich Rorschach einen klingenden Namen als Handballstadt, obwohl doch auf allen Quartierstrassen bis in die 1960er-Jahre die Buben fast täglich nur Fussball und nicht Handball spielten?

Der Sport sei grob, alle Fussballer seien Trinker

Fussball war damals in Rorschach nicht nur von den Lehrern an den Schulen verpönt, sondern auch konservative kirchliche Kreise hielten die Jugend vom Fussball fern. Sie argumentierten, der Fussballsport sei grob, die Fussballer alle Trinker und die Spiele fänden während der Zeiten von Gottesdiensten und der Christenlehre statt. Gefördert wurde einzig der Handballsport. Kein Primarlehrer, kein Sekundarlehrer liess seine Schüler in der Turnstunde Fussball spielen und auch in den Pausen war das Tschutten untersagt.

Diese Meinungen beeinflussten viele Eltern und manch talentierter Bub, der gerne im FC Rorschach gekickt hätte, landete in einem Turnverein, in dem nur Handball gespielt wurde. Die Handballer des Stadtturnvereins spielten in der höchsten Liga des Landes und der Name Rorschach fand sich auf den Sportseiten der schweizerischen Presse.

Fussballspiele lockten mehr Publikum als Handballspiele

Diese offizielle Einstellung zum Fussballspiel widersprach aber der Begeisterung der Jugend und auch der Bevölkerung, denn die Spiele der Fussballer des bereits 1907 gegründeten FC Rorschach fanden stets mehr Zuschauer als diejenigen der Handballer. Schliesslich war Fussball der beliebtere Sport im Land.

Nach vielen Jahrzehnten in der 3. und 2. Liga gelang es dem FC Rorschach ausgerechnet 1954, im Jahr der WM in der Schweiz, mit einem Sieg zu Hause gegen Horgen vor 3000 Zuschauern erstmals in die 1. Liga aufzusteigen. Doch, weil der Handball weiterhin viele mögliche Fussballtalente aufsog, fehlte dem FCR ein breites Fundament von talentierten Spielern, die geholfen hätten, dem Klub einen Platz in der Fussballprominenz des Landes zu verschaffen. So ist der FCR bis in die heutige Zeit eine sogenannte Liftmannschaft – über Jahre hinweg wiederholten sich Abstieg in die 2. Liga und der Wiederaufstieg in die 1., später interregionale 2. Liga.

Gespielt wurde stets leidenschaftlich und die Zuschauer blieben dem FC treu. Sie kamen in Scharen, wenn es in Schweizer-Cup-Partien gegen namhafte Klubs ging, zum Beispiel 1955 und 1956 gegen den FC Zürich und 1958 gegen den Zürcher Grasshoppers Club. Besonders mitgefiebert haben jeweils 3000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei den sporadischen Aufstiegsspielen:

Aufstiegsspiel des FC Rorschach 1964 auf dem Sportplatz Pestalozzi. Rorschachs Flügelstürmer Bruno Büttel sieht seinen Schuss vom gegnerischen Goalie abgewehrt. Bild: Krüsi

Vor einer imposanten Zuschauerkulisse im Spiel gegen Amriswil 1964 hat der heute 79-jährige Rorschacher Flügelstürmer Bruno Büttel den Verteidiger umlaufen, sieht aber seinen Schuss vom Torhüter abgewehrt.

Mit dem Zusammenschluss beginnt einen neue Ära

Seit die beiden Traditionsvereine der Region, der FC Rorschach und der 1949 gegründete FC Goldach, sich 2017 zu einem der grössten Fussballklubs der Ostschweiz zusammengeschlossen haben, ist für den Fussball in unserer Gegend eine neue Ära angebrochen.

Der neue Verein hat soeben trotz der Covid-19-Pandemie erstmals den Gruppensieg errungen und steigt in die 2. Liga interregional auf.

Torjubel nach dem entscheidenden 3:0 durch Patrice Baumann: Der FC Rorschach ist kürzlich aufgestiegen. Bild: Michel Canonica (20. Juni 2021)

Bruno Büttel, der FC Rorschach Veteran, war beim entscheidenden Spiel auf der Chellen dabei. Büttel hofft, dass sich der Verein am Beispiel von anderen Klubs orientiert, die oft nach einem erfolgreichen Aufstieg in eine höhere Liga dort gleich durchmarschiert und wieder in die nächsthöhere aufgestiegen sind. Holt sich vielleicht der FC Rorschach-Goldach 17 für die Region den klingenden Namen, den einst die Handballer beanspruchten? Büttel und mit ihm viele FC-Rorschach-Veteranen möchten es erleben. Anstelle der einstigen «Hopp Rorschach»-Rufe auf dem Pesta werden heute auf der Chellen blau-schwarze Fähnchen des FC Rorschach-Goldach 17 geschwungen.