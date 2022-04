Golfpark Waldkirch: Restaurant The Green aufgefrischt

Sport Drei Millionen Franken und drei Monate Umbauzeit: Golfpark Waldkirch öffnet frisch saniert Auf dem Golfpark Waldkirch wurden technische Anlagen erneuert, das Hauptgebäude ausgebaut und das Restaurant modernisiert. Auch das Speiseangebot im «The Green» wurde erweitert. Rita Bolt 03.04.2022, 17.00 Uhr

Martin Bärtsch, Leiter des Golfparks Waldkirch, im umgebauten Restaurant The Green. Bild: Rita Bolt

Mitten im neuen Golfpark-Restaurant mit neuem Namen «The Green» ist ein Cheminée eingebaut. «Es soll Klubhaus-Atmosphäre ausstrahlen», sagt Martin Bärtsch, Leiter des Golfparks Waldkirch. In einem warmen Grünton ist die Lounge rund um das Cheminée mit bequemen Sesseln gestaltet. In Schwarz gehalten ist dagegen der neue Kaffeebar-Bereich mit den grossen effekt- und fantasievollen weissen Lampen. Am Samstag wurde das sanierte Restaurant wiedereröffnet. Es ist zusammen mit dem Hauptgebäude aufgefrischt worden.