Sponsoring Am Gesangsfestival in Gossau wird Heineken ausgeschenkt – einheimische Brauereien sind enttäuscht Im Jahr 2022 findet in Gossau das Schweizer Gesangsfestival statt. Es werden 50'000 Gäste aus dem ganzen Land erwartet. Verköstigt werden diese jedoch nicht mit Ostschweizer Bier, sondern mit Heineken. Das stösst einigen sauer auf. Michel Burtscher 22.01.2021, 14.20 Uhr

Welches Bier darf es denn sein? Eines aus Gossau wird es am Gesangsfestival nicht geben. Bild: Reto Martin

Als die Gossauer Stadtparlamentarierinnen und -parlamentarier kürzlich über den städtischen Beitrag von 250'000 Franken für das Schweizer Gesangsfestival 2022 in Gossau diskutierten, kamen sie irgendwann auf das Thema Bier zu sprechen. Konkret ging es darum, dass mit dem niederländische Konzern Heineken eine ortsfremde Brauerei als Sponsoringpartner ausgewählt wurde. Die vorberatende Kommission bedauere dies, sagte Präsidentin Birgit Frei-Urscheler (CVP). Gleichzeitig betonte sie, dass es verständlich sei, dass das OK den höchsten Sponsorenbeitrag berücksichtigt habe.

Auch SVP-Ortsparteipräsident Andreas Oberholzer äusserte sein Bedauern, dass die Wahl auf einen externen Bierbrauer gefallen sei. Doch auch er sagte:

«Ich möchte in der jetzigen Zeit nicht in der Haut von OK-Präsident Alex Brühwiler stecken und eine so grosse Kiste während dieser schweren Zeit aufbauen müssen.»

Das Budget für die Veranstaltung beträgt 2,4 Millionen Franken. Die Organisatoren erwarten an zwei Wochenenden im Mai 2022 insgesamt 500 Chöre mit schätzungsweise 15'000 Sängerinnen und Sängern aus der ganzen Schweiz, dazu kommen 35'000 Besucherinnen und Besucher.

Das Sponsoring wurde ausgelagert

Alex Brühwiler, OK-Präsident Gesangsfestival 2022.

Bild: Ralph Ribi (22. Juli 2019)

Doch warum genau werden diese nicht mit einheimischen Bier verköstigt? Immerhin gibt es mehrere Brauereien in Gossau. Und es wäre gute Werbung für das hiesige Gewerbe. Auf Anfrage sagt der OK-Präsident und ehemalige Gossauer Stadtpräsident Alex Brühwiler, dass man das Sponsoring an ein externes Unternehmen ausgelagert habe und das OK nicht direkt in die Verhandlungen mit den Anbietern involviert gewesen sei. «Im OK haben wir das dafür erforderliche Know-how nicht. Denn für einen Anlass in dieser Grössenordnung braucht es einen Partner mit den nötigen Kontakten und Erfahrungen im Sponsoring.»

Darum wolle er auch nicht detaillierter Stellung nehmen. Was er aber sagen kann: Man habe vorgängig ein Sponsoringkonzept erarbeitet und Anforderungen formuliert. Dem OK sei wichtig gewesen, dass auch die örtlichen Brauereien in die Verhandlungen einbezogen werden. «Dass bei einem nationalen Anlass auch national tätige Unternehmen tendenziell im Vorteil sind, ist nicht von der Hand zu weisen», sagt Brühwiler. «Die Realität ist, dass wir in finanzieller Hinsicht auch für uns schauen mussten.» Er habe vorgängig auch noch persönlich den Kontakt gesucht mit den Gossauer Brauereien, die den Entscheid verstanden hätten, so der OK-Präsident.

Stadtbühl hat zusammen mit Locher ein Angebot erstellt

Adrian Krucker, Brauerei Stadtbühl AG

Bild: PD

Das bestätigt Adrian Krucker von der Brauerei Stadtbühl AG. Er könne den Entscheid nachvollziehen. Er betont auch, dass die Gespräche zum Sponsoring fair, transparent und wohlwollend gewesen seien. Die finanzielle Vorstellung des Veranstalters habe sich jedoch in «befremdlichen Sphären» bewegt. Logistisch hätte Stadtbühler den Anlass bewerkstelligen können, so Krucker. Man habe schon vergleichbare Anlässe beliefert. Er betont:

«Auch qualitativ befinden wir uns auf einem sehr hohen Stand. Wir können mit den grossen Brauereien mithalten.»

Die Brauerei Stadtbühl habe zusammen mit der Brauerei Locher ein Angebot erstellt, sagt Krucker. Dieses sei jedoch deutlich unter der Forderung der Organisatoren gewesen. Eine weitere namhafte Brauerei aus der Region, die bekannt für grössere Sponsorings sei, habe den Zuschlag ebenfalls nicht bekommen. Damit dürfte Krucker Schützengarten meinen. «Nach meinem Wissen haben wir alle drei aus der Region zusammen nicht so viel offeriert, wie nun das Heineken getan hat», sagt er.

Corona trifft die Brauereien mit voller Härte

Doch auch wenn er den Entscheid nachvollziehen kann, schade findet er ihn dennoch. «Natürlich sind wir enttäuscht: Da werkelt man in Gossau seit 163 Jahren und Corona trifft uns mit voller Härte mit bis zu 70 Prozent Umsatzeinbussen. Da wäre so ein Anlass für uns mehr als begrüssenswert gewesen», sagt Adrian Krucker, der das Unternehmen mit seinem Bruder Christian in sechster Generation leitet. Nun aber bekomme eine Brauerei den Zuschlag, die sich sowieso alles leisten könne. Doch das sei nicht nur bei diesem Anlass so. Es sei generell traurig, sagt Krucker, dass viele Events nur noch mit enormen Sponsoringsummen durchgeführt werden könnten.

Er kündigt an, dass Stadtbühler für die Gossauerinnen und Gossauer auf dem Brauereigelände etwas organisieren werde, falls der Anlass stattfinde. «Wir werden auch etwas mit unseren Gastrokunden machen, damit diese gut besucht werden», so Krucker. Wer dann ein Gossauer Bier möchte, könne entweder in eines der noch existierende Restaurants oder in eine Bar gehen oder zu ihnen auf den Platz kommen. Alternativ könne ja auch ein Freihof-Bier genossen werden. «Auswahl hätten wir in Gossau genug.»

Ein Nummer zu gross für die Brauerei Freihof

Victor Ledergerber, Geschäftsführer Freihof AG Brauerei und Hofstube. Bild: Hanspeter Schiess

Victor Ledergerber, Geschäftsführer der Freihof AG Brauerei und Hofstube, sagt, dass man sehr gerne Bierlieferant für das Gesangsfestival geworden wäre. «Die Anforderungen sind bei einem Schweizerischen Gesangsfest für die Kleinbrauerei Freihof aber eine Nummer zu gross.» Man habe eine Anfrage erhalten, diese jedoch negativ beantworten müssen, so Ledergerber.

Man sei enttäuscht, dass es keine Chance für einen örtlichen Junior-Partner des gewählten Sponsors gebe, so Ledergerber. Dies habe man bereits beim letzten grossen Fest in Gossau, dem Nordostschweizerischen Jodlerfest 2016 erfahren müssen, wo es den Beizli-Betreibern strengstens untersagt worden sei, Freihof-Biere anzubieten.